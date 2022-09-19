«А в чем выгода для Запада в открытии второго фронта?»

Заинтересован ли Запад в открытии второго фронта в Грузии? Многие провластные политики дают на это положительный ответ. «Эхо Кавказа» узнавало, что считают на этот счет жители Тбилиси.

– Верите ли вы в то, что Запад желает открытия второго фронта в Грузии?

Тамар: Нет, не верю, действительно, не верю. Мне кажется, что это какая-то пропаганда. Наши власти и якобы отколовшиеся от правящей партии депутаты пытаются создать иллюзию, будто они спасают народ от несуществующих угроз. Я думаю, так считает любой здравомыслящий гражданин Грузии. Я не очень хорошо разбираюсь во внутренней и внешней политике, однако тут другого мнения не может быть, это должно быть понятно на уровне интуиции. Наши западные партнеры вкладывали огромные деньги в то, чтобы Грузия стала мирной и демократической странной, зачем им может быть нужен здесь второй фронт? По моей логике, это исключено.

Житель Тбилиси: По моему мнению, Западу неважно, откроем мы второй фронт или нет. Если они не увидят в этом какую-то выгоду для себя, то и ввязываться во все это не будут. Просто так они никому не предлагают свою помощь, для этого должна быть причина. Вспомните войну 2008 года в Грузии, тогда на нас напала Россия, но отреагировали они совершенно иначе, чем во время вторжения в Украину. Все это потому, что мы не так важны для них, как Украина. Это большая страна, с большой экономикой, ее, может быть, выгодно защищать. А в чем для них выгода в открытии второго фронта? Думаю, они этого не хотят и ни в чем нам не помогут.

Эка: Честно говоря, я не верю в это, но думаю, что все возможно. Может быть, сейчас просто не так открыто говорят на Западе об этом. Возможно, на это нужно время, то есть прямо Грузию призовут к открытию второго фронта в какой-то подходящий момент. Сейчас, мне кажется, никто это делать не будет, разговор не о сегодня или завтра.

Гурам: Естественно, не верю. Мне кажется, что все это пропаганда «Грузинской мечты». Они потеряли всяческое доверие населения, народ очень недоволен их действиями. Все, чем они занимаются, – это защищают активы Бидзины Иванишвили, до остального им просто нет никакого дела, и когда кто-то в стране начинает говорить о существующих проблемах, а их у нас много, они поднимают тему второго фронта. Будто все, что они делают или не делают, все это ради мира. Мне кажется, они это делают с целью перенести внимание населения на другую тему.

Лара: Я лично в это не верю. Мне кажется, что это просто сказки, придуманные «Грузинской мечтой», чтобы запугать население страны. Таким образом они показывают, что не зря идут в последнее время против западных партнеров, отказываются вводить санкции против России. Намекают на то, что если мы не будем их поддерживать и голосовать за них, то к власти придут те, кто пойдет на поводу у Запада, который якобы желает открытия второго фронта и войны в Грузии. Я в это не верю, все это выдумано.

Бека: Напротив, все страны мира, кроме России, конечно, стараются сделать все, чтобы война побыстрее закончилась и не возникло еще большей напряженности. Потому я думаю, что в словах, будто кто-то хочет здесь открытия второго фронта, нет правды. Грузия – страна менее развитая, чем Украина, у нас сейчас нет ресурсов для того, чтобы противостоять России. Это понимают и на Западе, так в чем смысл? Вы думаете, Запад хочет, чтобы Россия полностью оккупировала Грузию? Я сомневаюсь, что Запад хочет этого.

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