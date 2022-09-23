Должна ли Южная Осетия принимать участие в российской мобилизации для войны в Украине? Жители Цхинвала поделились с «Эхом Кавказа» своим мнением на этот счет.

– В России объявлена частичная мобилизация. Как вы считаете, нужно ли и в Южной Осетии объявлять мобилизацию?

Эмма: Я думаю, из Южной Осетии и так достаточно ребят уезжает. Я не считаю это нужным. Это мое мнение. Конечно, родина и все такое… Мы все понимаем, что это очень серьезно, и все-таки я остаюсь при мнении, что мы и так народ малочисленный, и нежелательно забирать парней, есть уже и добровольцы там. У меня на Украине уже находится племянник и мой двоюродный брат. Меня это уже затронуло. Конечно, я очень переживаю. Но, в принципе, у осетин это в крови, и если бы понадобилось, они бы уехали без всякой мобилизации.

Владимир: Нет, у Южной Осетии дела пока впереди. Нужно здесь делать все для того, чтобы быть готовыми к любым действиям. Южная Осетия – это другое государство. Нужно с Россией наладить связи в этом вопросе. Как мы можем, не договариваясь с другим государством, которое мобилизует свои силы и граждан, что-то предпринимать? Если надо будет, они какое-то постановление на этот счет вынесут. Ведь граждан России не только в Южной Осетии много, они живут и в Абхазии, и в Казахстане, везде очень много.

Фатима: Мне скинули в социальных сетях информацию, там статистика о погибших по республикам на 100 тысяч населения. Третье место по погибшим занимают осетины. Я считаю, это очень много. Конечно, хотелось бы, чтобы не призывали и не обязывали наших ребят. И так очень много погибших уже. И очень многие уже находятся там, на передовой.

Мужчина: Если ты гражданин России – это твой долг. И все. Да, война, это плохо, я против войны, но что делать? В такие времена нужно быть всем вместе, все заодно. Если Россия нас защитила, то и мы должны сейчас защитить ее, помочь нашим союзникам.

Екатерина: Нет, конечно. Мы и так конфликтная зона, и так мы малочисленный народ, и столько наших ребят уже погибло, и сколько уже находятся там? Я против.

Тимур: Я думаю, мобилизацию в Южной Осетии объявлять не надо, хотя бы потому, что Южная Осетия всем сердцем за Россию. Южные Осетины и так поддерживают Россию без всякого. А если в этом будет момент принуждения, это, наоборот, может отвратить осетин. И сейчас наши добровольцы там. Никаких лишних действий не нужно, никакой мобилизации, в том числе, для граждан России в Южной Осетии. Процент осетин, участвующих в событиях в Донбассе, больше даже, чем процент русских. Там больше осетин из Южной Осетии как добровольцев. Если бы такой же процент русских там участвовали, то уже бы и до Киева дошли. И думаю, мы и так впереди.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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