Новости
В центре Тбилиси перекроют движение из-за марафона
Движение транспорта в центре Тбилиси ограничат 25 сентября в связи с проведением благотворительного марафона, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Ограничения будут действовать с полуночи и до 11 часов утра воскресенья. Перекрывают следующие участки:
- площадь Свободы;
- проспект Руставели;
- улица Джавахишвили (от съезда на Правую набережную до улицы Табукашвили);
- мост Галактиона Табидзе;
- улица Марджанишвили (до площади Марджанишвили);
- проспект Агмашенебели (от улицы Баку до Саарбрюккенской площади);
- улица Цинамдзгвришвили (от пересечения с улицей Марджанишвили);
- Саарбрюккенская площадь;
- Сухой мост;
- Правая набережная (от пересечения с улицей Шавтели до пересечения с улицей Горгасали);
- Метехский мост;
- улица Коте Абхази;
- улицу Горгасали со стороны Ортачала.
Временно также изменится маршрут общественного транспорта.
По традиции, участники марафона возьмут старт у Первой классической гимназии на проспекте Шота Руставели, пробегут по кольцевому маршруту и финишируют там же, у школы.
В этом году все собранные средства организаторы марафона перечислят родительскому фонду детей с аутизмом. Деньги жертвуют на их проект «Красочного городка» – комплекса для детей и подростков с расстройством аутистического спектра, которому нет аналогов в регионе. В целом, как ожидается, в марафоне примут участие до 3 тысяч человек.
Другие новости дня
1ADAT: В Чечне похищают мужчин, подавших заявление на загранпаспорт
В Чечне массово похищают мужчин, которые подали заявление на получение загранпаспорта после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщается в телеграм-канале движения "Адат".
По их данным, одного из похищенных зовут Абу Магамадов – его незаконно удерживают на территории грозненского УМВД. Как сообщает движение, после подачи заявление на получение загранпаспорта Магамадову позвонили и пригласили прийти в место получения паспорта для уточнения данных.
"Кадыровцы заявляют, что Абу будет мобилизован для участия в "спецоперации" в Украине. Обращаем внимание, что у него военный билет с категорией "В", и он никогда не служил и не оканчивал вуз с военной кафедрой", – говорится в телеграм-канале 1ADAT.
Правозащитники из движения "Адат" пишут, что получили уже много заявлений о похищениях мужчин и угрозах отправить их в Украину.
Ранее в телеграм-канале сообщалось, что после объявления в России частичной мобилизации в Чечне начали массово подавать заявления на получение загранпаспорта. Утверждается, что сотрудники миграционной службы говорят жителям о негласном приказе Кадырова не выдавать загранпаспорта.
21 сентября в Грозном несколько десятков женщин попытались провести митинг протеста против мобилизации. Все они были задержаны. Акция вызвала гневную реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого чеченский правозащитник Ибрагим Янгулбаев рассказал изданию The Insider, что сыновей, мужей и других родственников чеченских женщин, задержанных на митинге, заставили поехать на войну "добровольцами".
Гарибашвили и Пашинян провели встречу на полях Генассамблеи ООН
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его армянский коллега Никол Пашинян обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа в ходе встречи на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации пресс-службы грузинского правительства, была подчеркнута важность мирного разрешения конфликта. Гарибашвили «выразил готовность и впредь играть роль посредника и способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами».
Премьеры двух стран рассмотрели и другие вопросы грузино-армянского сотрудничества.
«Было отмечено, что существующие отношения динамично развиваются, что является хорошей основой для дальнейшего расширения сотрудничества», - информирует пресс-служба.
Гарибашвили охарактеризовал встречу с премьером Армении, как «очень хорошую». В своем Twitter он написал, что они говорили о «критической важности мира и стабильности».
«Южный Кавказ должен стать регионом возможностей», - отмечено в его сообщении.
Для участия в заседании Генассамблеи ООН премьер-министр Грузии прибыл в США 19 сентября. Он возглавил делегацию, в которую входят глава МИД страны Илья Дарчиашвили, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
В рамках визита ранее Гарибашвили провел переговоры с президентами Турции и Швейцарии, главой МИД Китая, а также генсеком ООН. Во время всех встреч основное внимание было уделено ситуации с безопасностью в регионе Южного Кавказа.
Глава Евросовета выступил за исключение России из Совбеза ООН
Председатель Европейского совета – высшего политического органа Евросоюза, состоящего из руководителей стран-членов ЕС – Шарль Мишель заявил, что Россию следует исключить из Совета безопасности ООН.
«Когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну – войну, осужденную Генассамблеей ООН, – приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической», – сказал Шарль Мишель, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время его речи показали российскую делегацию.
В кулуарах сессии Мишель прокомментировал изданию POLITICO ситуацию с россиянами, бегущими от мобилизации, которую 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Мишель сказал, что Евросоюз должен проявить «открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов». Тему планируют обсудить на встрече послов стран Евросоюза в понедельник, 26 сентября.
- Ранее исключить Россию из Совбеза и других структур ООН не раз призывал президент Украины Владимир Зеленский.
- Россия наряду с Великобританией, США, Китаем и Францией является постоянным членом Совета безопасности ООН. Каждая из этих пяти стран обладает правом вето на резолюции Совбеза.
- Пропускать на свою территорию бегущих от мобилизации россиян уже отказались страны Евросоюза Латвия, Эстония и фактически Литва. Финляндия, также член ЕС, не будет выдавать визы российским мужчинам, если есть подозрения, что они не вернутся в Россию. В то же время Германия заявила, что «уклонение от мобилизации – веская причина для получения убежища».
