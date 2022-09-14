Антизападная риторика и обвинения западных партнеров в попытках втянуть Грузию в войну остаются в повестке дня «Грузинской мечты» и бывших ее членов. Четверка депутатов, ушедших из правящей силы и создавших движение «Сила народа», обнародовала очередное письмо по этой теме. А накануне лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе предложил провести плебисцит и «спросить у народа, хочет ли он открытия второго фронта» на фоне российского вторжения в Украину?

Четверым ушедшим из «Грузинской мечты» депутатам – Гураму Мачарашвили, Созару Субари, Дмитрию Хундадзе и Михаилу Кавелашвили – понадобилось пять дней, чтобы проанализировать интервью Грузинской службы Радио Свобода с исполнительным директором Института Маккейна Эвелин Фаркас от 9 сентября и сегодня начать возмущаться по поводу высказанного ею мнения. В интервью Фаркас обращает внимание на неясность позиции грузинских властей по поводу российской интервенции в Украину и предполагает, что правящая сила сделала не все «для убедительности процесса евроинтеграции». В своем письме четверо депутатов, основавших движение «Сила народа», возмущаются, почему США сами отказались вводить всесторонние санкции против России, но подталкивают к этому Тбилиси. Вот что заявил сегодня один из авторов письма, депутат Гурам Мачарашвили:

«Почему на Грузию (осуществляется) такое давление, когда ясно, что санкции Америки действительно отразятся на экономике России, а грузинские санкции против РФ, напротив, нанесут ущерб самой грузинской экономике? Но госпожа Эвелин на этот вопрос журналиста отвечает: «Ну и что?» Ну и что, оказывается, если Россия вторгнется в Грузию, ну и что, если здесь погибнут люди, – главное, это устраивает американскую политику. А для нас это совершенно неприемлемо».

Оппонентам «четверки» не нравится такая необоснованная интерпретация интервью Фаркас так же, как и их непрекращающаяся антизападная риторика. Оппозиционеры назвали сегодняшнее письмо «четверки» продолжением и поддержкой вчерашнего заявления председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Отвечая на вопросы журналистов по поводу «четверки», он отметил, что их голоса в парламенте для партии власти важны, поэтому они, хоть и покинули «Грузинскую мечту», остаются в парламентском большинстве. Там же Кобахидзе напомнил, что в принципе их мнения разошлись лишь в вопросе жесткости и формы огласки закулисных дискуссий, в том числе и по вопросам открытия второго фронта. Лидер партии власти убеждал также журналистов накануне, что представители украинских властей, как и некие другие силы, толкают Грузию к открытию второго фронта и движению в направлении отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Особенно возмутила оппонентов власти инициатива Кобахидзе:

«Мы можем провести опрос, плебисцит: хочет ли народ, чтобы в Грузии открылся второй фронт? Возможно, мы последуем тому, что скажет народ. Посмотрим, пусть народ примет решение, разделяет он позицию высокопоставленных чиновников Украины или нашу позицию по отказу от второго фронта».

Сегодня генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе не стал дожидаться ответа от народа. В антигосударственной риторике он обвинил не «четверку», а так называемую радикальную оппозицию. Желая успокоить народ и внушить ему, что страной правят истинные патриоты, Каладзе заявил со всей категоричностью:

«Грузия не втянется ни в санкции, ни в войну. Второго фронта в Грузии не будет».

В рядах оппозиции не скрывали возмущения. Депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе убежден, что за письмом «четверки» и всей ее антизападной риторики стоит основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, а поручения выполняет Ираклий Кобахидзе.

«То, что делает Ираклий Кобахидзе, – это информационный терроризм. Это усиливает так называемая четверка, которая представляет собой либо вредителей, либо полезных идиотов. Другую оценку их утверждениям о том, что Европа толкает Грузию к войне для получения статуса кандидата (на членство в ЕС), дать нельзя. Все это может устраивать только одну сторону, и это Россия», – возмущался оппозиционер.

Бывший спикер парламента, депутат «Лело» Давид Усупашвили обвинил партию власти в игре на чувствительных темах:

«Задавать вопрос народу о том, хочет ли он войну, – это оскорбление людей. Если они хотят разобраться в политическом процессе, пусть зададут вопрос: считают ли граждане Грузии, что государство должно предпринимать действенные шаги для деоккупации?»

В эти дни оппоненты критикуют власти, в том числе, и за то, что, погрузившись в полемику с оппозицией, развернув антизападную кампанию, они не только не осуждают российское вторжение в Украину, но и никак не реагируют на происходящее в Абхазии и Южной Осетии, в том числе и по вопросу передачи России де-факто властями Абхазии пицундских земель в долгосрочную аренду.

Многим непонятно, зачем следовать такой риторике и чего добиваются четверка и «Грузинская мечта». Этим вопросом задается и депутат «Гирчи» Александр Раквиашвили:

«Непонятно, почему они делают такие заявления. И вообще, что за проект такой, который и часть «Грузинской мечты», и не ее часть. Якобы говорят правду, а о чем говорят, фактически непонятно».

Критики убеждены, что таким образом правящая сила избегает выполнения 12 рекомендации ЕС для получения статуса, и чем меньше времени остается до конца года для их выполнения, тем активнее «Грузинская мечта» и ее соратники прибегают к такой антизападной риторике. И если несколько дней назад эту кампанию ставили на паузу, когда премьер-министр Ираклий Гарибашвили гостил в Европе, то его сегодняшний визит в Германию представителей «Грузинской мечты» и «покинувшую» ее четверку не остановил.

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