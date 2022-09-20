Путин поздравил Южную Осетию с Днем Республики. В Цхинвали прошел парад

На цхинвальской Театральной площади сегодня прошел военный парад в честь празднования Дня Республики. В мероприятии приняли участие президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев, экс-президент Леонид Тибилов, председатель правительства Константин Джуссоев, председатель парламента Алан Алборов, а также делегации из Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Абхазии, т.н. «ДНР» и «ЛНР».

По словам югоосетинского лидера Алана Гаглоева, День Республики связан с событием, ставшем для Южной Осетии «начальной точкой отсчета новой исторической эпохи».

«Общность исторических судеб и борьба за свободу навсегда соединили нас узами дружбы с Абхазией и Приднестровьем. Мы с благодарностью вспоминаем поддержку народов Северного Кавказа. Конечно же, невозможно представить, борьбу Южной Осетии без поддержки Севера. Мы единая нация, и у двух частей Осетии – одно сердце! Мы всецело преданы своему единству и всегда будем вместе, будь то в трудную годину или в час радостного торжества», – сказал Гаглоев.

С Днем Республики Алана Гаглоева поздравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Этот славный праздник стал символом мужества и героизма югоосетинского народа, в упорной борьбе отстоявшего своё законное право на свободу и независимость», – отметил Путин.

По его словам, отношения между Россией и Южной Осетией строятся на основе принципов союзничества и интеграции.

«Намерены и впредь оказывать всемерное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – подчеркнул российский лидер.

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области провозгласил Юго-Осетинскую Советскую Демократическую Республику в составе СССР. Была принята Декларация о национальном суверенитете.

СПРАВКА «Эха Кавказа»