В Изюме эксгумировали 436 тел, на 30 из них – следы пыток
В освобожденном от российской армии Изюме Харьковской области завершилась эксгумация тел из массового захоронения. Всего извлечено 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а тридцать – следы пыток. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.
«Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии», – написал Синегубов, отметив, что среди погибших 21 военный, остальные – гражданские.
Синегубов отметил, что в Изюме обнаружены по меньшей мере три таких захоронения, подобные есть и в других освобожденных городах Харьковской области. Сейчас специалисты проводят их осмотр и разминирование.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. 1 апреля Изюм заняли российские войска. По словам местных властей, с начала войны в городе погибли более тысячи мирных жителей, значительно пострадали почти 70% многоэтажных домов и более 80% городской инфраструктуры. В Изюме осталось около 10 тысяч жителей – из 46 тысяч, живших в городе до вторжения России.
- Изюм и еще несколько десятков населенных пунктов украинская армия освободила 10 сентября 2022 года. Всего в Харьковской области в результате контрнаступления украинских войск были освобождены 388 населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма «передислокацией».
NYT: Путин потребовал от российских генералов не оставлять Херсон
В последние недели Владимир Путин взял на себя принятие некоторых стратегических решений в ходе военной кампании в Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве.
Путин, например, отверг просьбы российских командующих об отводе войск из захваченного в начале вторжения в Украину российской армией Херсона. Командование считает, что организованный уход войск из Херсона поможет сохранить боевую технику и жизнь солдат в случае масштабного наступления вооруженных сил Украины с целью освобождения города. Херсон и находящаяся в нем российская группировка отрезана от основных сил российской армии Днепром, мост через который поврежден в результате постоянных ударов украинской армии и непригоден для переброски техники. Однако Путин не позволил отступить из Херсона, поскольку это выглядело бы унизительным для него поражением. Решение не уходить ударило по моральному духу российских войск, находящихся в городе, пишет газета. Херсон - единственный областной центр, захваченный российской армией после начала открытого вторжения в Украину 24 февраля.
По сведениям американской разведки, Владимир Путин уведомил командующих, что именно он будет принимать стратегические решения о дальнейшем ходе военных операций, что вызвало недовольство в высшем командном составе. Военные, как сообщается, скептически относились к осуществимости первоначального стратегического плана молниеносной войны и быстрого захвата Киева. Они считали, что для этого требуется гораздо больше солдат и техники. Указ о начале так называемой частичной мобилизации военнообязанных, о котором Владимир Путин объявил 21 сентября, был издан по рекомендации командования российской армией, пишет New York Times.
В интервью газете глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорит, что стратегическая инициатива перешла к украинцам, но впереди у них «долгая дорога».
СГБ Грузии обнародовало список арестованного имущества Гогашвили
Суд арестовал более 30 земельных участков и 13 автомобилей, принадлежащих бывшему заместителю главы Службы государственной безопасности (СГБ) Сосо Гогашвили, а также членам его семьи и ближайшего окружения, пишет агентство «Новости-Грузия».
Список имущества, которое арестовано в рамках расследования дела о легализации незаконных доходов, публикует пресс-служба СГБ.
- 34 земельных участка общей площадью более 4,4 миллиона кв. метров в Тбилиси, Кахетии, Хонском муниципалитете, селе Марткопи Гардабанского района и горном курорте Бакуриани.
- Четыре квартиры и гостиница в Сигнахи.
- 13 автомобилей.
- Три единицы сельхозтехники.
- Три единицы мототехники.
- 15 единиц огнестрельного оружия.
«В целях определения реальной рыночной стоимости указанных объектов недвижимого и движимого имущества назначена товарная экспертиза», - сообщили в СГБ.
Дело о легализации незаконных доходов расследует Антикоррупционное агентство СГБ. Его детали неизвестны.
- Бывший замглавы Службы безопасности Грузии Сосо Гогашвили был арестован 16 июля 2022 года в Тбилиси. Он обвиняется в фальсификации личных данных, превышении должностных полномочий и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Финляндия закрывает россиянам въезд по шенгенским визам любой страны
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил в пятницу, что Финляндия запрещает гражданам России въезд в страну по туристическим визам как для пребывания в ней, так и для транзита. Это будет касаться россиян с шенгенскими визами любых стран. Ограничения вступят в силу в ближайшие дни, возможно, в начале следующей недели.
По словам Хаависто, граждане России смогут въезжать в Финляндию только по семейным обстоятельствам, для учебы или работы. Также, как сообщает РБК, ограничения пока не коснутся владельцев недвижимости в Финляндии, если она находится в совместной собственности с финскими гражданами.
Хаависто подчеркнул, что Финляндия не будет предоставлять политическое убежище гражданам России, избегающим военной службы.
Президент Финляндии Сауле Ниннисте, находящийся сейчас в Вашингтоне, подтвердил, что его страна намерена свести к минимуму въезд туристов из России. Он упомянул, что в последнее время резко возрос поток транзитных пассажиров, которые через Финляндию уезжали в другие страны, поскольку из-за наложенных на Россию санкций большинство других маршрутов выезда из России стали недоступны.
По словам финских чиновников, такая мера не противоречит правилам Шенгенского соглашения: в нем говорится, что шенгенские страны могут запретить въезд гражданам третьих стран, если он может нанести ущерб государственной безопасности.
- Финляндия оставалась последней страной Евросоюза, граничащей с Россией, которая не запретила въезд российским обладателям шенгенских виз. Страны Балтии и Польша закрыли свои границы для российских туристов неделями раньше.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации для пополнения вооруженных сил, воюющих в Украине. После этого на сухопутных границах России, в том числе и на границе с Финляндией, выстроились многочасовые очереди из желающих покинуть страну.
