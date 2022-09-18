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Премьер-министр Грузии вылетел в США на Генассамблею ООН
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 18 сентября, вылетел в США для участия в дебатах на Генеральной Ассамблее ООН, сообщила пресс-служба правительства. В составе делегации также глава МИД Илья Дарчиашвили и министр образования и науки Михаил Чхенкели.
По данным пресс-службы, в ходе визита планируется ряд встреч премьера на высоком уровне, но пока не уточняется, с кем именно.
Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии некоторые выступления были заранее записаны на видео, пишет агентство «Новости-Грузия».
Но президент Владимир Зеленский обратится к Генассамблее ООН по видеосвязи, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Другие новости дня
В Ростовской области в открытую рекламируют ЧВК «Вагнер» – листовки расклеены у вузов
В городах Ростовской области появились объявления и крупные баннеры с рекламой частной военной компании «Вагнер» – СМИ связывают ее с известным как «повар Путина» бизнесменом Евгением Пригожиным. По российскому законодательству частные военные компании запрещены.
За последние несколько дней в людных местах города появились листовки с призывом войти в состав ЧВК «Вагнер», рассказали Кавказ.Реалии в новочеркасском отделении партии «Яблоко». Объявления расклеены на улице Московской и рядом с несколькими вузами.
Указанный в объявлении мобильный номер, судя по приложению для определения номеров, записан у других абонентов как «Вагнер».
«Если учитывать сведения о вербовке в исправительном учреждении Новочеркасска, это вызывает большие вопросы. Санкционирована ли подобная агитация в администрации города? В курсе ли местное руководство ФСИН о подобном наборе и, если да, то почему бездействует?», - отметили в партии «Яблоко», напомнив, что наемничество является уголовным преступлением и призвав жителей Новочеркасска «не становиться разменной монетой в преступных действиях».
Также активисты из Ростова сообщили Кавказ.Реалии, что в разных местах города появились баннеры с аналогичной рекламой ЧВК «Вагнер». Один из них размещен на Комсомольской площади, на нем аналогичное фото, текст и номер для связи. Такие же листовки развешаны и в Батайске.
В начале сентября предполагаемый руководитель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин и командир неофициального формирования Дмитрий Уткин, известный как «Вагнер», посетили как минимум две колонии в Ростовской области, где занимались вербовкой заключенных для участия в войне. Позже появилось и видео предположительно с ним.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в войне в Украине. Владельцем ЧВК считается бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ неоднократно связывали с президентом Владимиром Путиным, говоря об их близких отношениях, завязавшихся еще в 1990-х годах. Также Пригожин известен дружбой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- До этого в Ростове-на-Дону появились листовки с призывом вступить в «ЧВК Вагнера». О таких случаях правозащитники сообщают с июля.
- В июле стало известно, что вербовщики «ЧВК Вагнера» посетили ИК-1 в поселке Тлюстенхабль в Адыгее, где отправиться на войну якобы согласились 300 заключенных. До этого похожая информация поступала из исправительной колонии № 9 в Шахтах и одного из исправительных учреждений Краснодарского края.
- Заключенного ИК-1 в Адыгее, который рассказал о вербовке правозащитникам, избили, а в колонии прошли масштабные обыски.
- В мае стало известно, что среди так называемых добровольцев, которые отправились на войну в Украину из Чечни, есть осужденные за различные преступления, у некоторых из них еще не истек срок наказания.
Пелоси в Ереване резко осудила нападения Азербайджана на Армению
Перед этим визитом было совершено нападение на границы Армении, на суверенитет Армении, заявила в Ереване спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
«Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на Армению, нападения на территорию Армении», - заявила высокопоставленный представитель США, выступая с заявлением после встречи с председателем Национального собрания Армении Алленом Симоняном.
США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ четко и давно заявили, что конфликт не может иметь военного решения, напомнила Нэнси Пелоси, добавив: «Мы хотим стремиться к мирному и долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров».
Палата представителей выдвинула резолюцию, осуждающую действия Азербайджана. «Я надеюсь, что мы продвинемся с этой резолюцией. Что касается нашего обязательства в связи с Арменией, мы будем продолжать поддерживать территориальную целостность Армении и будем выступать против любых изменений границ Армении», - в свою очередь подчеркнула сопредседатель комитета по армянским вопросам Конгресса США Джеки Спийер.
