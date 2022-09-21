Путин объявил о частичной мобилизации в России

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По его словам, соответствующий указ уже подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября, отметил российский президент.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заявил он.

Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, пообещал президент.

На сайте Кремля уже опубликован указ Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». В документе, в частности, перечислены основания для увольнения с военной службы в период частичной мобилизации.

20 сентября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях новые поправки к Уголовному кодексу. Они не только дополняют кодекс понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время», но и ужесточают наказание за дезертирство, вводят сроки за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.

Накануне также стало известно, что в пророссийских сепаратистских республиках на востоке Украины, контролируемых Россией Херсонской области и части Запорожской назначены даты референдумов о присоединении к России. Оккупационные власти запланировали их на 23–27 сентября.

Объявление голосований проходит на фоне удачного контрнаступления украинской армии, завершившегося освобождением занятых российскими войсками городов в Харьковской области.