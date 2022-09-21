Частичная мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным, будет распространяться и на Абхазию в соответствии с Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве. Такое мнение выразила экс-депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии Натали Смыр.

– Натали, президент России сегодня объявил частичную мобилизацию в России в связи с войной в Украине. Скажите, пожалуйста, подписанные с Россией разные соглашения, и в первую очередь соглашение о стратегическом партнерстве, накладывают какие-нибудь обязательства на Абхазию по участию в этой мобилизации?

Согласно данному договору, у нас наступают обязательства по тому, что тоже будет частичная мобилизация, потому что у нас это – одно из условий

– Согласно договору между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве в статье 6 говорится, что, если одна из договорившихся сторон подвергнется агрессии или вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как вооруженное нападение также и против договорившейся стороны. Значит, согласно данному договору, у нас наступают обязательства по тому, что тоже будет частичная мобилизация, потому что у нас это – одно из условий. Такие обязательства у нас наступят после того, как 27-го числа проведут референдум в ДНР и ЛНР, и, когда они станут частью Российской Федерации, вот так это будет происходить.

– Как вы к этому относитесь?

– Я не знаю, как будет сама ситуация разворачиваться, но то, что мы будем участвовать в коллективной защите, – это точно. Ну, все это, конечно, очень страшно и печально, и трагично, и это очень-очень-очень опасно! Так что мы будем являться участниками этой войны, вот и все, согласно нашему соглашению и нашим обязательствам перед Россией. Я на днях где-то в социальных сетях прочитала какой-то комментарий, где нас упрекают в том, что нам столько помогала Россия, послушайте, абхазские ребята одними из первых добровольцев отправились на эту войну. Видимо, люди забывают это, и мы всегда, с 2014 года поддерживали ДНР и ЛНР, поэтому, я думаю, что упреки со стороны некоторых, которые я вижу в интернете, просто не обоснованы.

– А надо ли в этом участвовать?

– Мы в любом случае не можем быть не затронуты и не вовлечены.

– В какой форме это должно проходить? Как это будет осуществляться? Что-нибудь об этом известно?

Я думаю, что это будут дополнительные указания в рамках совместных каких-то учений и проведения заседаний

– Нет, я думаю, что это будут дополнительные указания в рамках совместных каких-то учений и проведения заседаний. Поскольку объявлена частичная мобилизация в России, я думаю, что наше военное ведомство и военное ведомство России будут встречаться и вырабатывать единый план мероприятий по данной ситуации. Я думаю, что так это будет происходить.

– Некоторое время назад появилась информация о том, что в Абхазии какие-то пункты набора собираются открывать для участия в войне с Украиной, речь шла о каких-то листовках, в которых призывают записываться и идти на войну в Украину, что вы об этом знаете? И как вы сами относитесь к этому?

– Я, откровенно говоря, не владею такой информацией, но думаю, что это больше носит какой-то добровольческий характер. Как я сама к этому отношусь? Я думаю, что нам нужно сейчас озадачиться собственной безопасностью, потому что Грузия стремится и в НАТО, и в ЕС.

– Натали, а если бы у вас был сын, вы бы одобрили его участие в войне с Украиной?

Нам нужно заниматься своей страной, своей безопасностью и своими делами

– Если честно, то, как мать – нет, конечно. Это очень сложно, я еще раз говорю, у нас хватает своих проблем, и я не могу понять, почему наше руководство не озадачивается данной ситуацией? Почему нам не надо укреплять границы с Грузией? Армения и Азербайджан, пожалуйста, Румыния и Приднестровье может зажечься, все старые постсоветские конфликты могут возобновиться вновь. Поэтому нам нужно заниматься своей страной, своей безопасностью и своими делами.

– Хотелось бы узнать ваше отношение к войне в Украине?

– Я скажу так: война – это всегда плохо, это – трагедия, это – боль, это – гибель и это – очень страшно! Вот, что я хочу сказать. Мне очень больно оттого, что гибнет столько людей. Без комментариев оставляю…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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