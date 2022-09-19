В прошлую среду пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии разместила сообщение: «13 сентября 2022 года на 27-м км пикета №5 перегона Гагра-Бзыбь, находясь на ж/д полотне, примерно в 22.30, девочка 2011 года рождения попала под движущийся поезд Сухум – Санкт-Петербург, в результате чего она скончалась на месте. По данному факту Транспортной прокуратурой Республики Абхазия проводится проверка, по результатам которой будет дана дополнительная информация».

По сарафанному радио, которое сейчас почти тождественно общению в соцсетях, очень и очень многие уже знали к тому времени не только о самом факте гибели ребенка, но и причинах случившегося. Кто-то осведомленный прояснил ситуацию: «Игра есть – «Синий кит», одно из заданий – прыгнуть под поезд! С этими играми, и кто их придумывает, нужно разобраться правоохранителям».

«Вернулся» – по-видимому, имелось в виду, что то, что несколько лет назад эта смертельно опасная для детской психики интернет-игра уже «заходила» в Абхазию и вызвала панику в обществе, прежде всего, среди родителей школьников. Что касается нынешней трагедии, то понятно и этически оправдано, почему правоохранители, не называя имени и фамилии девочки, ограничились лишь констатацией самого факта ее смерти на железнодорожном полотне. Но сарафанное радио разнесло подробности подоплеки случившегося. Согласно им, шестиклассница одной из гагрских школ была послушной спокойной девочкой, но попала в сети этой садистской игры. Постепенно ей внушили, что если она не пожертвует собой, то пострадает ее семья. А тут как раз ее отец было болен и ложился на операцию. И поздно вечером она незаметно вышла из дому на окраине Гагры, направилась к проходящей рядом железной дороге и села на рельсы. Машинист поезда заметил ее, начал сигналить, но затормозить вовремя было уже невозможно…

Подтверждением слухов стало обращение, которое опубликовала Уполномоченная по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия. Вот несколько фрагментов из него:

«Дорогие дети и их родители! Произошедшая 13 сентября в Гагрском районе трагедия с нашей несовершеннолетней соотечественницей не могла не повергнуть всех жителей страны в шок и страх за наших детей… В первую очередь обращаюсь к родителям, законным представителям, близким родственникам детей и педагогам. Уважаемые взрослые, будьте внимательны к поведению детей, говорите с ними открыто и без осуждения о том, что их беспокоит, о причинах, сподвигших вступать в подобные игры. В случае необходимости не стесняйтесь обращаться к психологам и другим специалистам, которые помогут вам вывести ребенка из депрессивного состояния… Дорогие наши дети, главное – не бойтесь и не стесняйтесь обращаться за помощью к родителям, взрослым, учителям! Поверьте, каждый из них выслушает вас и поможет справиться с трудностями в любой ситуации… Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в ближайшее время планирует провести ряд встреч с детьми в школах с привлечением психологов, где любой ребенок сможет получить контакты для обращения за помощью и советом. Сотрудники аппарата работают над тем, чтобы с помощью грамотно выстроенной информационной кампании обезопасить маленьких граждан нашей страны».

Для пополнения и уточнения информации о распространившейся в последние годы интернет-игре «Синий кит» я обратился к «всезнающей» Википедии и, к удивлению своему, прочел: ««Синий кит» – российская городская легенда о существовании в социальных сетях некоей игры, в которую играют дети и подростки и финальной целью которой является совершение самоубийства. Информация о существовании такой игры была опубликована в «Новой газете» 16 мая 2016 года Галиной Мурсалиевой, широко растиражирована СМИ и стала причиной моральной паники среди населения. Факт существования данной игры не подтвержден до сих пор».

Но неужто это все выдумки? Думается, многочисленные факты, о которых доводилось слышать, подтверждают, что это все не «городская легенда». Как эту игру ни называй, но очевидно, что существуют на свете некие негодяи, которые могут, получая от этого садистское удовольствие, подталкивать детей, склонных к этому, к суициду.

Мы обсудили сегодня эту тему с сухумским педагогом-психологом Олесей Маланкой. Она считает:

«Самая большая ответственность тут падает на родителей детей подросткового возраста. И меньше – потому что старшеклассники – они более сознательные, они уже знают, что может быть… это четкий контроль своего ребенка. Мы не сможем запретить ему пользоваться смартфоном, потому что, если мы поставим запрет, но у них есть интерес, они будут брать у друзей. Но как это чаще всего бывает? Случается какая-то трагедия – на месяц-два мы берем все это под контроль, мы проверяем телефон ребенка, компьютер, смотрим за жизнью ребенка, с кем он общается, а потом все это забывается. А потом случается новая трагедия… То есть всегда у родителей должен присутствовать вот этот страх, эта опаска, что что-то может произойти».

На днях стал свидетелем такой картины: молодая сухумчанка, что называется, изъяла у своей дочери-пятиклассницы ее смартфон и заменила его завалявшимся дома старым кнопочным телефоном без подключения к интернету. Можно предположить, что к такому же радикальному методу («подальше от греха») прибегли и многие другие родители в Абхазии после случившегося в Гагре.

По этому поводу Маланка сказала то же самое – пройдут месяц-два и смартфоны к детям вернутся. Она продолжила:

«Я не хочу сказать, что это плохие родители. Но, к сожалению, жизнь устроена так, что большая часть родителей занята проблемой зарабатывания денег. Они приходят с работы уставшие. Ребенок сделал уроки – значит все хорошо. Мы зачастую совершенно не задумываемся о том, что у ребенка на душе. О том, что надо сесть и с ним поговорить».

Некоторые высказывают мысль, что СГБ и МВД должны заниматься отслеживанием распространения таких игр. Олеся говорит:

«Знаете, технически это сделать возможно. Я узнавала, с российскими своими коллегами на эту тему общалась. Но это бывает, когда появляется какой-то подобный случай. Служба займется этим. И то – все кураторы этих игр не из Абхазии, они вообще неизвестно где сидят. То есть это должно быть сотрудничество с российскими службами безопасности, и работа должна вестись в совокупности».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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