Это первый визит спикера Пелоси в Армению, пишет Радио Азатутюн.
Вскоре после прибытия в Ереван Нэнси Пелоси написала в социальных сетях. «Наши основатели в 1787 году предпочли демократию автократии. Из поколения в поколение мы защищали и сохраняли их выбор. Сегодня от США до Украины, Тайваня, Армении мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и мы снова должны выбрать демократию».
В результате произошедших 13-14 сентября интенсивных боевых действий на армяно-азербайджанской границе по подтвержденным данным с армянской стороны, погибли 135 военнослужащих, с азербайджанской стороны - 79.
Украинского ведущего не пустили в Грузию без объяснения причин
Украинский ведущий Роман Дрибной подтвердил, что его не впустили в Грузию в аэропорту Тбилиси, отказав с формулировкой «иные причины».
«Причину отказа во въезде не озвучили, на вопросы ответили, что имеют право не отвечать, а причину увижу на бумаге, которую мне вручат вместе с паспортом. Отправили обратно в Варшаву, уже там отдали паспорт. А в бумаге было написано, что отказано «по другим причинам», - сказал Дрибной агентству «Новости-Грузия».
Он летел в Грузию, чтобы принять участие в серии мероприятий в поддержку Украины, в том числе выставке-продаже работ монахини Сидонии, благотворительной акции в Цинанадали и двух конференциях.
Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе сказал журналистам, что Дрибной летел в Тбилиси по специальному приглашению и имел подтверждающие документы. Отказ во въезде Вашадзе назвал «наглой и антиукраинской акцией» правящей партии.
Власти в Грузии не дали СМИ никаких разъяснений. Ранее Дрибной бывал в Грузии, и проблем на границе не возникало.
BBC: В Польше десятки россиян не могут продлить вид на жительство
Несколько десятков российских граждан, приехавших в Польшу до войны, не смогли получить или продлить вид на жительство. Причину отказа им не объяснили, сославшись на гриф «для служебного пользования». Об сообщает русская служба Би-би-си.
Собеседникам издания пришли письма с оповещением, что их иммиграционные дела аннулируются. Причины засекречены и связаны с угрозой национальной безопасности.
В таком случае человеку дают 30 дней, чтобы покинуть страну. Альтернатива – подавать заявление в суд на апелляцию. На время рассмотрения дела можно оставаться в Польше.
В 2021 году, по данным Би-би-си, в стране было 6,3 тысячи отказов россиянам в ВНЖ и ПМЖ. С начала военного 2022 года – уже около шести тысяч. В некоторых регионах – например, в Мазовецком воеводстве, куда входит Варшава – разница заметнее: в 2021 году было 573 негативных решения, а в этом году – уже 663.
По словам юристов, отказ в продлении или выдачи ВНЖ на основании гражданства противоречит правилам ЕС. Но в реальности сложно доказать, почему было принято решение об отказе.
В Армении произошло землетрясение, оно ощущалось в Спитаке и Ванадзоре
Сегодня в 08:04 по ереванскому времени в 5 км к юго-востоку от Спитака зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.0. Как сообщает МЧС Армении, сила подземного толчка в эпицентре составила 4 балла.
Землетрясение ощущалось также в городах Спитак и Ванадзор Лорийской области, а также в ряде прилегающих общин силой - 3 балла.
Три человека пострадали в результате ночного обстрела Никополя
В ночь на 18 сентября из «Градов» и тяжелой артиллерии был трижды обстрелян Никопольский район Украины, пострадали три человека. Об этом сообщила украинская служба Радио Свобода со ссылкой на председателя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
«Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели примерно 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин – 26 и 82 лет. В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач», – написал Резниченко в телеграмме .
По его словам, произошло возгорание на местном рынке, пожар уже потушен. Также в результате обстрелов был поврежден детский сад, несколько магазинов, парикмахерская и здание местной администрации, – написал председатель ОВА утром 18 сентября.
