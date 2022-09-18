Молодежная группа «ХарахПицунда» организовала шествие по центральным улицам города, чтобы выразить свой протест в связи с соглашением по передаче дач в Пицунде России и привлечь к проблеме внимание депутатов парламента.

Инициативная группа молодежи «ХарахПицунда» («НашаПицунда») провела в Сухуме в субботу акцию против ратификации соглашения о передаче пицундской госдачи Российской Федерации. Ее организаторы назвали акцию «мирным шествием с элементами демонстрации». В ней приняли участие шестьдесят молодых людей, которые пронесли по центральным улицам города плакаты, свидетельствующие о том, что они выступают против соглашения в его нынешнем виде. Участники акции считают, что в него необходимо внести изменения, чтобы не было противоречий с Конституцией Абхазии и ее законами, а территория уникального Пицундо-Мюссерского заповедника с комплексом государственных дач осталась в собственности народа Абхазии.

Акция стартовала на площади Свободы, молодые люди прошли по набережной и сделали остановки напротив здания кабмина, около парламента, перед администрацией президента, у колоннады, свернули на площадь Багапша и вернулись в исходную точку.

Машины сигналили, приветствуя участников акции и выражая им свою поддержку.

Ариана Квеквескири – одна из организаторов шествия, рассказала о его сути и о том, как оно проходило:

«Сегодня у нас прошла мирная акция, которая была согласована с администрацией города. Нам дали разрешение, и мы выступаем против того, чтобы было принято соглашении по Пицунде о передаче 186 гектаров ФСО Российской Федерации в таком виде, в котором оно есть. Мы хотим донести голос народа до парламента Республики Абхазия и сделать так, чтобы они хотя бы пересмотрели данное соглашение, потому что оно ставит под сомнение суверенитет Республики Абхазии. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы не выступаем на стороне оппозиции или власти, мы – молодежь Республики Абхазия, которой небезразлична судьба нашей родины. Мы никем не спонсируемся, и никто нам не говорил, что надо выходить. Это наше решение, и мы несем за него ответственность. Некоторые из наших ребят закончили университет, мне, например, 21 год, есть те, кому 23 года и старше. Мы не дети, мы просто хотим, чтобы нас услышали».

Участник акции Баграт Багателия отметил, что акция прошла успешно и многие люди поддерживают ее:

«Мы хотим донести до нашего правительства и до парламента, что мы – за пересмотр данного соглашения о государственной даче в Пицунде. Мы все хотим, чтобы все пункты не противоречили нашей Конституции. По Конституции и по нашему земельному кодексу в статье 3 говорится, что земля – это достояние абхазского народа. Мы все знаем, какой ценой абхазскому народу досталась свобода, поэтому хотим, чтобы наше поколение и будущие поколения свободно и мирно жили на своей земле и не были обречены на какую-нибудь кабалу. Я считаю, что акция прошла успешно, потому что мы видели, что большая часть людей относится положительно, люди в течение этой акции подходили к нам, и мы по откликам видели, что нас поддерживают».

Депутат парламента Инар Гицба свою позицию по соглашению не озвучил, но остался доволен тем, что в Абхазии у каждого гражданина есть возможность открыто заявлять о своем отношении:

«Я сидел с ребенком в парке и увидел, что ребята проходят, я не мог не подойти, не мог не поговорить с ними. Мы пообщались. Я, действительно, горжусь своей страной и тем, что она дает возможность каждому вне зависимости от позиции, нравится она кому-то или не нравится, без каких-либо последствий проявлять и показывать абсолютно мирным и абсолютно спокойным способом. Я смотрю на эту молодежь, многих даже знаю, знаю их родителей и родственников. И я понимаю, что они не преследуют никаких политических целей, что они не организованы какими-то там внешними силами и ресурсами, просто они таким образом высказывают свою точку зрения по достаточно серьезному вопросу, и это отрадно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях