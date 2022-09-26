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Правозащитник: россиянам начали запрещать выезд в Грузию
Российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
«КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии со вчерашнего дня также стал отказывать в выезде из страны со ссылкой на закон о мобилизации», – пишет Чиков, публикую соответствующий документ.
Ранее правозащитник сообщал о случаях, когда подлежащих мобилизации мужчин не выпускали в Казахстан.
Сегодня в пограничном управлении Федеральной службы безопасности по Курганской и Тюменской областям заявили, что российские пограничники пресекают попытки подлежащих мобилизации россиян пересечь границу России и Казахстана на территории Курганской области.
«Мы продолжаем нести службу, как и несли, без каких-то изменений. Отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу. Со всеми вопросами, почему принято такое решение о непропуске, нужно обращаться в военкомат — они комментарии по этому поводу должны им дать», – отметили в управлении.
Многочасовые очереди на сухопутных пограничных пунктах на российской границе образовались после объявления в России мобилизации 21 сентября. Помимо КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, пробки возникли на границе с Казахстаном, с Монголией и Финляндией.
Другие новости дня
Российский БТР выдвинулся к границе с Грузией «на всякий случай»
ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», – сообщили РБК в Пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания.
Ранее очевидцы сообщили о появлении бронетранспортёра с российскими военными на дороге у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Фотографии, в частности, опубликованы в телеграм-канале блогера Николая Левшица и в чате «Верхний Ларс».
Сегодня же правозащитник Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны в Грузию военнообязанным гражданам.
Слухи, что власти могут объявить военное положение и закрыть границы, активно распространяются с момента объявления мобилизации на прошлой неделе. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакие решения по этому поводу еще не приняты, пишет Би-би-си.
В Ижевске в результате стрельбы в средней школе погибли 13 человек
В Ижевске в средней школе №88 утром в понедельник произошла стрельба. Погибли тринадцать человек, из них семеро школьников, двое охранников и двое учителей, сообщает Следственный комитет России. Нападавший совершил самоубийство.
Региональный МВД сообщает о 20 пострадавших. Телеграм-канал «База» сообщает, что нападавший стрелял из двух пистолетов Макарова. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что это были травматические пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами. На подозреваемом, как утверждается, была футболка с нацистской символикой и балаклава.
Следственный комитет сообщает, что на школу напал её выпускник Артём Казанцев, 1988 года рождения. По месту его жительства проводится обыск.
В регионе объявлен трёхдневный траур. Расследование дела ведёт базирующееся в Москве Главное следственное управление Следственного комитета. Мотивы преступления неизвестны.
В феврале российский Верховный суд запретил в России субкультуру колумбайнеров, вдохновляющихся вооружённым нападением на американскую школу «Колумбайн» в 1999 году. После нескольких нападений на российские школы спецслужбы регулярно отчитываются о задержаниях подозреваемых в подготовке аналогичных атак.
- 17 октября 2018 года в Керчи в аннексированном Крыму 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, включая нападавшего. Это крупнейшее по количеству жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы.
- В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани, убив девять человек, еще 24 пострадали.
- 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров открыл огонь в кампусе Пермского государственного научного исследовательского университета. В результате погибли шесть человек.
- Последний известный случай стрельбы в российской школе произошел в октябре 2021 года в поселке Сарс под Пермью. Тогда 12-летний подросток пришел в школу с охотничьим карабином и дважды выстрелил в потолок и в стену. В результате стрельбы никто не пострадал. Подросток был задержан.
В Тбилиси выступит Муся Тотибадзе, внесенная в список запрещенных артистов в РФ
Российская певица и актриса Муся Тотибадзе (настоящее имя – Мария Тотибадзе), внесенная в неофициальный список запрещенных в России артистов, 15 октября выступит с концертом в Тбилиси. Об этом сообщается на сайте сервиса продажи билетов Tkt.ge.
По информации организаторов, для Муси и её группы это – первый сольный концерт в Грузии.
«Я давно мечтала приехать в Тбилиси с концертом. Мой любимый Тбилиси. Я надеюсь, что мы начнем с него наш мини-тур», – говорит Муся.
В начале сентября стало известно, что тбилисский Дворец спорта отказал в проведении концертов Максима Галкина, группы «Машина времени» и Валерия Меладзе. Они должны были состояться осенью текущего года. Причиной отмены назывались ремонтные работы.