В ночь на 18 сентября также подверглись атаке населенные пункты Николаевской области. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, 17 сентября, около 23:05 был обстрелян областной центр. По предварительной информации пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из больниц и автогаражный кооператив, где возник пожар. Предварительно без жертв и пострадавших.
Продолжились обстрелы и в городе Очаков, – пишет Ким. Тяжелые ранения, по его информации, получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет доступа в интернет.
- Россия отрицает, что ведет против Украины войну на ее территории и называет это «специальной военной операцией». Москва, невзирая на многочисленные доказательства, также отрицает свои атаки на мирных людей и гражданские объекты в Украине.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 11 сентября смогло подтвердить 5827 случаев гибели и 8421 ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.
Председатель парламента Грузии получил приглашение на «Крымскую платформу»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что получил от председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука приглашение на форум «Крымская платформа», который пройдет в Хорватии 25 октября, пишет SOVA.
Папуашвили отметил, что поддерживает связь с украинским коллегой.
«В том числе очень интенсивный контакт поддерживается между Группами дружбы в украинской Раде и грузинском парламенте, происходит обмен информацией. Отношения очень теплые и дружеские, как это и должно быть между Украиной и Грузией. Мы видим, что есть определенные отклонения и у этого есть определенные причины, но главное, что Грузия поддерживает Украину сильнее, чем могла бы другая страна, находясь в нашей ситуации. В Украине есть политики, которые заинтересованы в теплых отношениях между Грузией и Украиной, и эти отношения действительно существуют», - сказал Папуашвили.
Азербайджан передал Армении тела 32 погибших военнослужащих
Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщило, что армянской стороне переданы тела 32 армянских военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений на границе 12-14 сентября.
Министерство обороны Армении позднее в беседе с «Арменпресс» подтвердило эту информацию.
До сих пор армянская сторона сообщила о 135 подтвержденных погибших военнослужащих, а Азербайджан - о 79.
Иранцы протестуют после гибели 22-летней правозащитницы
В Иране сотни людей вышли на протесты после гибели правозащитницы Махсы Амини. Демонстрации проходят в столице страны Тегеране у больницы Касра, где умерла Амини, и в ее родном городе Сагез в иранском Курдистане, где ее похоронили. Протест поддержали и в других городах. Демонстранты скандируют: «Смерть диктатору!», женщины срывают с себя хиджабы. Полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь по демонстрантам. По сообщению Сети прав человека в Курдистане, пострадало не менее 15 человек.
22-летняя Махса Амини выступала в защиту прав женщин. Она принадлежала к курдскому национальному меньшинству, которое подвергается преследованиям в Иране. 13 сентября она была задержана полицией нравов и, по сообщению очевидцев, жестоко избита в полицейской машине. Сама тегеранская полиция утверждала, что у 22-летней активистки внезапно возникли проблемы с сердцем. Через несколько часов после ареста Амини была госпитализирована в состоянии комы; в пятницу, 16 сентября, было объявлено о ее смерти.
Как утверждают родственники Махсы Амини, она была полностью здоровой молодой женщиной и не страдала никакими сердечными заболеваниями. Тегеранская полиция нравов задержала ее за появление на улице без хиджаба.
- В последнее время Иран усиливает репрессии против несогласных с консервативным режимом, в том числе борцами за права женщин. Ужесточаются и репрессии против самих женщин, в том числе не имеющих отношения к политическому активизму – например, смертные казни за супружескую измену или за самооборону в ситуации домашнего насилия.
В Белграде 64 человека арестованы на несогласованном ЛГБТ+ прайде
Как минимум 64 человека в субботу были арестованы в Белграде на ЛГБТ+ прайде, который прошел вопреки запрету властей. Большинство арестованных - активисты, протестовавшие против его проведения и устроившие стычки с полицией. Прайд проходил в Белграде ежегодно, но в этом году не был согласован Министерством внутренних дел Сербии из-за массовых протестов правых активистов и религиозной части населения. Тем не менее, сербское ЛГБТ+ сообщество решило провести марш и без согласования.
