В Тбилиси выступит Муся Тотибадзе, внесенная в список запрещенных артистов в РФ

Российская певица и актриса Муся Тотибадзе (настоящее имя – Мария Тотибадзе), внесенная в неофициальный список запрещенных в России артистов, 15 октября выступит с концертом в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте сервиса продажи билетов Tkt.ge.

По информации организаторов, для Муси и её группы это – первый сольный концерт в Грузии.

«Я давно мечтала приехать в Тбилиси с концертом. Мой любимый Тбилиси. Я надеюсь, что мы начнем с него наш мини-тур», – говорит Муся.

В начале сентября стало известно, что тбилисский Дворец спорта отказал в проведении концертов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Они должны были состояться осенью текущего года. Причиной отмены назывались ремонтные работы.

Это решение вызвало недоумение и жесткую критику со стороны сервиса продажи билетов. Biletebi.ge увидели в отмене концертов «политический контекст». Позже стало известно, что концерты Галкина и Макаревича состоятся, соответственно, в феврале и апреле 2023 года.

В июле СМИ сообщили, что в России появился неофициальный «список запрещенных артистов». В него, в частности, вошли певцы или группы, открыто выступившие против войны в Украине. Среди них – «ДДТ», Земфира, Noize MC, Оксимирон, «Машина времени», «Аквариум», Каста, «Би-2», «Несчастный случай», Валерий Меладзе, Anacondaz, «Louna», «Порнофильмы», «Ногу Свело!», Манижа и другие.