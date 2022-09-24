Аслан Бжания посетил антитеррористические учения в сухумском морском порту

Более 90 процентов жителей Чечни поддерживают ее независимость от России, но и из оставшихся 10 процентов не все лояльны режиму Рамзана Кадырова – об этом председатель правительства непризнанной республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью украинскому изданию «Зеркало недели». Он также полагает, что в случае поражения России в войне в Украине Чечня сможет стать независимой за несколько дней. При этом политик не уточнил, из каких источников он взял цифры.

По мнению Закаева, в России «назревают такие силы, которые недовольны тем, что он [Путин] сделал», начав вторжение в Украину, поэтому в случае поражения России режим и в целом территориальная целостность России окажутся под угрозой.

Закаев утверждает, что президент РФ Владимир Путин использует Кадырова и кадыровцев как инструмент сохранения своей власти и «страшилку», чтобы «пугать недовольных»: «Хотя боевые качества подконтрольных Рамзану Кадырову военных низки, функции полицейского надзора в качестве жандармов и энкавэдэшников они в состоянии выполнять».

Однако у Кадырова, который, как считает Закаев, «непопулярен не только среди чеченцев, но даже среди своего окружения», нет амбиций самому занять место Путина, поскольку «он понимает: как только он выйдет или сойдет с этих позиций — он труп. И физически, и политически».

Также Закаев заявил, что реальные потери кадыровцев в Украине превышают тысячу человек – «это еще те, кто ехал в Украину в первые дни заниматься здесь репрессиями и ликвидировать политическое руководство Украины».

Объявленная Путиным мобилизация и большие потери Чечни в войне, полагает политик, опасны для режима Кадырова, потому что «если до сих пор их идеология заключалась в том, что Кадыров-старший спас чеченский народ от войны, то сегодня все убеждаются в том, что и Кадыров и Путин подвергают чеченский народ очередному геноциду».

Закаев допускает, что, если будет собрано необходимое для рассмотрения президентом Украины количество подписей под петицией о признании независимости Ичкерии, это не значит, что Украина немедленно примет такое решение, так как она будет исходить из соображений политической целесообразности. Вместе с тем он уверен, что вопрос признания Ичкерии важен для самих украинцев.