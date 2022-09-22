Вчера и сегодня главенствующей темой в абхазском обществе, несомненно, была частичная военная мобилизация в РФ, объявленная Владимиром Путиным утром 21 сентября, и разговоры о том, коснется ли она и Абхазии. Последнее – если исходить из пункта 6, подписанного в 2014 году между Россией и Абхазией Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, и того, что намеченные на ближайшее время референдумы в ДНР, ЛНР и на некоторых территориях юга Украины приведут к присоединению их к Российской Федерации.

Во второй половине дня вчера Министерство иностранных дел Абхазии опубликовало обращение к гражданам, отметив, что оппоненты намерены сеять панические настроения в абхазском обществе в контексте объявленной в России частичной мобилизации. И подчеркнув, что такие выпады выполняют задачу ухудшения фона для абхазо-российских отношений, внешнеполитическое ведомство попросило сограждан проявлять «осмотрительность в этом важном вопросе, опираться только на официальные источники информации».

В сообщении МИД высказались по поводу распространенного в интернете фейка с якобы заявлением замминистра обороны России Николая Панкова о том, что Абхазию ждет частичная мобилизация. Подобного рода фейковые публикации, говорится в обращении, являются провокацией и нацелены на создание негативного информационного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений.

Что же это за «заявление» Панкова, которое было приведено рядом телеграм-каналов и интернет-пользователей в соцсетях? В распространенном ими тексте говорится (приводим с сохранением орфографии и пунктуации оригинала):

«Статс-секретарь – Заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков заявил, что Абхазия не избежит частичной мобилизации. «Абхазии коснется мобилизация, так как население Абхазии почти на 100% состоит из российских граждан» – заявил Николай Панков, который будет курировать мобилизацию в этой республике. «Россия спасла абхазов во время войны с Грузией и помогла им экономически выжить, – долг платежом красен», – подчеркнул зам. Министра обороны РФ, генерал армии Панков, добавив, что уголовная ответственность за невыполнение приказа распространяется на всех граждан РФ без исключения».

В принципе, если бы и не было обращения абхазского МИДа, назвавшего этот текст фейком, многие внимательно читавшие его в Абхазии люди с достаточно критическим мышлением обратили внимание на немалое число «торчащих из него «белых ниток». Например, естественен вопрос: кому же все это заявил Панков? Об этом почему-то умалчивается. Другой момент: на уровне властных структур в России никогда не утверждали, что в войне с Грузией 1992-1993 годов она «спасла Абхазию» (другое дело – Южную Осетию в 2008 году). Дело в том, что там прекрасно знают, как и в Абхазии, что тридцать лет назад одни силы в РФ поддерживали Абхазию, а другие – Грузию. Так что «спасла Абхазию» – это использование представлений и лексики недоброжелателей абхазов. Бросилась в глаза наблюдателям и немотивированная агрессивность текста – в напоминании об уголовной ответственности за невыполнение приказа. И в целом все это выглядит весьма алогично – с какой стати статс-секретарю Минобороны РФ, мобилизационный ресурс которой раз в тысячу превышает такой же ресурс Абхазии, делать вдруг уже в день объявления частичной мобилизации такой упор именно на РА?

Но, судя по неоднократным ссылкам на Панкова, прозвучавшим в пространном интервью одному из СМИ военного комиссара Абхазии генерал-майора Беслана Тарба, он воспринял данный текст серьезно. Правда, при этом оговорился, что «как командование мое примет решение и даст команду… я должен получить команду, чтобы ее выполнять». Вместе с тем в аудитории данного СМИ не могли не запомниться такие его хлесткие фразы: «За нами не заржавеет. Никаких долгов нет, но мы всегда «за», рядом, вместе»; «Патриотизм у них (резервистов, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии) как кипел в 92-м, так и кипит сейчас».

После этого и Министерству обороны Абхазии пришлось выступить с заявлением. В нем говорится об интервью военкома республики, что «данная точка зрения не отображает позиции Министерства обороны, а является частной точкой зрения Беслана Алексеевича Тарба. Со своей стороны, Министерство обороны Республики Абхазия считает необходимым заявить, что распространенное в средствах массовой информации высказывание статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Николая Панкова является фейком и не соответствует действительности. Министерство обороны Республики Абхазия выполняет задачи в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями в военной области с Российской Федерацией».

Все эта история вокруг обычной в ходе информационных войн фальсификации и вообще тема частичной мобилизации вызвали бурное обсуждение в абхазском сегменте «Фейсбука». Вот несколько высказываний и фрагментов из них:

«Чем военного комиссара Беслана Тарба разбирать, лучше бы услышали некоторые, что он сказал. В частности, он сказал, что проблема с уклонистами так и осталась главной проблемой военного комиссариата… Уклонисты и бывшие коррупционеры также становятся в последующем видными государственными и политическими деятелями. Минимум – общественными деятелями!!! И что я давно подметил, такие товарищи компенсируют все громкими выступлениями и писаниной о патриотизме и любви к Родине»;

«Обсуждают генерала, который прошел войну на Восточном фронте, а с чего взяли, что абхазы не должны мобилизоваться?»;

«Основное мужское население, граждане Абхазии – среднего возраста, так же, как и граждане России. Встанет вопрос – подпадают ли они под российскую частичную мобилизацию? Россия наш стратегический партнер. Мы можем помочь России, стратегическому партнеру, мобилизовав резерв и отправив их на границу с Грузией для охраны нашего государства и России с востока. Тем самым поможем 7-й военной базе, которая отправляет в направлении Украины свой личный состав. Наши резервисты могут их частично заменить. На украинском направлении воюют наши добровольцы. Так что мы поддерживаем Россию по всем фронтам!»

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественным деятелем Нугзаром Агрба, который, конечно, внимательно следил за этим обменом заявлениями и мнениями в интернет-сообществе. Он сказал:

«Не надо подкидываться на такие фейковые заявления, хотя иногда и трудно отличить: это фейк, не фейк?»

По его признанию, он и сам поначалу готов был принять этот текст за чистую монету, но известный абхазский историк и политик Станислав Лакоба был настроен однозначно:

«Честно скажу, я со Станиславом Лакоба переговорил… «Да это фейк, такого не бывает, такого не может быть; не сомневайся, что это фейк», – говорит. По содержанию видно, что текст специально накрученный. Видно, что это рассчитано для каких-то слоев населения, чтобы вызвать панику, что-то вот такое».

В то же время Агрба убежден, что Абхазия была, есть и будет с Россией:

«У нас есть соглашение с Российской Федерацией, роли определены. И у нас своих проблем здесь хватит в случае открытия второго фронта. Но я надеюсь, открытия второго фронта не будет, потому что в Грузии найдутся разумные люди, которые на это не пойдут, этого не допустят, ведь для Грузии это тоже была бы катастрофа. А абхазская армия, как бы мы ее ни критиковали, она не слабая, она достаточно укомплектованная. И потом у нас есть резервисты, которые еще пойдут воевать. Нельзя, нельзя поддаваться панике».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях