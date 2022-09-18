Премьер-министр Грузии вылетел в США на Генассамблею ООН

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 18 сентября, вылетел в США для участия в дебатах на Генеральной Ассамблее ООН, сообщила пресс-служба правительства. В составе делегации также глава МИД Илья Дарчиашвили и министр образования и науки Михаил Чхенкели.

По данным пресс-службы, в ходе визита планируется ряд встреч премьера на высоком уровне, но пока не уточняется, с кем именно.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом году ее проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии некоторые выступления были заранее записаны на видео, пишет агентство «Новости-Грузия».

Но президент Владимир Зеленский обратится к Генассамблее ООН по видеосвязи, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.