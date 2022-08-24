После шестилетнего перерыва в Южной Осетии снова министр обороны из России. Накануне президент Алан Гаглоев представил коллективу министерства 37-летнего полковника Марата Павлова. До назначения он возглавлял департамент Министерства обороны России по международному сотрудничеству. В Южной Осетии к этому кадровому решению отнеслись насторожено.

Назначение Марата Павлова пришлось на сложный период отношений президента с военными и вообще с силовым блоком республики. Так сложилось с девяностых годов прошлого века, что элитные военные подразделения или объединения ополченцев ощущали себя и позиционировали как братства, в которых неформальные отношения всегда стояли выше служебных. Принцип «один за всех и все за одного» был важнее устава, а амбиции парней в камуфляже распространялись далеко за пределы дозволенного службой.

Президент пытается вернуть силовиков в рамки закона, от этого и искрит. Наглядно иллюстрирует это явление недавний инцидент с участием спецназа МО.

Одному из бойцов в пьяной драке на свадьбе гражданский ломает челюсть. В ответ бойцы спецназа на трех служебных авто в служебной форме с табельным оружием средь бела дня на глазах многочисленных свидетелей учиняют расправу над гражданским, его избивают и похищают на территорию военной базы спецназа.

Вызволять похищенного приходится министру обороны Владимиру Пухаеву и президенту Алану Гаглоеву. В ответ на заявление президента о недопустимости подобных инцидентов и обещание, что действия участников получат юридическую оценку, бойцы спецназа подают заявление об уходе со службы. Пропрезидентские ресурсы заявляют о нескольких военнослужащих, с которыми ведутся воспитательные беседы. Оппозиционные телеграм-каналы утверждают, что рапорты написали все 106 бойцов.

Президент требует от министра обороны снять с должности командира спецназа, Владимир Пухаев отвечает отказом, говорит, что не видит причин для увольнения, и сам нарывается на отставку. С 12 августа он больше не министр.

Общественность воспринимает отставку болезненно. Владимир Пухаев пользуется уважением в республике и как человек, и как настоящий боевой офицер – защитник отечества, и как военный специалист, выпускник Общевойсковой академии ВС ВФ им. М.В. Фрунзе.

Еще один болезненный момент в этой истории: последние два министра обороны были из местных – Ибрагим Гассеев и Владимир Пухаев. Многие считали эту практику уже сложившейся, одной из примет становления югоосетинской государственности. Для них назначение Павлова – неприятный сюрприз, откат к временам до признания.

Наконец, скрытая часть этой истории – события в Украине. Когда Анатолий Бибилов сокращал югоосетинскую армию и переводил солдат и офицеров на службу в 4-ю российскую базу, он клятвенно обещал общественности, что ни один из югоосетинских парней не поедет служить за пределы республики. Анатолий Ильич тогда лукавил, сдержать это обещание было не в его власти.

Поэтому в марте после отправки парней на Донбасс местная общественность заговорила о восстановлении югоосетинской армии. Эта тема стала одной из наиболее обсуждаемых на встречах кандидатов с избирателями во время выборов президента, и, конечно, избиратель ждет от Алана Эдуардовича каких-то усилий в этом направлении. Министр обороны из России в мечту о восстановлении югоосетинской армии не вписывается, если учесть, что и сокращена она была по требованию Москвы.

Вот на все это пришлось назначение Марата Павлова. Согласитесь, не самый лучший фон.

Наверное, поэтому Марат Павлов начал с заявления, которое должно было разрядить напряжение в коллективе Минобороны. Во вторник, когда президент Гаглоев представлял личному составу нового руководителя, Марат Павлов обратился к подчиненным:

«Основной упор в работе мы будем делать на подготовку национальных кадров и улучшение боевой подготовки. Особое внимание будет уделено повышению уровня социального обеспечения военнослужащих, и уже в этом году планируется индексация денежного довольствия военных и сотрудников оборонного ведомства».

То есть Марат Павлов сообщил коллегам, что приехал не с пустыми руками.

Назначение министра невозможно без согласия президента. В этом смысле кадровое решение выглядит как услуга, которую президент Гаглоев оказывает, условно говоря, новым московским партнерам. Очевидно, Алану Эдуардовичу, как молодому политику и как политику, которого в Москве не ждали, необходимо укреплять свои позиции в первопрестольной. Из этого же следует, что и новый министр не из простых. В противном случае, зачем оказывать ему протекцию?

Здесь Южная Осетия выступает в новом для себя качестве – карьерного трамплина. Раньше она была скорее прибавкой к пенсии. На пост министра обороны присылали вышедших на пенсию генералов. О том, что должность министра обороны обещана русскому, в Цхинвале знали около месяца назад, в том числе и в Министерстве обороны, еще до отставки Владимира Пухаева.

Со слов одного из офицеров, до них довели информацию, что новый шеф приедет года на два, получит за это время генерал-майора или даже генерал-лейтенанта, а затем продолжит карьеру в Москве. По уверениям офицера, коллектив воспринял новость спокойно, как некую данность.

Иными словами, отставка Владимира Пухаева была неизбежна и абсолютно нормальна – каждый президент после избрания формирует кабмин под себя. Это такой период, когда министров увольняют не потому, что они не справились, а потому, что назначивший их президент проиграл выборы. Просто скандал со спецназом придал ротации кадров неприятный оттенок.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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