Комиссия ООН представила доклад о военных преступлениях в Украине
Комиссия экспертов ООН по расследованию военных преступлений в Украине в пятницу выступила с докладом, в котором представила результаты своей поездки на украинские территории. По словам главы комиссии Эрика Месе, ей удалось выявить значительное число преступлений. В их число входят избиения, пытки, казни без суда, унижения и бесчеловечное обращение с военнопленными.
Комиссия по расследованию военных преступлений в Украине была создана по инициативе Совета по правам человека ООН. Ее поездка в Украину длилась 10 дней; комиссия посетила 27 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Эксперты опросили более 150 жертв и свидетелей, говорили с представителями правозащитных инициатив и государственных органов.
Основываясь на показаниях бывших пленных, задержанных гражданских лиц и очевидцев, эксперты говорят о побоях, пытках электричеством, насильственном обнажении и других издевательствах. Группа осмотрела места массовых захоронений, в том числе в Буче, и пришла к выводу, что значительная часть жертв как среди военнослужащих, так и среди мирного населения, была казнена без суда и следствия.
Подавляющее большинство преступлений, по выводам комиссии, могли быть совершены российскими военнослужащими. Экспертам удалось установить также два случая жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских солдат. Эрик Месе упомянул, что есть и свидетельства о сексуальных преступлениях, совершенных российскими военными; возраст жертв варьируется от 4 до 82 лет.
Данные, собранные комиссией, будут приобщены к материалам Международного уголовного суда в Гааге.
Представитель МИД Украины Антон Кориневич обратился к Совету по правам человека ООН с просьбой о создании международного трибунала, который призвал бы к ответственности не только непосредственно тех, кто совершал преступления, но и руководство России, начавшее агрессию в отношении Украины.
Сборная Грузии по футболу победила Северную Македонию в матче Лиги наций
Сборная Грузии по футболу одержала победу над командой Северной Македонии со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура группы 4 дивизиона С Лиги наций.
Встреча прошла сегодня, 23 сентября, на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси при полном аншлаге. Более 50 тысяч билетов распродали за несколько дней до матча, пишет агентство «Новости-Грузия».
Отличились Боян Миовски (35-я минута, автогол) и Хвича Кварацхелия (64-я минута).
После пяти матчей Грузия – абсолютный лидер в группе. После сегодняшнего матча сборная досрочно обеспечила себе победу в квартете с Северной Македонией, Болгарией и Гибралтаром.
Комитет министров Совета Европы призвал Россию выплатить компенсацию гражданам Грузии
Комитет министров Совета Европы опубликовал решения по конкретным делам, которые были приняты на заседании с 20 по 22 сентября с целью контроля за исполнением постановлений и решений Европейского суда по правам человека. В ходе заседания Комитет министров принял 31 решение, касающееся 19 государств-членов, в том числе промежуточные резолюции по группе дел Мамедли против Азербайджана и делу Грузия против России (I), пишет SOVA.
Участники встречи в Страсбурге вновь призвали Москву возместить ущерб лицам, подвергшимся массовой депортации из РФ: «Комитет министров Совета Европы выразил глубокое сожаление в связи с отсутствием реакции российских властей на более ранние призывы Комитета выполнить решение Европейского суда по делу «Грузия против России» (I) относительно ареста, задержания и коллективного выдворения граждан Грузии в 2006-2007 гг. Он вновь призвал российские власти выплатить «справедливую компенсацию», присужденную грузинскому правительству».
В опубликованной Промежуточной резолюции Комитет министров напомнил, что, несмотря на прекращение членства в Совете Европы 16 марта 2022 года, Российская Федерация по-прежнему обязана выполнять решения ЕСПЧ. И Страсбург продолжает контролировать их исполнение. Комитет выразил глубокое сожаление в связи с тем, что перед встречей российские власти не предоставили никакой информации.
«В своем решении о справедливой компенсации от 2019 года Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить правительству Грузии в течение трех месяцев 10 млн евро в качестве компенсации морального вреда, причиненного группе из не менее 1500 граждан Грузии. Европейский суд также постановил, что правительство Грузии должно создать эффективный механизм распределения денег между отдельными жертвами».
На предыдущем совещании по контролю за исполнением решений Комитет министров вновь выразил глубокую обеспокоенность тем, что даже через более чем три года после истечения крайнего срока ущерб так и не был возмещен. В Страсбурге тогда подчеркнули, что «выплата справедливой компенсации является безусловным обязательством».
Комитет вновь призвал российские власти без дальнейших задержек выплатить компенсацию вместе с начисленными процентами. Рассмотрение этого дела будет возобновлено на следующем заседании в декабре 2022 года.
Отметим также, что в ходе нынешней сессии Комитет министров Совета Европы принял также решение об исполнении решения по делу Грузия против России (II), вступившего в законную силу в октябре 2021 года. Оно касается различных нарушений в контексте вооруженного конфликта между Грузией и Российской Федерацией в август 2008 г.
Освобожденный из плена в Донбассе британец рассказал о пытках
Британец Джон Хардинг, освобожденный из плена сепаратистов «ДНР», дал интервью британской газете Daily Mail. Он рассказал, что к нему и другим пленным иностранцам применялись пытки, а условия содержания тоже были близки к пыточным. Пленных держали в камере два на три метра, медицинская помощь им не оказывалась.
59-летний Хардинг подписал контракт с Вооруженными силами Украины и служил в качестве парамедика. Он попал в плен в Мариуполе и был обвинен властями так называемой «ДНР» в наемничестве, несмотря на то что являлся штатным военнослужащим ВСУ и должен был считаться военнопленным. Вместе с Хардингом в плену содержались еще четверо граждан Великобритании: Эйдин Эслин, Дилан Хили, Эндрю Хилл и Шон Пиннер.
По словам Хардинга, его и его товарищей регулярно избивали и пытали электротоком. В качестве пыточных инструментов использовались электропогонщики для скота и мобильные телефоны. Хардинг считает, что пытали пленных не ради получения какой-либо информации, а «для развлечения».
Также Хардинг сообщает, что на его глазах умер еще один британский пленный, Пол Ури. Ури страдал инсулинозависимым диабетом, но в плену ему отказывали в медикаментах. Власти «ДНР» также обвиняли его в наемничестве. По словам коллег и родных Ури, он был в Украине волонтером и занимался гуманитарной помощью, а принимать участие в боевых действиях не смог бы в силу многочисленных хронических болезней.
Десять иностранных граждан были освобождены из плена в «ДНР» 21 сентября. Часть из них уже были приговорены судом «ДНР» к смертной казни по обвинению в наемничестве и попытке насильственного захвата власти, хотя служили в ВСУ по обычным контрактам; остальные ожидали приговора. Пятеро из них – граждане Великобритании, двое – США, а также граждане Швеции, Хорватии и Марокко. Как сообщается, в переговорах об их освобождении принимал участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Также Хардинг сообщает об участии в переговорах российского бизнесмена Романа Абрамовича.
После освобождения пленных самолетом доставили в Эр-Рияд. По словам Хардинга, в Саудовской Аравии они прошли медицинский осмотр и встретились с дипломатическими представителями своих стран. Ему и другим британцам были оформлены документы, и они вылетели домой.
- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала освобождение пленных «чрезвычайно долгожданной новостью».
- 22 сентября между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом состоялся телефонный разговор. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин «выразил удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях в Донбассе».
Узбекистан и Кыргызстан призвали своих граждан не воевать в Украине
Власти Узбекистана и Кыргызстана предостерегли своих граждан, временно находящихся в России, от участия в боевых действиях на территории иностранных государств. Они призвали трудовых мигрантов не втягиваться в противостояние между Россией и Украиной и не поступать на службу в вооруженные силы ни той, ни другой стороны.
И в Узбекистане, и в Кыргызстане зачисление в армию и другие силовые структуры иностранных государств является уголовным преступлением. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана напомнило, что согласно статье 154 Уголовного кодекса Республики Узбекистан «призыв на военную службу, в органы безопасности, полиции, органы военной юстиции или иные аналогичные органы иностранных государств наказывается лишением свободы от трех до пяти лет».
Похожее обращение к соотечественникам опубликовало и посольство Кыргызстана в России: там за аналогичное преступление может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Инициативу светских властей поддержало и Духовное управление мусульман Узбекистана. Оно издало фетву, запрещающую узбекским мусульманам участие в боевых действиях за рубежом. В фетве указано, что мусульманину разрешается брать в руки оружие только для защиты своей родины. «Не дозволено мусульманам объединяться с иноверцами и воевать против другой общины иноверцев», - ссылаются узбекские духовные власти на книгу «Ас-Сиярул-Кабир» исламского богослова имама Мухаммада.
Законы как России, так и Украины не запрещают иностранным гражданам служить в армиях этих государств на контрактной основе.
20 сентября Госдума России приняла поправки в законодательство об упрощенном получении иностранцами российского гражданства. Теперь граждане других государств могут получить паспорт России в упрощенном порядке, если заключат контракт на службу в российской армии или других воинских формированиях на срок не менее одного года. Получать перед этим вид на жительство не потребуется.
Также член Совета по правам человека России Кирилл Кабанов сообщал, что Совет готовит предложения в Госдуму, которые обяжут граждан республик Центральной Азии, получивших российское гражданство в последние 10 лет, проходить обязательную воинскую службу в России.
Украинские СМИ сообщили об ударах дронами-камикадзе по Одессе
Россия с моря нанесла удар по Одессе дронами-камикадзе. В городе были слышны взрывы. Украинские СМИ сообщают об одном погибшем гражданском лице, а также о разрушенном административном здании в припортовой зоне.
Удар мог быть нанесен беспилотниками Shahed-136 иранского производства. Очевидцы заснял полет одного из них над городом. СМИ сообщают, что два дрона разрушили административное здание, еще один был сбит средствами ПВО над морем.
В Министерстве обороны России информацию об ударе по Одессе пока не комментировали.
В начале сентября вблизи Купянска в Харьковской области украинские военные сбили ударный беспилотник, который с большой долей вероятности произведен в Иране. По данным ВСУ, речь идет о дальнобойном дроне-камикадзе Shahed-136.
В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Иран и Россия поставки для российской армии отрицали.
Суд не отправил экс-депутата абхазского парламента под домашний арест
В обстреле машины экс-директора компании «Черноморэнерго» Аслана Басария подозревают бывшего депутата парламента самопровозглашенной республики Абхазия Алмаса Джапуа.
По версии следствия, 10 августа текущего года Джапуа на автомобиле подъехал к дому Басария и произвел не менее 50 выстрелов по припаркованной в непосредственной близости от дома автомашине марки «Lexsus GX 460». Причиной называются «личные неприязненные отношения».
Следствие ведется по трем статьям Уголовного кодекса – Джапуа подозревается в хулиганстве, незаконном приобретении, хранении или ношении огнестрельного оружия, а также в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
22 сентября судья Сухумского городского суда Сария Миканба рассмотрела ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Алмаса Джапуа, но отказала его удовлетворить. Чем обосновано такое решение, пока неизвестно.