Это решение вызвало недоумение и жесткую критику со стороны сервиса продажи билетов. Biletebi.ge увидели в отмене концертов «политический контекст». Позже стало известно, что концерты Галкина и Макаревича состоятся, соответственно, в феврале и апреле 2023 года.
В июле СМИ сообщили, что в России появился неофициальный «список запрещенных артистов». В него, в частности, вошли певцы или группы, открыто выступившие против войны в Украине. Среди них – «ДДТ», Земфира, Noize MC, Оксимирон, «Машина времени», «Аквариум», Каста, «Би-2», «Несчастный случай», Валерий Меладзе, Anacondaz, «Louna», «Порнофильмы», «Ногу Свело!», Манижа и другие.
На парламентских выборах в Италии победила правая коалиция
В Италии правоцентристская коалиция победила на прошедших в воскресенье выборах в парламент. Больше всего голосов набрала радикально-правая партия "Братья Италии", её лидер, 45-летняя Джорджа Мелони, вероятнее всего, станет первой в истории страны женщиной-главой правительства.
Согласно результату подсчёта голосов к утру понедельника, коалиция набрала около 44 процента голосов в обеих палатах. Однако из-за особенностей избирательной системы в Италии, правые партии получат большинство мест: около 240 из 400 в Палате депутатов и 120 из 206 в Сенате.
Лидер коалиции, "Братья Италии" выступают против признания гей-браков и гражданских союзов гей-пар, не согласны упрощать процедуры, связанные с абортами, и имеют чёткую антииммигрантскую политику, сообщает "Настоящее время". Партия долгое время считалась одной из самых лояльных к Кремлю в Италии, но сейчас публично выступает строго за поддержку Украины.
Вместе с ней в состав правительства войдут право-популистская партия "Лига" Маттео Сальвини, правоцентристская "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони и близкая к центристам "Мы с Италией" Маурицио Лупи.
Левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией набрала около 26 процентов голосов, ещё 15 процентов получили евроскептики из "Движения пяти звезд". Остальные голоса разделили несколько малых партий и движений.
- Мелони уже прокомментировала победу в фейсбуке, поблагодарив избирателей и пообещав "возродить Италию".
- В Сенат по результатам выборов вернулся бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. 85-летний политик победил на выборах в одномандатном округе в Монце, пригороде Милана.
- Досрочные выборы в Италии прошли после распада правящей коалиции и ухода в отставку бывшего премьер-министра Марио Драги. Одной из причин раскола в правительстве стала разная позиция партий по войне в Украине.
Евгений Пригожин впервые признал свою связь с «ЧВК Вагнера»
Российский бизнесмен Евгений Пригожин впервые публично признал свою связь с так называемой ЧВК Вагнера – компанией наёмников, участвующих в войнах в Украине, Сирии и ряде конфликтов в Африке, в том числе гражданской войне в Ливии. Ранее ряд журналистских расследований связывал бизнесмена с этой группой, однако он всегда это отрицал.
В ответе на сайте принадлежащей ему группы компаний "Конкорд" Пригожин заявил, что сам создал ЧВК в 2014 году. По его словам, он сам собрал компанию "на одном из полигонов" после того, как убедился в неэффективности поддержки существующих формирований, планировавших участвовать в войне на востоке Украины.
По словам Пригожина, он долгое время избегал признания связи с группой, чтобы не подставить её участников, которых он назвал "основой русского патриотизма". Он заявил, что группа отбила у украинской армии аэропорт в Луганске "и много других территорий" в 2014 году, и назвал их героями, "защищавшими сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев".
Ранее Евгений Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК Вагнера и судился с журналистами, которые называли его владельцем компании, напоминает "Медуза". Например, в августе 2022 года Пресненский суд Москвы признал недостоверными слова бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о том, что Пригожин является хозяином ЧВК.
Помимо исков к тем, кто называл его владельцем ЧВК, Пригожин летом 2022 года воспользовался правом на забвение, чтобы убрать из выдачи поисковиков в России материалы о его связях с группировкой, напоминает "Агентство".
В 2019 году издание The Bell в своём расследовании утверждало, что Пригожин был привлечён к созданию группы Вагнера по инициативе Генерального штаба российской армии. По словам их источников, идея создания частной военной компании появилась в Генштабе после закрытой встречи с создателем одной из первых в мире ЧВК Эбеном Барлоу.
