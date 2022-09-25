Официальный Тбилиси не подтверждает информацию о закрытии границы с Россией

Никаких официальных подтверждений о том, что Грузия с понедельника может закрыть границу с Россией нет. Ранее власти неоднократно заявляли, что не собираются как-либо ограничивать въезд в страну для россиян.

Слухи о том, что граница может быть закрыта, начали распространяться после интервью депутата от оппозиционного «Единого Национального движения» Ноны Мамулашвили украинскому телеканалу «Freedom». Она утверждала, что неофициально получила информацию о том, что власти Грузии закроют въезд из России для лиц призывного возраста.

В пресс-службе правительства агентству «Новости-Грузия» отказались комментировать эту информацию, отметив, что не могут ничего добавить к ранее сделанным заявлениям.

Служба доходов Минфина заявила, что пункт пропуска на границе с Россией работает в обычном круглосуточном режиме.

На Верхнем Ларсе с российской стороны уже четверо суток - огромная пробка из легковых машин, после объявления Путиным мобилизации в России. Власти Грузии пока не назвали число граждан России, въехавших за эти дни. На этой неделе в правящей партии Грузии в очередной раз исключили введение визового режима и введения каких-либо ограничений для граждан России.

Оппозиция и ряд общественных организаций с марта требуют введения регуляций для россиян, въезжающих в Грузию - от сокращения сроков безвизового пребывания до введения виз.