Для прибывающих в Грузию россиян опубликовали «гайд по выживанию»
В интернете набирает популярность «Гайд по выживанию» для россиян, прибывающих в Грузию после объявления частичной военной мобилизации в РФ. Список рекомендаций о том, как себя вести в стране, с которой Россия воевала в 2008 году, опубликован в русскоязычном телеграм-канале Tbilisi_life.
Авторы указывают, что рекомендации приведены для «новоприбывших граждан РФ», и призывают делиться «гайдом» с друзьями.
В чате, который создан живущими в Грузии россиянами, приводится ряд практических советов. В частности, россиянам напоминают, что въезд в страну (в отличие от Армении и Казахстана) – только по загранпаспорту; вакцина или ПЦР-тест не требуются; между Грузией и Россией нет дипотношений; карты платежной системы «Мир» в стране не работают.
Кроме того, «гайд» предупреждает новоприбывших россиян, что они могут увидеть в Грузии надписи F*** Russia/Putin и Russians go home, и напоминает, что в стране «очень велика поддержка Украины», флаги которой можно встретить «даже в маленьких деревнях высоко в горах». При этом, как сказано в публикации, россияне в Грузии могут «полноценно помогать/донатить украинцам».
«Гайд» также предостерегает россиян от использования в стране георгиевских ленточек, так как это «признак поддержки оккупации», и призывает помнить, что «20% Грузии оккупировано Россией».
«Если же Z-символы и идеология пропитали лишь вашу голову и на первый взгляд это незаметно, то, когда вы въедете в Грузию, тут вас идентифицируют максимально быстро», – подчеркивается в «гайде».
Отметим, что некоторые россияне, прибывающие в Грузию после объявления мобилизации, пишут, что снимают с машин Z-символы. В чате «Верхний Ларс» сообщается, что грузинские пограничники не пускают в страну автомобили с георгиевскими лентами или символами российского вторжения в Украину.
WP: США неоднократно предупреждали РФ о последствиях ядерного удара
Соединённые Штаты в последние месяцы неоднократно отправляли в Москву непубличные предупреждения о том, что применение ядерного оружия в Украине повлечёт за собой серьёзные последствия для России. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.
По словам источников, в сообщениях неофициальным образом подтверждалось то, о чём Байден и другие высокопоставленные чиновники США говорили публично. При этом, как говорится в статье, о последствиях для России в этих сообщениях говорилось нарочно расплывчато, чтобы держать Кремль в неведении о том, как именно может ответить Вашингтон, но при этом донести до его сведения, что ответ будет.
Неясно, отправляли ли Соединенные Штаты какие-то новые сообщения после того, как президент России Владимир Путин 21 сентября, объявляя мобилизацию, заявил о том, что Россия готова использовать в Украине весь арсенал вооружений. Он также непрямо пригрозил ядерным оружием, обвинив при этом в ядерном шантаже Украину и страны Запада и заявив, что роза ветров может развернуться в другую сторону.
- Замглавы МИД России Сергей Рябков в пятницу заявил, что "Москва никому не угрожает ядерным оружием", но предупреждает о риске вмешательства стран Запада в войну на стороне Украины.
- В США заявили, что серьёзно обеспокоены последними угрозами. Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в четверг на заседании Совета безопасности ООН, заявил, что "безрассудные ядерные угрозы России должны быть немедленно прекращены". При этом в Пентагоне заявляют, что пока не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.
- Ожидается, что по итогам референдумов 23-27 сентября на оккупированных Россией территориях Украины, легитимность которых страны Запада не признают, эти территории могут быть включены в состав России, и попытки Украины отбить их Москва будет расценивать как агрессию. Российская военная доктрина предусматривает возможность нанесения ядерного удара первыми в случае угрозы "самому существованию государства".
- Президент США Джо Байден ещё до объявления мобилизации в России в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS прокомментировал возможность применения российскими властями оружия массового поражения в связи с войной в Украине. "Не делайте этого", – трижды повторил Джо Байден, говоря о своём ответе. На вопрос о последствиях, если российский президент Владимир Путин перейдёт эту черту, глава Белого дома сказал, что последствия будут, но какие именно, он сообщить не может. "Они станут изгоями в мире больше, чем когда-либо. И в зависимости от того, что они предпримут, будет определять и вероятный ответ", – добавил президент США.
Пашинян в ООН раскритиковал не только Азербайджан, но и некоторых союзников
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне с трибуны ООН предупредил, что угроза новой агрессии со стороны Азербайджана в отношении Армении не уменьшилась, призвав международное сообщество оказать целенаправленную и всестороннюю поддержку.
В двадцатиминутном выступлении премьер-министр Армении говорил в основном об отношениях с Азербайджаном, утверждая, что Баку намерен захватить новые территории у Армении.
«Задаю официальный и публичный вопрос президенту Азербайджана: можете ли вы показать мне карту Армении, которую вы признаете, или готовы признать, как Республику Армения? Почему я это спрашиваю? Потому что может выясниться, что, согласно официальной точке зрения Азербайджана, только половина Армении, а то и меньше, является Республикой Армения», – сказал Пашинян.
Говоря о мирном договоре, Никол Пашинян еще раз заявил, что готов признать территориальную целостность Азербайджана, если Баку также признает Армению в международно признанных границах.
Как пишет Радио Азатутюн, Пашинян сделал такое же заявление в парламенте Армении несколько дней назад, а вчера повторил то же самое перед международной аудиторией.
«Если Азербайджан признает территориальную целостность Армении не теоретически, а практически, я имею в виду нашу международно признанную целостность в 29 тысяч 800 квадратных километров, значит, мы можем подписать мирное соглашение», – заявил он.
