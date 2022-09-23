Частичная мобилизация, которая проводится в России, не затронет граждан с двойным гражданством, проживающих в Абхазии, считает член высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа» Ахра Бжания. Однако он уверен, что эскалация ситуации и возможность открытия второго фронта на границе с Грузией может привести к тому, что частичная мобилизация будет объявлена для защиты восточных рубежей Абхазии.

– Ахра, в России объявлена частичная мобилизация. Вы следите за тем, как она происходит? Что-то можете сказать об этом?

– Нет, я не слежу за динамикой мобилизации, тем более что она только вчера была объявлена, рано делать выводы о том, как она идет, в данном случае я не отслеживаю этот процесс.

– В общественном пространстве существует точка зрения, что, в соответствии с шестой статьей договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, если в определенных областях Украины Россия проведет референдум и объявит их российскими, Абхазия должна будет принять участие в частичной мобилизации…

Возможно, придется нам самим проводить полную или частичную мобилизацию, возможно, придется проводить сбор резервистов, подготовку в специальных лагерях, чтобы закрыть восточный фланг

– Я понял, отвечу. К сожалению, практически все положения шестой статьи договора, которые описывали военное сотрудничество, остались невыполненными, фактически они есть только на бумаге. В том числе, такие пункты военного блока, как формирование и переоснащение современными средствами и вооружением абхазской армии, создание объединенной группировки войск, проведение совместных военных учений для слаживания воинских подразделений и так далее. Наша армия осталась на том договорном уровне, если не сказать, что появились новые проблемы, потому что время идет и техника стареет, поэтому сейчас нам надо в срочном порядке, учитывая наше состояние и невыполненные пункты договора, решать возможные потенциальные военные задачи здесь, в Абхазии, в частности, на востоке Абхазии. Возможно, придется нам самим проводить полную или частичную мобилизацию, возможно, придется проводить сбор резервистов, подготовку в специальных лагерях, чтобы закрыть восточный фланг. Это связано с той риторикой, которую мы сегодня слышим в политических кругах Грузии и Украины. Вполне возможно, что будет открыт так называемый второй фронт. Я хочу вам сказать, что наша армия и наши резервисты должны решать вопрос не только безопасности Абхазии, но также и безопасности Российской Федерации, потому что мы традиционно прикрываем этот фланг безопасности южных рубежей России, не допуская натовскую инфраструктуру к жизненно важным территориям Российской Федерации, к Северному Кавказу, стараемся здесь держать какой-то баланс. Нам здесь надо будет решать эти задачи.

– Вы могли бы оценить перспективу частичной мобилизации в Абхазии для участия в войне в Украине граждан Абхазии?

Мы будем привлекать военных специалистов и военнообязанных с двойным гражданством, где бы они ни проживали. Это наше право и наша обязанность

– Война в Украине еще не была объявлена, пусть она будет объявлена, потом посмотрим. Частичная мобилизация не касается граждан Абхазии и граждан с российским гражданством, проживающих в Абхазии. Если не ошибаюсь, об этом был комментарий Министерства обороны Российской Федерации. Да, это и так понятно, достаточно быть знакомым с юридическими документами и с собственной Конституцией. Но ситуация развивается так, что граждане Абхазии со вторым гражданством, где бы они ни проживали, – в Турции, в Сирии или в той же Российской Федерации, могут быть отсюда, из Абхазии, мобилизованы нашими военкоматами для отражения тех угроз, которые могут возникнуть на наших восточных границах, в том числе и вследствие обострения ситуации на Украине. Вижу, что все к этому идет, и мы будем привлекать военных специалистов и военнообязанных с двойным гражданством, где бы они ни проживали. Это наше право и наша обязанность. Будет определен какой-то контингент, который необходимо будет призвать, чтобы здесь, внутри, провести частичную мобилизацию. Я больше чем уверен, что такие мероприятия будут проводиться для того, чтобы быть готовыми к отражению более чем реальных угроз. Вот так бы я ответил на вопрос о частичной мобилизации, но уже не в России, а здесь, в Абхазии.

– Вы не допускаете такую ситуацию, что Россия может обратиться к Абхазии с просьбой провести мобилизацию для отправки граждан Абхазии в Украину?

– Российская Федерация уже прокомментировала, если не ошибаюсь, этот вопрос. Люди, которые проживают за территорией Российской Федерации, никак не подлежат частичной мобилизации.

– То есть вы предполагаете возможность военного конфликта между Абхазией и Грузией?

Если вы ничего не делаете и просто смотрите, как развивается ситуация вокруг вас, тогда вы будете обречены на то, что, когда здесь начнутся боевые действия, вы окажетесь просто проигравшей стороной

– Да, я предполагаю, я не могу сказать, какой процент, но даже если 5%, все равно этого достаточно, чтобы провести все необходимые и возможные мероприятия для отражения потенциальной угрозы. Если вы проводите мобилизацию, если вы призываете резервистов и проводите мониторинг своих ресурсов, вы тем самым снижаете вероятность такой угрозы. Если вы ничего не делаете и просто смотрите, как развивается ситуация вокруг вас, а она, как я уже сказал, развивается по экспоненте в сторону эскалации военных угроз, тогда вы будете обречены на то, что, когда здесь начнутся боевые действия, вы окажетесь просто проигравшей стороной. Если вы готовы, демонстрируете это и проводите необходимую работу как с военными, так и с гражданским населением, вы на 50% решаете уже вопрос. Мы здесь должны быть готовы к проведению мобилизации, и мы здесь должны быть готовы к отражению потенциальной угрозы как для Абхазии, так и для нашего союзника – Российской Федерации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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