Прайд в Белграде должен был ознаменовать окончание «Недели европрайда» - серии акций за права ЛГБТ+, которые проводятся в разных городах Европы. Однако в августе президент Сербии Александр Вучич объявил об отмене мероприятия. Он заявил, что признает угрозу правам ЛГБТ+ сообщества в стране, но правительство, по его словам, подверглось сильному давлению со стороны правых групп и представителей Сербской православной церкви с целью отмены прайда.
В ходе прайда на его участников пытались нападать правые экстремисты и футбольные фанаты. Они составили большинство задержанных. Десять полицейских получили легкие телесные повреждения.
В прайде приняли участие иностранные дипломаты, работающие в Сербии. Посол США в Сербии Кристофер Хилл сказал, что пришел поддержать ЛГБТ+ сообщество. «Мы все - братья и сестры, дети Божьи. Это важный день для солидарности и для этой страны,» - заявил он. Ранее диппредставительства более чем 20 стран, включая США, Великобританию и Францию, обращались к властям Сербии с просьбой отменить запрет на проведение прайда.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, открытая лесбиянка, сказала, что гордится, что во время прайда, как и за всю прайд-неделю, не случилось серьезных инцидентов. Она выразила уверенность, что таковым и должен быть образ современных Белграда и Сербии.
- Первый ЛГБТ+ прайд в Сербии в защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров состоялся в 2001 году и был отмечен столкновениями с членами националистических и ультраправых группировок. На следующем марше, в 2010 году, насилие повторилось, тогда пострадали более ста человек. Третий гей-прайд в стране был организован в 2014 году и прошел без серьезных инцидентов. С тех пор парады проходили ежегодно и в целом спокойно. Мероприятие отменили лишь в 2020 году из-за COVID-19.
- Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз. Для достижения этой цели Еврокомиссия требует, чтобы страна пересмотрела многие свои законы, в том числе и те, что касаются прав человека и прав меньшинств.
Передовая группа миссии ОДКБ посетила границу Армении и Азербайджана
Передовая группа миссии ОДКБ в Армении во главе с генерал-полковником Анатолием Сидоровым провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном, сообщает Радио Азатутюн.
Армянские военные продемонстрировали последствия обстрелов на территории одной из частей ПВО. Миссия также посетила город Горис и село Акнер в Сюникской области, где из-за попадания артиллерийского снаряда получил повреждения жилой дом.
Глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил журналистам, что ОДКБ «пока не достает шашку из ножен» и старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном мирным путем, передает РИА Новости.
По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация. «Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии», - подчеркнул он.
«Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению... Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы», - отметил Анатолий Сидоров.
МАГАТЭ: Запорожская АЭС снова подключена к украинской сети
Запорожская АЭС вновь подключена к украинской сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех поврежденных линий электропередач. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике.
На данный момент все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, но электроэнергия по-прежнему требуется для охлаждения реакторов и поддержания необходимых функций. С 5 сентября станция не поставляет электроэнергию домохозяйствам, заводам и другим потребителям. Почти две недели ЗАЭС была отключена от украинской энергосети из-за продолжающихся обстрелов в области.
Ранее МАГАТЭ приняло резолюцию, в которой призвало российские власти вывести войска с территории Запорожской АЭС. В постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене назвали принятую МАГАТЭ резолюцию «антироссийской».
- Обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг АЭС выражали ООН и многие страны мира. На станцию был организован визит миссии МАГАТЭ. 6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Инспекторы зафиксировали несколько повреждений, в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В подготовленном отчете говорится, что необходимо установить вокруг станции «зону безопасности». МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года.
Устроивший стрельбу в пригороде Тбилиси задержан
Мужчина, открывший стрельбу сегодня в поселке Кикети близ Тбилиси, задержан. Информацию об этом журналистам подтвердил заместитель начальника полиции Тбилиси Каха Мурадашвили.
В общей сложности ранены были пять человек. Один из пострадавших скончался по пути в больницу. Остальные госпитализированы.
Телеканал «Пирвели» сообщает, что причиной произошедшего стал денежный спор. По предварительным данным, вооруженный мужчина ворвался к соседям и открыл стрельбу, когда те принимали гостей. Нападавший скрылся с места преступления. Операция по его задержанию проходила на проспекте Чавчавадзе в районе Ваке. Территория была перекрыта.