Пашинян также описал, что произойдет, если такая договоренность не будет достигнута: последствия, по его словам, будут тяжелыми для Армении.
«В противном случае у нас будет призрак мирного договора, после которого Азербайджан будет манипулировать процессом делимитации границы, чтобы предъявить новые территориальные претензии Армении и совершить оккупацию», – сказал он.
Выступая с международной трибуны, Пашинян раскритиковал не только Азербайджан, но и союзников, не называя имен. В одном случае, по его словам, ситуация может обостриться из-за того, что региональные организации безопасности не реагируют должным образом.
«Это обстоятельство вызвало много вопросов в армянском обществе», – отметил премьер-министр.
В другом случае он раскрыл подробности переговоров за закрытыми дверями вслед за столкновениями прошлого года.
«В мае прошлого года Азербайджан оккупировал более сорока квадратных километров территории. Тогда Азербайджан мотивировал это тем, что Ереван, якобы, отказывается создавать комиссию по делимитации. Мы не отказывались, мы только настаивали на том, чтобы наряду с ней был введен механизм безопасности границы. Наконец, по просьбе наших международных союзников, которые настаивали на том, что сама работа пограничной комиссии станет надежным фактором безопасности границы, мы согласились начать работу. Теперь, когда комиссия создана и работает, Азербайджан развязал новый этап агрессии, и некоторые из этих международных союзников молчат», – сказал он.
При этом Пашинян не сказал четко, кто убедил его пойти на уступку полтора года назад, а сейчас не реагируют на новые нападения со стороны Азербайджана.
Говоря о причинах агрессии, Пашинян упомянул и об открытии путей сообщения, вновь утверждая, что Азербайджан хочет от Армении экстерриториальной дороги, тогда как в трехсторонних документах об этом нет упоминания.
«Армения готова построить дорогу, которая будет функционировать в соответствии с законодательством Армении и под ее суверенным контролем», – подчеркнул он.
Хотя перед 44-дневной войной 2020 года премьер-министр Армении заявил в Генассамблее ООН, что народ Карабаха должен иметь возможность определять свой статус без ограничений, на этот раз он никоим образом не упомянул о самоопределении. Он призвал международное сообщество оказать поддержку, чтобы гуманитарные миссии ООН могли беспрепятственно войти в Карабах для оценки там гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека, а также гарантировать защиту культурного наследия.
«Мы полны решимости установить мир в регионе, но нам нужна полная поддержка международного сообщества, которое будет оставаться рядом с суверенным и демократическим государством», — сказал он.
Премьер-министр Армении отметил, что международная наблюдательная миссия на армяно-азербайджанской границе может способствовать безопасности региона. Пашинян впервые заговорил об этом в мае прошлого года. Когда азербайджанская армия пересекла границу Армении в районах Сюникской и Гегаркуникской областей, официальный Ереван предложил разместить международных наблюдателей в районе Сотк-Хознавар. Официальные источники не уточнили, в какую конкретно структуру или страну правительство Армении обращалось за последние полтора года по этому вопросу, какой ответ оно получило и какие шаги намерено предпринять сейчас.
Во Владикавказе ограничили выезд из города в сторону границы с Грузией
Во Владикавказе ограничили выезд на постах по направлению к грузинской границе из-за большого количества желающих покинуть страну. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.
Ограничения ввели ночью на 23 сентября – по данным телеграм-канала «Колесо Балсага», около 3:30 движение остановилось около поста ГИБДД на пересечении Московского шоссе и проспекта Коста. По словам автора видео, правоохранители не пускают автомобилистов, поскольку перед «Верхним Ларсом» образовалась многокилометровая пробка – там находится пограничный пункт перед грузинской границей.
На видеозаписи видно десятки остановленных машин – автор говорит, что, судя по госномерам, это жители южных и центральных регионов страны, а также Поволжья. Как сообщают пользователи канала «Верхний Ларс.Чат» в телеграме (в нем общаются желающие пересечь границу с Грузией), а также телеграм-канал «Граница Грузии», в сторону КПП пускают машины только с местными номерами. В связи с этим некоторые люди идут до границы пешком, едут на самокатах и велосипедах или платят местным жителям за возможность доехать до границы с ними.
Официально власти Северной Осетии ситуацию не комментируют. Сегодня госавтоинспекция республики предупредила лишь об ограничении движения во Владикавказе на выходных из-за Дня республики, Дня города Владикавказ и 1100-летия крещения Алании. Как сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на представителя пограничной службы, КПП на границе двух стран работает в штатном режиме.
За последние двое суток у пограничного пункта «Верхний Ларс-Казбеги» между Северной Осетией и Грузией собралась многокилометровая очередь автомобилей из-за желающих покинуть страну. По данным грузинского блогера Николая Левшица, длина пробки достигает 15 км.
Сообщалось, что пробка образовалась не только из-за количества желающих выехать, но в том числе из-за того, что российские пограничники проводят беседы с гражданами, выясняя, чем занимается человек, служил ли он и когда собирается вернуться обратно.
«Би-би-си» побеседовала с прибывшими в Грузию россиянами. Они предпочитают не раскрывать своего имени. Большая часть называет причиной отъезда из России объявленную там частичную мобилизацию.
«Мы недавно были здесь, в Грузии, в отпуске. И вот теперь опять вернулись. Так что будем дальше изучать Грузию», – говорит парень, который опасается называть не только свою фамилию, но даже имя.
