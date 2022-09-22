Концерт Галкина пройдет в Тбилиси в феврале, «Машины Времени» в апреле

Концерт Максима Галкина в Тбилиси должен пройти 11 февраля 2023 года, а «Машины времени» – 7 апреля.

Оба концерта, по информации сервиса продажи билетов Biletebi.ge, состоятся в Тбилисской филармонии.

Однако как пишет грузинская служба Радио Свобода, по телефону «горячей линии» концертного зала сообщили, что окончательное соглашение с Максимом Галкиным пока не достигнуто.

В начале сентября стало известно, что Дворец спорта отказал в проведении концертов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Они должны были состояться осенью текущего года. Причиной отмены назывались ремонтные работы.

Это решение вызвало недоумение и жесткую критику со стороны сервиса продажи билетов. Biletebi.ge увидели в отмене концертов «политический контекст». 15 сентября стало известно, что концерты все же состоятся.

«Машина времени», Максим Галкин и Валерий Меладзе попали в неофициальный «список запрещенных артистов», который распространили в начале июля в России в чатах концертных промоутеров. Многие из артистов, попавших в него, уехали из России после начала войны в Украине и открыто критикуют российские власти.

16 сентября Минюст РФ внес шоумена Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Из сообщения на сайте ведомства следует, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины.

Жена Галкина, Алла Пугачева опубликовала 18 сентября пост в социальных сетях с призывом включить и её в списки «иноагентов». Таким образом певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию Максима Галкина, выступающего против войны.