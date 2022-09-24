В резиденции президента Грузии открылась выставка абхазского художника Николоза Эмхвари

Во Владикавказе ограничили выезд на постах по направлению к грузинской границе из-за большого количества желающих покинуть страну. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов.

Ограничения ввели ночью на 23 сентября – по данным телеграм-канала «Колесо Балсага», около 3:30 движение остановилось около поста ГИБДД на пересечении Московского шоссе и проспекта Коста. По словам автора видео, правоохранители не пускают автомобилистов, поскольку перед «Верхним Ларсом» образовалась многокилометровая пробка – там находится пограничный пункт перед грузинской границей.

На видеозаписи видно десятки остановленных машин – автор говорит, что, судя по госномерам, это жители южных и центральных регионов страны, а также Поволжья. Как сообщают пользователи канала «Верхний Ларс.Чат» в телеграме (в нем общаются желающие пересечь границу с Грузией), а также телеграм-канал «Граница Грузии», в сторону КПП пускают машины только с местными номерами. В связи с этим некоторые люди идут до границы пешком, едут на самокатах и велосипедах или платят местным жителям за возможность доехать до границы с ними.

Официально власти Северной Осетии ситуацию не комментируют. Сегодня госавтоинспекция республики предупредила лишь об ограничении движения во Владикавказе на выходных из-за Дня республики, Дня города Владикавказ и 1100-летия крещения Алании. Как сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на представителя пограничной службы, КПП на границе двух стран работает в штатном режиме.

За последние двое суток у пограничного пункта «Верхний Ларс-Казбеги» между Северной Осетией и Грузией собралась многокилометровая очередь автомобилей из-за желающих покинуть страну. По данным грузинского блогера Николая Левшица, длина пробки достигает 15 км.

Сообщалось, что пробка образовалась не только из-за количества желающих выехать, но в том числе из-за того, что российские пограничники проводят беседы с гражданами, выясняя, чем занимается человек, служил ли он и когда собирается вернуться обратно.

«Би-би-си» побеседовала с прибывшими в Грузию россиянами. Они предпочитают не раскрывать своего имени. Большая часть называет причиной отъезда из России объявленную там частичную мобилизацию.

«Мы недавно были здесь, в Грузии, в отпуске. И вот теперь опять вернулись. Так что будем дальше изучать Грузию», – говорит парень, который опасается называть не только свою фамилию, но даже имя.

Служба доходов министерства финансов Грузии заявила в четверг, что резкой разницы и роста между числом въезжающих и выезжающих через госграницу Грузии за последние 10 дней нет. В ведомстве говорят, что таможенно-пропускной пункт «Казбеги» на грузинской стороне российско-грузинской сухопутной границы работает бесперебойно в 24-часовом режиме и призывают СМИ воздержаться от распространения ложной и непроверенной информации.