Служба доходов министерства финансов Грузии заявила в четверг, что резкой разницы и роста между числом въезжающих и выезжающих через госграницу Грузии за последние 10 дней нет. В ведомстве говорят, что таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на грузинской стороне российско-грузинской сухопутной границы работает бесперебойно в 24-часовом режиме и призывают СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации.
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации. Очереди машин выстроились и на сухопутных границах РФ с Казахстаном, Беларусью и Финляндией. Прямые авиабилеты из России в страны, не требующие визы, были выкуплены в течение суток.
- В регионах России прошли акции протеста против объявленной Владимиром Путиным мобилизации. Сообщается о многочисленных задержаниях и насилии полиции в отношении протестующих. Наиболее многочисленными протесты были в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде столиц регионов Урала и Сибири.
Politico: США и ФРГ медлят с поставками танков Украине
Украина попросила Запад о срочных поставках современных танков, чтобы добиться успеха при контрнаступлении на северо-востоке страны, однако западные государства медлят с ответом на просьбу. Об этом пишет Politico со ссылкой на семь источников.
По словам собеседников издания, Киеву нужны американские M1 Abrams и немецкие Leopard, однако, представители национальной безопасности в США и Германии медлят с поставкой танков, в том числе - из-за проблем с обучением и логистикой.
Американские танки М1 сильно отличаются от бронетехники советского производства, которую сейчас эксплуатирует Украина, пишет Politico. Генерал в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, отметил, что для управления M1 необходима подготовка, и указал на большой расход топлива.
“Это не прокатные автомобили, к ним многое прилагается”, - сказал Ходжес. “По сути, вы добавляете сотни дополнительных вещей, которые пришлось бы носить с собой. … Вы посмотрите на танковую роту армии США сегодня, за ней каждый день следуют тысячи галлонов топлива”.
По словам одного из источников газеты, немецкие Leopard больше подходят для участия в боевых действиях на Украине, поскольку по характеристикам они более схожи с советскими танками. Однако Берлин неоднократно отклонял запрос Киева на поставку техники, а министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на днях сообщила о договоренности ФРГ с партнерами по НАТО "не предпринимать таких действий в одностороннем порядке".
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild заявил, что бронетехника стала для украинских военных вопросом выживания и, если Германия хочет помочь сохранить жизни украинцев, немецким политикам необходимо решать вопросы поставки не только танков, а также "более истребительного оружия".
По мнению Зеленского, Германии стоит стать примером для остальных государств в вопросе военной поддержки Украины, а не ожидать их решений. "Если вы не хотите нам дать, - послушайте, без обид, вы самостоятельное государство, - так не давайте. Но не пытайтесь говорить: "Сначала Америка, потом - Германия, потом будет Польша, и тому подобное". Не надо. Каждый должен отвечать за себя", - заявил Зеленский.
Ранее Германия и Польша согласовали так называемые "круговые поставки". Варшава с начала войны передала Украине более 200 танков советского образца. Взамен Германия обещала предоставить Польше современные немецкие танки, однако до сих пор не выполнила этого обещание.
После российского вторжения в Украину власти Германии впервые в новейшей истории пересмотрели политику, запрещавшую поставки вооружения в зоны конфликтов.
Ранее Берлин согласился поставить Украине 50 бронеавтомобилей Dingo и уже передал 24 зенитных самоходных установки (ЗСУ) Gepard и самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000. Однако отказывается передавать Киеву свои танки Leopard любых модификаций (признанные одними из лучших в мире).
В Узбекистане с 23 сентября не работают зарубежные карты «Мир»
В Узбекистане с 23 сентября приостановлено обслуживание выпущенных международными банками карт "Мир", как утверждается, по техническим причинам. Дата возобновления обслуживания не известна. Об этом сообщили РБК в call-центре общереспубликанского процессингового центра UZCARD. При этом там уточнили, что карты "Мир", выпущенные в Узбекистане продолжают работать.
Ранее на фоне предупреждения министерства финансов США о готовности ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы за пределами России, прием карт "Мир" ограничили несколько банков Турции, Казахстана и Вьетнама.
Президент Турции Реджеп Эрдоган собирается обсудить вопрос об использовании карт "Мир" в стране на совещании 23 сентября.
На прошлой неделе издание Financial Times сообщало, что США и ЕС оказывают давление на Турцию из-за её сотрудничества с российскими банками и, в частности, с российской платёжной системой "Мир", которая позволяла россиянам обходить введённые после начала войны в Украине санкции.
В Госдепартаменте США заявляли, что страна намерена бороться с уклонением от введенных против России санкций не только в Турции, но и в странах Кавказа и Центральной Азии.
В Банке России подчеркнули, что зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир". При этом на сайте платежной системы больше не указаны страны, в которых принимают карты "Мир", обратила внимание газета "Известия". Ранее отмечалось, что с платежной системой сотрудничают банки Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии.
За ночь в России подожгли ещё четыре военкомата и здания администрации
К утру 23 сентября стало известно ещё о четырёх поджогах военкоматов и зданий администраций в регионах России. Случаи собрало издание Sota. За двое суток с начала мобилизации россиян на войну в Украину совершено не менее девяти подобных поджогов.
В городе Свободном Амурской области неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Бутылка упала на асфальт и загорелась – огонь повредил фасад здания. Рано утром в Хабаровске неизвестный заложил два "коктейля Молотова" между оконных решёток военкомата и поджёг их. В результате лопнули стёкла, пожар потушили сотрудники военкомата. На месте нашли две бутылки и спички.
В посёлке Целинном Алтайского края загорелся Дом культуры, где находится в том числе администрация сельсовета и отделение "Почты России". Почтовый офис выгорел полностью, в помещении администрации огнём повредило потолок. Также ночью в городе Камышине Волгоградской области неизвестные бросили "зажигательный предмет" в районную администрацию. Как рассказали в местном МЧС, зданию причинён незначительный ущерб.
