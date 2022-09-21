Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации

На сайте Кремля опубликован указ Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

В документе, в частности, перечислены основания для увольнения с военной службы в период частичной мобилизации (для военнослужащих, проходящих военную службу, службу по контракту, а также граждан РФ, призванных по мобилизации):

по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе;

в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

В документе говорится, что уровень денежного содержания граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Правительству Российской Федерации поручено осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации; принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

Обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации поручено высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации.

В указе также сказано, что гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.