Пригожина, который был крупным подрядчиком армии, источники издания описали как "деятельного человека", который "умеет добиваться своего" и к тому же знаком с Путиным. В комментарии к тому материалу бизнесмен свою связь с группой Вагнера отрицал.
- На вооружении ЧВК "Вагнера" кроме стрелкового оружия состоит тяжёлая техника, артиллерия и военная авиация. Российское законодательство не допускает создания такого рода военных компаний, Кремль связь с ЧВК отрицает.
Очевидцы: северокавказцев не пускают в Грузию, они ждут в нейтральной зоне
По словам очевидцев, многих жителей Северного Кавказа, которые пытаются выехать из России после объявления «частичной мобилизации» в стране, не пускают в Грузию.
Об этом, в частности, пишут в телеграм-чате «Верхний Ларс», который объединяет уже более 124 тысяч человек. Сообщается, что кавказцев отправляют в отдельный кабинет на допрос (речь идет о комнате №222, о которой СМИ рассказывали и ранее), после чего заявляют им об отказе.
О ситуации на грузинском пропускном пункте «Дариали» («Казбеги») пишет проживающий в Европе блогер Тумсо Абдурахманов. Он говорит, что на КПП скопилось большое количество людей.
«Им не дают еды, а в Duty-free им отказывают в обслуживании. В таком положении люди находятся уже на протяжении нескольких суток. Ситуация тяжелая», – отметил он.
Абдурахманов публикует фотографии и видео, на которых видны десятки людей, находящиеся в нейтральной зоне грузинского погранпункта. Среди них – семьи с малолетними детьми.
Член грузинской партии «Лело» Ираклий Купрадзе пишет, что в Грузию не пустили его друзей из Грозного, которые бежали от мобилизации.
«Они – братья, хорошие люди, скрытые оппозиционеры. У них дома висит фото не Кадырова, а Дудаева. Никогда не работали в госструктурах, и военными не были. Три дня стояли в очереди, пересекли российскую границу, а грузинская сторона отказала. Между тем в Грозном узнали, что они покидали страну, позвонили в полицию и их вызвали – обвиняют в уклонении от армии, считают изменниками. Вернуть их обратно – это пытки, смерть и насильственная отправка на украинский фронт. Они стоят на нейтральной территории, между двумя границами, не могут въехать в Грузию и не могут вернуться назад из-за страха. Я спрашиваю без всякого политического контекста, можете ли вы назвать чиновника, ведомство или контакт, который поможет мне их спасти? Я готов заступиться за них, чтобы они были спасены», – рассказал Купрадзе.
По словам очевидцев, в Грузию без ограничений пускают жителей других регионов России.
Ранее информация о том, что официальный Тбилиси может закрыть границу с Россией для лиц призывного возраста, не подтвердилась.
В Иркутской области резервист выстрелил в военкома
Резервист выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске Иркутской области. Видео, как утверждается, с места происшествия публикует издание Babr Mash.
Военком с ранениями госпитализирован, призывник задержан сотрудниками полиции. Уточняется, что пострадавший находится в реанимации. Mash сообщает, что задержанному 25 лет, его зовут Руслан Зинин. По информации «Базы», в понедельник его должны были мобилизовать. Неизвестно, как именно Зинин пронес в здание военкомата оружие. Перед тем, как начать стрельбу, он произнес: «Сейчас все домой поедем».
В некоторых регионах мобилизация проходит в экстренном порядке на фоне протестов местного населения. Российские власти заявили о намерении мобилизовать 300 тысяч резервистов, однако сообщается о призыве людей, никогда не зачислявшихся в резерв.
- После того, как президент России Владимир Путин объявил мобилизацию для продолжения войны на территории Украины, по всей стране участились случаи поджога военкоматов и зданий администраций.
- Во многих городах России начались антивоенные протесты, самые крупные из них прошли в Махачкале. К вечеру 25 сентября на акциях были задержаны в общей сложности почти две с половиной тысячи человек. Десятки тысяч граждан России покинули пределы страны. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста.
США предупредили Россию о «катастрофических последствиях» применения ядерного оружия
Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Москва столкнется с «катастрофическими последствиями», если применит ядерное оружие против Украины. Об этом сообщает Голос Америки.
По словам Салливана, Вашингтон «решительным образом» ответили бы на ядерный удар, не уточнив, какие именно последствия имеются в виду. По его словам, более подробно возможную реакцию в закрытом порядке передали Москве.
В среду президент США Джо Байден на выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил президента России Владимира Путина в «неприкрытых ядерных угрозах в адрес Европы» и пренебрежении обязанностями по нераспространению ядерного оружия. Газета The Washington Post писала со ссылкой на свои источники, что Вашингтон в последние месяцы неоднократно отправлял Москве предупреждения о возможном ответе на ядерный удар.
При этом, как говорится в статье, американские сообщения Москве неконкретны и расплывчаты: чтобы Кремль был предупрежден о реакции, но не знал точно, в чем она будет состоять.
- Замглавы российского МИД Сергей Рябков в пятницу заявил, что Москва не угрожает другим странам ядерным оружием.
Полиция разогнала митинг против мобилизации в Махачкале
Полиция в Махачкале 25 сентября разогнала митинг против мобилизации, объявленной на неделе президентом России Владимиром Путиным. В акции в центре города возле кукольного театра участвовали не менее 100 человек, задерживаемые вступали в столкновения с полицией, передает Кавказ.Реалии.
Участники митинга, среди которых много женщин, кричали "Нет войне!" и "Наши дети – не удобрение!" Полиция задерживала некоторых из них, часть протестующим удалось отбить, следует из видеозаписей очевидцев.
Полиция действовала жёстко, на видео с места событий видны удар полицейского по лицу одной из демонстранток и нападение подполковника полиции на задержанного, которого конвоировали двое полицейских. Также опубликован видеофрагмент, на котором мужчина в штатском стреляет в воздух на площади, где собрались женщины и дети.
Задержания были массовыми, передает телеграм-канал «Горец», но точное число задержанных на момент публикации новости неизвестно. Из фотографии «Кавказкоского узла» следует, что к 8 вечера по Москве площадь у Театра кукол была зачищена, там дежурят сотрудники силовых органов.
В воскресенье массовые протесты против мобилизации начались сразу в нескольких национальных республиках. Издание «Агентство» отмечает, что основной состав протестующих в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Якутии составили женщины — матери и жены мужчин, которым пришли мобилизационные повестки.
- Глава Дагестана Сергей Меликов днем 25 сентября призвал «исправить ошибки» мобилизации. По его словам, в армию не должны попасть студенты, отцы многодетных семейств и «ребята, никогда не державшие в руках автомат».
Россия может запретить выезд из страны военнообязанным
Россия может запретить выезд из страны военнообязанным — прежде всего, мужчинам возрастом, подходящим под мобилизацию. Об этом сообщают издания «Верстка», «Медуза», «Сота», «Важные истории» и канал «Ходорковский LIVE» на анонимные источники, в том числе, близкие к Кремлю и ФСБ.
«Важные истории» утверждают, что это может произойти уже в понедельник, 26 сентября. Два источника «Медузы» говорят, что это произойдет в районе 28 сентября. По данным источника «Верстки», запрет коснется подлежащих призыву мужчин и вступит в силу до 30 сентября. «Ходорковский LIVE» утверждает, что запрет коснется и военнообязанных женщин (например, врачей).
По словам одно из источников «Верстки», власти встревожены потоком уезжающих из страны мужчин. В начале недели план закрытия границ будет обсуждаться президентом с представителями правительства и Думы, тогда будет принято окончательное решение, утверждает он. После принятия запрета военнообязанным придется получать разрешение на выезд у военкомата, говорит собеседник «Медузы».
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мобилизации в стране. Власти называют ее частичной: заявляется, что в армию будут отправлены до 300 тысяч человек, обладающих статусом резервиста. Однако численность предполагаемого призыва в открытой части указа не раскрывается.
Источник «Новой газеты.Европа» утверждает, что документ разрешает призвать до миллиона человек. Из регионов поступают сообщения, что повестки в военкоматы приходят людям, не попадающим под заявленные критерии мобилизации. (Вызов в военкомат, по закону, не означает обязательного призыва и может означать только военный учет).
На этом фоне, предположительно, резко вырос поток выезжающих за границу из России мужчин. На некоторых наземных погранпереходах образовались пробки, сообщается о переполненных аэропортах. Точную оценку роста числа выезжающих на момент публикации новости никто не приводил.
В Махачкале проходит акция протеста против мобилизации на войну в Украину
В Махачкале проходит стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, участие в нем принимают около ста человек. Начались задержания, некоторых задерживаемых протестующие пытаются отбивать, сообщает Кавказ.Реалии.