В Костроме военкомат расписали антивоенными призывами, сообщает Kostroma.news.
Вчера неизвестные подожгли здание городской администрации в Тольятти и военкоматы в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Забайкальском крае.
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы. Всего известно о не менее 29 таких случаев. Также горят отделы полиции и здания городских администраций.
Макрон: действиям Путина нет разумных объяснений
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что действиям президента России Владимира Путина, в том числе его решению начать вторжение в Украину "нет разумных объяснений". Об этом он заявил в интервью CNN.
Макрон, тем не менее, попытался реконструировать мотивы Путина, оговорившись, что их понимание не означает согласия с его действиями. По мнению президента Франции, у российского президента "много ресентимента". "У него есть чувство, что мы после 1990-х не уважали его в достаточной степени" - отметил Макрон. Он также считает, что на Путине могла сказаться длительная изоляция в связи с пандемией COVID-19. Путин зимой принимал большинство приезжавших к нему на переговоры лидеров, включая самого Макрона, за чрезвычайно длинным столом, сидя от них на большой дистанции и избегая рукопожатий.
Макрон назвал "ошибкой" решение Путина о мобилизации в России. "Несколько месяцев назад Путин утверждал: НАТО ведёт себя агрессивно по отношению к нам, я только реагировал на ситуацию. Но теперь всем очевидно, что именно президент Путин был тем лидером, который решил начать войну" - сказал Макрон. Он подтвердил, что страны Запада продолжат поддерживать Украину, и отметил, что именно она должна принимать решения об условиях мира. При этом Макрон высказался за переговоры с Россией, в том числе и с Путиным, отметив, что благодаря его телефонным разговорам с российским президентам удалось, например, отправить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Макрон также заявил об угрозе либеральной демократии, в том числе на Западе, отметив, что демократии угрожают как автократические режимы, так и внутренние проблемы, связанные с ростом популистских и националистических настроений.
Макрон один из немногих западных лидеров, которые поддерживают диалог с Путиным после российского вторжения в Украину. При этом он признавался, что беседовать с российским президентом ему непросто, намекая на то, что Путин часто бывает лукавым и неискренним.
Ахра Авидзба смог выехать в Москву. Его принял Сергей Миронов
Командир батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба, ранее заявивший, что его не выпустили с контролируемой Россией территории Украины – так называемой «Донецкой народной республики», смог выехать в Москву. С ним провел встречу председатель партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов.
«Очень рад лично пожать вам руку. Про вас и читал очень много, и слышал от своих друзей. Хочу сказать слова благодарности за то, что вы сделали, и пожелать нам скорейшей победы», – обратился Миронов к Ахре Авидзба.
Как сообщается на официальном сайте партии, Миронов на встрече прокомментировал решение Владимира Путина провести частичную военную мобилизацию
«Думаю, что сейчас все будет по-другому, особенно когда с 23 по 27 сентября пройдут референдумы. Мы быстро примем решения, и эти земли станут Российской Федерацией», – добавил он.
Сообщается, что депутат подарил Ахре Авидзба свою книгу «Серёга. Простые истории надёжного парня», значки «России – быть!» и минерал сердолик на удачу.
В свою очередь, Ахра Авидзба поблагодарил Миронова за то, что законодатели РФ поддерживают Донбасс и тех, кто за него сражается.
19 сентября Ахра Авидзба опубликовал видеообращение, в котором сказал, что не смог пересечь границу т.н. «ДНР». Он был уверен, что инициатор ограничения, введенного 5-й Службой (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ, – президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, которого он называет «временным президентом».
«Я все равно доеду до Абхазии, зря вы так себя ведете и, видать, не зря уже боитесь. Ждите», – обратился Авидзба к Бжания.
- Ахра Авидзба участвует в военных действиях на Донбассе с 2014 года, является героем самопровозглашенной «ДНР». В конце января 2021 года Служба безопасности Украины объявила Авидзба в розыск. В заявлении говорилось, что гражданин РФ Ахра Авидзба (по прозвищу «Абхаз») в 2014 году стал основателем и долгое время возглавляет незаконное вооруженное формирование «Интернациональная бригада «Пятнашка».
- Авидзба был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой президента Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября того же года он написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 4 марта 2021 года Авидзба вместе с его донецкими друзьями задержали в Абхазии. Их обвинили в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору. При этом в абхазской Службе госбезопасности заявили об оперативной информации – якобы Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота». По данной статье обвинение Авидзба не предъявили. В июне его приговорили к условному сроку и освободили из зала суда.
Самолет Buta Airways совершил вынужденную посадку в Тбилиси
Самолет Buta Airways, следовавший по маршруту Баку-Батуми, совершил вынужденную посадку в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанской авиакомпании.
«Самолет Embraer 190 в 09:40 совершил посадку в аэропорту в Тбилиси», — говорится в сообщении.
Некоторые СМИ передают, что посадка была аварийной, однако в Buta Airways такую информацию не подтверждают. Как отмечается, единственная причина – «плохие погодные условия в районе аэропорта Батуми», пишет агентство «Новости-Грузия».
Как сообщили «Эху Кавказа» в тбилисском аэропорту, самолет Buta Airways уже вылетел из Тбилиси в Батуми.
- Buta Airways — бюджетная авиакомпания, входящая в состав Azerbaijan Airlines. Национальный авиаперевозчик Азербайджана начал выполнять регулярные рейсы между Батуми и Баку в июне, после двухлетней паузы, вызванной пандемией.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.