Для жителей Ахалгори и Джавы упростили режим пересечения де-факто границы

Энергетический кризис из-за войны в Украине и засухи усиливает давление на ключевые отрасли мировой экономики. Энергоемкие отрасли, такие как производство стали, удобрений и алюминия вынуждены закрывать заводы или переходить на растущие издержки сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, испытывают трудности производители материалов для аккумуляторов электромобилей и производства солнечной энергии.

Как отмечает Bloomberg, Европа уже потеряла около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год. На этой неделе норвежская металлургическая компания Norsk Hydro ASA сообщила о планах закрыть алюминиевый завод в Словакии в конце сентября из-за резкого роста цен на электроэнергию, а металлургическая компания Nyrstar объявила об остановке гигантского цинкового завода Budel в Нидерландах.

Цена электроэнергии в Германии и Великобритании достигла рекордных значений. В Германии стоимость электричества на оптовом рынке выросла в августе почти в шесть , а в Великобритании – в семь раз по сравнению с прошлым годом. Еще больше разогрела спрос установившаяся в Европе аномальная жара и необходимость кондиционирования помещений.

Как отмечает Bloomberg, энергокризис также сказался на производстве стали. Отключение электроэнергии из-за засухи в Китае затронуло более 70 процентов сталелитейных заводов в провинции Сычуань: они остановили или ограничили производство. Кроме того, сократилось производство зелёных металлов, таких как литий и поликремний.

В США по меньшей мере два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы на электроэнергию.

Мировые экспортеры удобрений сокращают поставки в другие страны из-за опасений продовольственного кризиса. По данным Bloomberg, как минимум четверть европейских мощностей по производству азотных удобрений уже потеряна из-за высоких цен на газ. Международная ассоциация производителей удобрений прогнозирует рекордное падение мирового потребления удобрений с 2008 года.

Аналитики Bloomberg предупреждают о росте мировых цен на продовольствие из-за увеличения цен на сахар. Так, немецкая сахарная корпорация Suedzucker AG уже заявила о росте цен из-за перераспределения расходов на случай чрезвычайной ситуации по причине прекращения поставок российского газа.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа. Цены на газ в Европе резко выросли.

По информации агентства Bloomberg, Кремль будет сохранять минимальный уровень поставок газа в Европу, пока воюет в Украине. Российские власти используют газ, чтобы надавить на европейских лидеров и заставить их пересмотреть санкции и поддержку Украины, пишет Bloomberg.

На фоне опасений роста цен на нефть и развития энергетического кризиса страны Запада смягчили некоторые санкции.