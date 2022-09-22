Грузия – Северная Македония – сборные по футболу вновь выступят друг против друга в рамках Лиги наций, на этот раз на столичном стадионе «Динамо арена». Все билеты на игру были раскуплены практически за один час. Интерес болельщиков подогревает и тот факт, что они впервые смогут понаблюдать за игрой Хвичи Кварацхелия после того, как он был назван лучшим футболистом августа в чемпионате Италии.

Билеты на матч Грузия – Северная Македония были распроданы менее чем за час после поступления их в продажу. Интерес к предстоящей игре столь велик в основном потому, что «крестоносцы» (команда Грузии) впервые за два года встретятся со своими главными соперниками – «красными львами» (команда Северной Македонии) на домашнем поле. Это вторая встреча команд в текущем сезоне, 9 июня грузины обыграли македонцев на выезде со счетом 3:0. Учитывая это обстоятельство, ждать легкой игры не стоит, говорит капитан сборной Грузии Гурам Кашия:

«Македония – очень хорошая команда, укомплектованная отличными футболистами. Они по сей день остаются нашими конкурентами в группе, думаю, игра будет сложной… Очень приятно, что все билеты уже раскуплены, естественно, это очень большой стимул для нас, всячески постараемся победить в этой игре».

Кроме того, для болельщиков настоящим событием стал приезд Хвичи Кварацхелия. В матче 2020-го против македонцев он не смог выйти на поле, поскольку у спортсмена обнаружили коронавирус, а в последней выездной игре забил один гол в ворота соперника. Сам футболист, общаясь с корреспондентами портала nakrebi.ge, не скрывал радости от возможности выступить перед болельщиками на родном поле:

«Когда понимаешь, что тебя вызвали и ты должен приехать в сборную, встречаешь это известие с такими эмоциями!.. Я очень рад, поскольку здесь такая дружеская и семейная обстановка, что понимаешь, что должен все сделать для парней и болельщиков как на поле, так и за его пределами. Наверное, не только внутри команды видно это единодушие. Конечно, хорошо, когда ты делаешь что-то хорошее индивидуально, но для меня приоритет – успех команды. Без команды ты ничего не добьешься».

А сейчас команда в лучшем своем виде, говорит спортивный журналист Отар Маглакелидзе. На это указывает и первое место, которое сборная с десятью очками удерживает в группе С Лиги наций. На ее счету одна ничья и три победы, в том числе и у Северной Македонии. Последние остаются на втором месте с семью очками. Однако это не повод расслабляться, считает журналист, ведь каждый матч с македонцами – принципиальный, поскольку грузины до сих пор не могут забыть тяжесть поражения в матче за право сыграть на чемпионате Европы 2021, говорит Маглакелидзе:

«Надеюсь, в данном случае гораздо лучше завершится для нас матч, чем в 2020-м. Сборная Грузии может еще крепче закрепиться на первом месте в группе. Команда явно находится в отличном состоянии, на это указывают и предыдущие игры. Игроки в отличной форме, тот же Зурико Давиташвили, который недавно перешел во французский «Бордо», Георгий Микаутадзе, у которого отличный сезон в Европе, ну и Хвича Кварацхелия – молодой и перспективный спортсмен, звезда и находка этого сезона на чемпионате Италии. В дебютном сезоне его в первый же месяц назвали лучшим игроком серии А, и этим все сказано. Его команда – «Наполи», которую считали аутсайдером из-за потери множества ведущих футболистов, благодаря игре Кварацхелия сегодня одна из лучших в Италии и в целом показывает лучший футбол в чемпионате. У Кварацхелия очень хороший сезон, он в отличной форме, и это дополнительный стимул для сборной Грузии».

С нетерпением ждет матча и ветеран футбола Владимир Гуцаев, причем признается, что во многом – именно из-за желания посмотреть на игру Кварацхелия:

«Двух мнений тут быть не может, он сильный футболист. Он отлично вошел в чемпионат Италии, с первой же игры и первых минут он стал одним из ведущих игроков не просто «Наполи», но и всей Италии. Однако ему предстоит много работы, поскольку можно хорошо сыграть первые несколько матчей, а потом выпасть из колеи. Впрочем, я знаю, что он очень серьезный человек и работает над собой. У нас большие надежды на него».

Матч Грузия – Македония начнется завтра в 20.00 по тбилисскому времени. Следующую игру грузинская сборная проведет на выезде с Гибралтаром 26 сентября.

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