Официальное заявление МВД пока не распространило.
В связи с произошедшим следствие было начато по двум статьям УК Грузии, которые предусматривают попытку убийства двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение-ношение огнестрельного оружия.
В Берлине прошла завершающая акция «Лагеря демократии»
17 сентября в Берлине прошла завершающая акция так называемого «Лагеря демократии», который немецкая НКО UnKremlin разбила перед зданием Бундестага и вблизи администрации канцлера.
На площади перед парламентом была поставлена клетка, имитирующая камеры российской тюрьмы. Наверху клетки развевался российский флаг как символ диктаторских режимов. В клетке находился активист и правозащитник времен ГДР Рональд Бентлинг, который в годы социализма не раз сидел в тюрьмах по политическим мотивам.
В течение двух с половиной месяцев на большой площади, которая считается одним из самых посещаемых туристами и жителями Берлина мест, были размещены плакаты, разъясняющие политику германского правительства и возможности поддержки Украины в войне, которую развязала Россия.
«Украина – это страна, которая вырвалась из клещей СССР. Мы осознаем опасность того, что Путин может расширить свои империалистические планы и после Украины прийти в Берлин. Поэтому поддержка Украины – и в наших национальных интересах. Моей акцией я хочу выразить солидарность с многочисленными политических заключенными в России, которые еще перед 24 февраля оказались в застенках Кремля», – сказал Рональд Бентлинг.
Основатель движения UnKremlin Дмитрий Баграш рассказал Радио Свобода, что «Лагерь демократии» был задуман как место в центре германской столицы, в котором люди могут получить информацию о захватнической войне России, задать вопросы о планах германского правительства по поддержке Украины, а также вести дискуссии с организаторами акции и между собой.
На плакатах, обрамляющих пространство лагеря, были очерчены два возможных пути: белые плакаты символизирует «правильную дорогу», которая ведет к победе Украины – поставки вооружений, финансовая, гуманитарная и военная помощь, а также жесткая санкционная политика по отношению к Кремлю. Черные плакаты содержат тезисы, которые иногда слышны от немецких пацифистов, ультраправых и популистов – прекращение поставок вооружений, переговоры с Путиным на основании потери территорий Украины и отмена санкций. Каждый из посетителей лагеря имел возможность прочитать аргументы «белой» и «черной» дороги и самостоятельно сделать выводы.
Неподалеку от «Лагеря демократии» была разбита палатка акции германских пацифистов «Лагерь мира», которые выступают за прекращение поставок вооружений и срочные мирные переговоры с Кремлем. Между посетителями «Лагеря демократии» и акции пацифистов в завершающий день разгорелись споры о правильном выборе пути. Эти дискуссии отражали и споры, постоянно ведущиеся в немецкой общественности, в СМИ, а также между политическими течениями и партиями в ФРГ.
Премьер-министр Эстонии: Нельзя уступать России даже на дюйм
На совещании министров обороны и военного руководства стран НАТО в Таллине премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что главная цель Кремля – реализация имперской идеи через запугивание. Поэтому Россия угрожает миру голодом и ядерной катастрофой и ведет энергетическую войну.
Каллас подчеркнула, что Кремль говорит о переговорах, потому что надеется получить на них то, чего не смог добиться силой. «Именно поэтому нельзя уступать России даже на дюйм», – отметила эстонский премьер-министр.
Каллас считает, что во время войны миру придется адаптироваться к новой ситуации. В области отношений с Россией это означает придерживаться четырех принципов:
- Во-первых, это безусловная поддержка Украины. Эта поддержка приближает мир, поэтому Европе нужно ускорить и увеличить предоставление военной помощи Киеву.
- Во-вторых, Россия должна быть «привлечена к ответственности за военную агрессию, преступление агрессии и военные преступления».
- В-третьих, цена агрессии для России «должна стать неподъемной», для этого необходимо ужесточать санкции и обеспечить ее международную изоляцию.
- В-четвертых, НАТО жизненно необходима полностью надежная оборона.
