В Эргнети состоялась 108-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стороны обсудили вопрос возможного освобождения из-под заключения пятерых граждан Грузии, находящихся в цхинвальской тюрьме. О задержании двоих из них грузинская сторона узнала спустя несколько дней.

О задержании жителей Сачхерского и Карельского районов – Гелы Иобашвили и Нукри Калашникова представители Службы государственной безопасности сообщили журналистам только сегодня. Как оказалось, двое граждан находились в цхинвальском изоляторе с 14 сентября, однако информацию о произошедшем грузинские власти получили с опозданием, заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе еще перед началом встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них:

«Основной акцент на встрече будет сделан на вопросе освобождения наших граждан, находящихся в незаконном заключении. Напомню, всего их пять человек. Задержание последних двух произошло 14 сентября, но информация была обнародована поздно. Мы также только вчера узнали – нам сообщили по горячей линии, – что состоялся т.н. суд и им назначили два месяца предварительного заключения».

Помимо Гелы Иобашвили и Нукри Калашникова, в цхинвальской тюрьме по обвинению «в пересечении границы» остаются еще трое граждан Грузии – Мамука Чхиквадзе, Кахабер Натадзе и Лаша Хетерели. Попытки грузинских властей договориться с цхинвальской стороной об их освобождении уже несколько раз завершались провалом.

Участившиеся случаи задержания граждан Грузии и заключения их под стражу – следствие неспособности грузинских властей вести переговоры, считает бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, политолог Паата Закареишвили:

«(Раньше) часто дело не доходило до суда: если не будет шума, быстрее решается вопрос, потому что между грузинской и югоосетинской сторонами есть какие-то обязательства. Они что-то делают, и мы должны, или мы делаем, и они должны нам – это двусторонняя схема, но сейчас она не работает. Когда кто-то пропадает, грузинские власти в первую очередь заявляют, что они позвонили на горячую линию. Я благодарен ЕС, что они нам помогают, но видно, что у грузин нет прямой связи с Цхинвали. Я не исключаю, что никто никому ничего не сообщал. Цхинвали не заинтересован в том, чтобы сообщать об этом Грузии. Зачем брать на себя дополнительные обязательства? Они втихаря осудили этих людей и перевели ситуацию на более высокий уровень».

Кроме того, на сегодняшней встрече обсуждалась и гуманитарная ситуация в селах, расположенных за разделительной линией. В особо тяжелом состоянии находится село Земо Арцеви, сообщают грузинские СМИ. В отличие от тех, кто проживает в Ахалгорском и Джавском районах, у жителей Арцеви нет возможности беспрепятственно переходить на контролируемую грузинскими властями территорию, из-за чего возникает ряд проблем, среди которых доступность медицинских сервисов, рассказала одна из местных жительниц в смс-сообщении телекомпании «Формула»:

«Если открыли Джаву и Ахалгори на 10 дней, почему не открывают Земо Арцеви? Здесь приблизительно 150 семей проживает. После 2008 года село закрыто. Люди хотят лечиться у врачей. У меня умер молодой отец, года еще не прошло, я не смогла его перевезти сюда».

Причем на эту проблему местные жалуются не первый год, говорит корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гога Апциаури:

«В Земо Арцеви живут этнические грузины и осетины – это смешанное село. Это оккупированная территория, граничащая с селом Квеши, находящимся на контролируемой грузинскими властями территории, и они желают, чтобы это направление было открыто, давно требуют этого. Дети из Арцеви ходили в школу в Квеши, им приходилось перебираться через искусственные ограждения. По утверждениям же осетинской стороны, пропускные пункты находятся в Переви, Ахалгори и Заардианткари, речи об Арцеви не идет, местный проход осетинские де-факто власти не считают т.н. пропускным пунктом».

По завершении сегодняшней встречи Ираклий Антадзе заявил, что данный вопрос будет обсуждаться и на следующей встрече, запланированной на 10 ноября. Он также, не вдаваясь в подробности, сообщил, что по итогам переговоров появились позитивные ожидания по вопросу освобождения задержанных граждан Грузии.

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