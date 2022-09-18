Президент Грузии заявила, что Россия должна ответить за зверства в Изюме

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с категорическим осуждением действий российской стороны в Изюме, назвав их «военным преступлением».

«Решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. На эти военные преступления должен быть дан юридический ответ. Украина не падет и будет мир! #SlavaUkraini», - пишет Зурабишвили в Twitter.

Украинские войска освободили Изюм и ряд других городов Харьковской области в начале сентября в ходе стремительного контрнаступления. Изюм был захвачен российской армией в начале апреля и вплоть до освобождения использовался как одна из главных баз снабжения войск на донбасском фронте.

Во время наступления украинские войска обнаружили в лесу за городом сотни деревянных крестов, большинство из которых обозначены просто номерами, пишет агентство «Новости-Грузия». В настоящее время в Изюме продолжается эксгумация тел из массового захоронения.

Эксперты уже извлекли останки 22 погибших гражданских и 17 военнослужащих ВСУ из братской могилы, сообщили в Нацполиции Украины. Часть погибших могут также находиться в разрушенных домах, во время оккупации завалы никто не разбирал.

В Москве заявили, что не имеют никакого отношения к страшным находкам в Изюме. Российское правительство все эти месяцы продолжает отрицать нападения на мирных жителей, обвиняя Украину и Запад в фабрикации доказательств.