8 сентября стало известно, что Эстония, а также Латвия, Литва, Польша, с 19 сентября запретят пересечение границы с Россией в сторону ЕС гражданам страны с туристическими шенгенскими визами. В тексте заявления говорится, что принявшие такое решение страны считают поездки россиян угрозой общественной и внутренней безопасности. Страны заявили о намерении продолжить добиваться общего запрета на уровне Европейского союза.
Эрдоган: Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией. Об этом сообщает РИА Новости.
«Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать её сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама (Алиева, президента Азербайджана – ред.), наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию. Для Армении важно как можно скорее отказаться от провокаций против Азербайджана, действовать в соответствии с взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве. Мы желаем, чтобы процессы нормализации в нашем регионе успешно завершились, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго», - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда, передает информагентство.
Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван
Делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван. Это первый визит спикера Пелоси в Армению, отмечает в своем послании и посольство США в Ереване.
По сообщению посольства США, в ходе визита 17-19 сентября запланированы встречи спикера Палаты представителей с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами для обсуждения армяно- американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности.
Сообщается, что Нэнси Пелоси проведет пресс-конференцию, возложит венок к Мемориалу жертв Геноцида армян и выступит в арт-центре «Гафесчян».
В состав американской делегации входят председатель Комитета по энергетике и коммерческим вопросам Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер, сообщает Радио Азатутюн.
Визит Пелоси, которая является третьим по рангу официальным лицом США, не является региональным. Спикер Палаты представителей США прибыла в Армению из Германии. О планах визита Пелоси в соседние страны ничего не сообщалось.
После поездки в Тбилиси Собчак предложила записать ее в «плохие русские»
Российская журналистка и бывший политик Ксения Собчак во время своей командировки в Грузию заявила, что не будет «ругать Родину на экспорт», пишет агентство «Новости-Грузия».
«За два дня командировки в Тбилиси, и постоянных вопросов на камеру от местных журналистов поняла важную вещь: я с СВО (специальная военная операция – ред.) согласиться не могу, но ругать Родину «на экспорт» - не мое. Мы с ней, с Родиной, как-нибудь сами разберемся. Видимо, я все-таки «плохая русская». Так и запишите», -пишет Собчак в своем Telegram.
Журналистка делится с подписчиками и другим наблюдением, которое сама она относит к «удивительным открытиям»: «люди реально не понимают, как можно быть против в***ы, но не хотеть подписываться под слоганом «Слава Украине».
Собчак приехала в Тбилиси ранее на этой неделе. В интервью грузинской телекомпании «Пирвели» она заявила, что против войны в Украине. При этом она считает, что сейчас важно работать именно из России.
В 2018 году Ксения Собчак принимала участие в выборах президента России и была политическим оппонентом Владимира Путина. В отличие от многих российских журналистов, блогеров и оппозиционных политиков, которым в последнее время отказывают во въезде в Грузию, каких-либо проблем на границе у Собчак не было.
Скончался один из раненых во время стрельбы в Кикети
Один из раненых сегодня во время стрельбы в поселке Кикети близ Тбилиси скончался, сообщает телеканал «Мтавари». По предварительной информации, в общей сложности пострадали пять человек, в том числе две женщины. Раненых госпитализировали.
На месте продолжают работать эксперты-криминалисты.
Что стало причиной произошедшего, на данном этапе неизвестно. Стрелявший скрылся. МВД Грузии заявляет, что его личность установлена, проводятся мероприятия по его задержанию.
В связи с произошедшим следствие было начато по двум статьям УК Грузии, которые предусматривают попытку убийства двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение-ношение огнестрельного оружия.
Стрельба в пригороде Тбилиси – несколько человек ранены
В поселке Кикети в пригороде Тбилиси некоторое время назад произошла стрельба, сообщает телеканал «Рустави 2».
По предварительной информации, ранены несколько человек, в том числе две женщины. Пострадавших переводят в больницы.
Одновременно телеканал «Мтавари» передает, что во время стрельбы были убиты два человека.
На месте мобилизованы сотрудники полиции.
В Коктебеле неизвестный поджег машины у дома Дмитрия Киселева
В аннексированном Крыму, в Коктебеле, разыскивают неизвестного, который в ночь на 17 сентября поджег два легковых автомобиля у дома российского телеведущего Дмитрия Киселева. Об этом пишут телеграм-каналы «Осторожно, новости» и «ЧП / Крым».
