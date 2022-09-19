Армения – назад, в Европу

Невероятные вещи происходят на шарике – то, что еще 23 февраля казалось немыслимым и невозможным, сегодня начинает приобретать реальные очертания. Не то чтобы оно уже происходит, но вот-вот, уже очень близко.

Армения, похоже, меняет ориентацию, и это, несмотря на небольшие размеры страны, эпическое явление регионального характера – оно свидетельствует о таком ослаблении России, которое еще вчера вряд ли кто-нибудь мог себе представить. В своем роде – это большая национальная трагедия целого народа, потерявшего впустую 30 лет.

Я очень высокого мнения о потенциале Армении – возможно, даже более высокого, чем сами армяне, поскольку большое видится издалека. Предпринимательские таланты армян были хорошо известны еще в далекое советское время, не говоря уже о грандиозных успехах армянской диаспоры по всему миру.

Если говорить о Грузии, тот тут армянский след виден повсюду – в первую очередь хотя бы в том, что значительная часть старого Тбилиси, который сегодня является региональным туристическим центром, была построена армянскими купцами – об этом свидетельствуют и названия многих дворцов вроде дома Мелик-Азарянца и т.д.

Еще в советское время армяне в Грузии занимались различными ремеслами: пока грузины просиживали штаны в государственных ведомствах, покупали дипломы и разбирались, кто в районе вор и кто фраер, армяне занимались ремеслами, шили одежду, делали золотые изделия. Кстати, лучшие ювелиры в Грузии и по сей день – армяне.

В общем, все это я к тому, что это умная, предприимчивая нация, которая могла бы отстроить свою страну на зависть всем соседям. Но на заре независимости все пошло в другую сторону – впервые в своей истории у Армении появился шанс нанести поражение своему злейшему врагу – тюркскому миру в лице Азербайджана, который в то время представлял собой плачевное зрелище. Страна находилась в состоянии бардака и была относительно легкой целью для сплоченного, единого и высокомотивированного армянства.

В конце 80-х годов перед Арменией встал вопрос: или развитие, или территории. К сожалению, был сделан ошибочный выбор в пользу территории – идеологизированность армянского социума сыграла ведущую роль и прагматизм уступил место иррациональности.

В итоге Армения приобрела стотысячный Карабах, отхватила шесть внутренних районов Азербайджана, которые ей были ни к чему, но взамен потеряла шанс на развитие. Для сохранения военных трофеев Еревану пришлось дружить с Россией. Если вы хоть раз побывали в столице Армении, то вам будет совершенно очевидно, что это европейская страна. Ну, по крайней мере, по советским меркам. Исторически, ментально, культурно место армян – в Европе, примерно в той же ее части, где и Грузии. Но европеизм был принесен в жертву территории – союз с Россией, а также закрытые границы с Турцией и Азербайджаном полностью угробили потенциал армянского народа, который добился гораздо больших успехов за рубежом, чем на родине.

С высоты сегодняшнего дня еще более очевидно, насколько этот выбор был ошибочным – кроме того, что альянс с Россией тяготил страну, мешал ей идти вперед и развиваться, он был плох еще и потому, что не учитывал одного важнейшего обстоятельства: это в 89-90-х годах в Азербайджане были бардак и нищета, но уже тогда должно было быть ясно, что это не продолжится вечно.

Рано или поздно Азербайджан оправится, встанет на ноги, разбогатеет и потребует своего – учитывая, что азербайджанцев минимум в 2,5 раза больше, чем армян, это обязательно стало бы проблемой. Нельзя отбирать 20% территории у большой соседней страны и думать, что тебе сойдет это с рук. В конечном итоге, все это привело Армению в удушающие объятия Москвы.

30 лет армяне наступали на горло своей песне, жили в совковой системе управления, вступили в совершенно ненужный им Евразийский союз, потеряли значительную часть населения, которая вынуждена была бежать куда глаза глядят – лишь бы территориальным приобретениям ничего не угрожало.

Не надо думать, что Россия не имела никакого отношения к порокам системы управления в Армении. Москва в первую очередь экспортирует своим вассалам собственную ущербную систему управления, для того чтобы у власти были правильные пацаны и наверх не мог попасть кто-нибудь неблагонадежный. Напомню, один из первых серьезных политических конфликтов между Ереваном и Москвой произошел, когда Пашинян приказал арестовать экс-президента Роберта Кочаряна.

Казалось, какое дело Кремлю до внутренних разборок в Армении, но нет, российская бандитская система именно так и действует – порочные правила игры пересматривать ни в коем случае нельзя, а одно из них состоит в том, что правильных пацанов не трогают.

В общем, 30 лет Армения все это терпела с одной надеждой: если когда и придет тот самый «день икс», Россия поможет защитить территории. Странно, но умные и прагматичные армяне в политике проявляют необычайное легкомыслие – им и в голову не пришло, что против любого лома может найтись другой лом. У Баку такой лом был – братская, единокровная Турция. Дело было за малым: нужен был лидер, достаточно амбициозный и сильный, чтобы нейтрализовать российский фактор.

В 2020 году ситуация в сравнении с 1991-м была противоположной – Азербайджан разбогател, усилился, построил современную армию, смог консолидировать общество и найти верного союзника, готового помочь делом, а не причитаниями и сожалениями, – Эрдогана.

Россия любит воевать – против тех, кто априори слабее и меньше. Ввязываться в потенциальный конфликт с крупной и опасной Турцией Путину не хотелось, в итоге армян кинули. Затем пришел 2022 год, и Баку решил ускорить получение согласия Армении на открытие Зангезурского коридора путем военного давления. Москва, глубоко увязшая в Украине, не стала даже рассматривать просьбу Еревана об оказании военной помощи.

Как уже было сказано, это настоящая трагедия – потеря 30 лет в наше стремительное время, когда потеря даже пяти лет может привести к необратимой деградации. Сегодня Армения, как в 1991 году, стоит перед выбором: отринуть в сторону традиционную туркофобию, начать налаживание отношений с Баку и Анкарой и наконец отказаться от удушающего и в конечном итоге бесполезного союза с Россией либо оставаться в альянсе с Москвой в надежде непонятно на что.

Место Армении – в Европе, и сейчас армянам необходимо понять, что они не могут себе позволить терять не 30 лет, а даже года. Им срочно надо возвращаться домой.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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