Сообщается, что ЧП произошло в субботу около двух часов ночи. Сотрудники полиции склоняются к версии, что неизвестный хотел поджечь именно машины Киселева, пишут «Осторожно, новости». По предварительным данным, автомобили были сожжены неизвестным в медицинской маске и бахилах.
Согласно фотографиям с места происшествия, сгорели машина для гольфа и внедорожник Land Rover.
По данным «Осторожно, новости», возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Региональное управление МВД также сообщило о возбуждении дела из-за поджога двух машин в поселке Коктебель, не уточняя имя их владельца.
Телеведущий пока не комментировал сообщения о поджоге.
Мать лидера «Грузинской мечты» подает в суд на оппозиционный телеканал
Мать председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе подает в суд на оппозиционный телеканал ТВ «Пирвели». Как сообщает проправительственный телеканал «Имеди», Тамар Заалишвили обвиняет телекомпанию в распространении ложной информации и требует ее опровержения.
Дело касается сюжета, вышедшего в эфир в июле 2021 года. В нем журналист Мака Чихладзе заявила, что Театральный университет, вероятно, выдавал поддельные дипломы. Но когда это выяснилось, Заалишвили, занимавшая в прошлом должность замдиректора Национального центра качества образования, подготовила справку о том, что документы являются подлинными. Один героев сюжета утверждал, что «молчание ведомств» связано именно с тем, что в деле фигурировала мать Кобахидзе.
Сама Заалишвили, однако, настаивает, что каждая фраза, прозвучавшая в эфире ТВ «Пирвели», была построена на лжи. По ее словам, в репортаже умышленно искажены факты, будто она своей подписью подтвердила подлинность поддельного диплома, выданного театральным вузом. Теперь мать лидера «Грузинской мечты» требует опровержения распространенной информации, которая нанесла ущерб ее репутации и репутации ее сына, а также компенсации морального вреда.
Решение суда станет известно 20 сентября.
Саломе Зурабишвили отправилась в Великобританию на похороны Елизаветы II
Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в церемонии похорон Елизаветы II.
«Президент Грузии отбыла в Великобританию для участия в церемонии похорон королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II», - сообщили в администрации президента.
Согласно сообщению, в рамках рабочего визита в Лондон 18 сентября президент Грузии вместе с мировыми лидерами примет участие в гражданской панихиде по королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II и посетит прием от имени короля Карла III.
19 сентября Саломе Зурабишвили посетит церемонию государственных похорон и прием, который будет дан от имени министра иностранных дел Великобритании.
В рамках рабочего визита также запланирована встреча президента Грузии со спикером Палаты общин парламента Великобритании, пишет Общественный вещатель.
Столица Казахстана вновь переименована в Астану
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице страны возвращается предыдущее название Астана. Это уже шестое по счету переименование города.
Изменения в Основной закон, подписаные Токаевым, предполагают также продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. В пятницу поправки одобрил парламент страны.
15 сентября стало известно, что городской парламент Нур-Султана - маслихат - поддержал возвращение столице Казахстана прежнего названия.
В марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Решение было принято по инициативе президента Токаева. Многие жители новое название не приняли. Они выходили на несогласованные митинги, создавали петиции с призывами вернуть городу прежнее название.
В начале сентября прошлого года группа депутатов нижней палаты парламента Казахстана предложила вернуть название Астана. «Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы», – подчеркивали депутаты. Многие из законодателей, выступивших за возвращение прежнего названия, голосовали в 2019 году «за» переименование города в Нур-Султан, отмечает «Интерфакс».
Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 годах город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - «столица»).
- Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан более 30 лет. В марте 2019 года он заявил, что уходит с поста главы государства. Токаев стал его преемником. Назарбаев при этом сохранял значительное влияние.
- В январе 2022 года в Казахстане проходили массовые протесты. Первоначально основным требованием этих выступлений было снижение цен на топливо. Впоследствии появились и политические лозунги. Одним из популярных стал «Шал, кет!» («Старик, уходи!») – требование ухода Назарбаева из власти.
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