Собираться на протест, который проходит на углу улицы Магомеда Ярагского и проспекта Расула Гамзатова, люди начали с 15 часов. По оценке «Черновика» на митинг вышли около ста человек, но, судя по опубликованным в сети многочисленным видео, их может быть и несколько больше. Участники митинга, среди которых много женщин, кричат «Нет войне!» и «Наши дети – не удобрение!»
Проходят задержания, в том числе жесткие, на видео зафиксированы несколько попыток отбить задерживаемых, но успешны лишь немногие из них. Точное число задержанных на данный момент неизвестно.
На одном из видео полицейский убегает от протестующих женщин.
Появилось видео, где полицейский бьет задержанного мужчину, которого держат двое других полицейских; тот пытается отбиться, но безуспешно.
Также опубликован краткий видеофрагмент, на котором слышна стрельба; сообщается, что начались столкновения митингующих с полицией.
«Черновик» сообщает, что полиция препятствует работе журналистов: у корреспондента издания дважды отобрали телефон и отвели его к автозаку.
- Ранее 25 сентября в кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем приняли более ста человек, полиция открыла стрельбу в воздух.
- 22 сентября в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу. Также опубликована видеозапись, на которой несколько десятков местных мужчин собрались у военкомата и высказались против мобилизации. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек.
- Президент Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию, назвав ее «частичной». Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях. Эти утверждения не прописаны в официальном указе о мобилизации, и с первого дня ее проведения из разных регионов поступают сообщения о нарушении заявленных ограничений. По данным СМИ, на войну с Украиной власти планируют мобилизовать более миллиона граждан.
Адам Кинзингер: Было бы мудро, если бы Грузия закрыла границу
По мнению американского конгрессмена Адама Кинзингера, Грузии стоит временно закрыть границу, чтобы избежать притока мужчин призывного возраста из России. Как считает Кинзингер, это несет определенные риски, передает SOVA.
«Было бы мудро, если бы Грузия закрыла границу и, по крайней мере, в краткосрочной перспективе не пускала российских туристов. Приток мужчин призывного возраста в этого маленького, но важного союзника очень опасен. Мы должны видеть, что это жертва, туризм важен», - написал конгрессмен в Twitter.
В Дагестане на акции против мобилизации полиция стреляет в воздух
В кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители вышли на стихийный протест против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в нем принимают более ста человек, есть сообщения о перекрытии трассы. Полиция стреляет в воздух, протестующие не расходятся, сообщает Кавказ.Реалии.
Издание «Черновик» со ссылкой на республиканские информационные ресурсы сообщает, что в Эндирее в рамках мобилизации призвали 110 человек, в том числе тех, кто недавно вернулся из армии. В МВД по Дагестану на просьбу «Черновика» о комментарии не ответили.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях.
- Ранее в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассу. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек.
- Из регионов юга России и Северного Кавказа поступают сообщения о нарушении закона при проведении мобилизации граждан на войну в Украине. В частности, в Дагестане в мобилизационные пункты доставляют многодетных отцов несовершеннолетних детей, мужчин без боевого и армейского опыта, рядовых старше 35 лет.
Грузия не подтверждает информацию о закрытии границы с Россией
Никаких официальных подтверждений о том, что Грузия с понедельника может закрыть границу с Россией нет. Ранее власти неоднократно заявляли, что не собираются как-либо ограничивать въезд в страну для россиян.
Слухи о том, что граница может быть закрыта, начали распространяться после интервью депутата от оппозиционного «Единого Национального движения» Ноны Мамулашвили украинскому телеканалу «Freedom». Она утверждала, что неофициально получила информацию о том, что власти Грузии закроют въезд из России для лиц призывного возраста.
В пресс-службе правительства агентству «Новости-Грузия» отказались комментировать эту информацию, отметив, что не могут ничего добавить к ранее сделанным заявлениям.
Служба доходов Минфина заявила, что пункт пропуска на границе с Россией работает в обычном круглосуточном режиме.
На Верхнем Ларсе с российской стороны уже четверо суток - огромная пробка из легковых машин, после объявления Путиным мобилизации в России. Власти Грузии пока не назвали число граждан России, въехавших за эти дни. На этой неделе в правящей партии Грузии в очередной раз исключили введение визового режима и введения каких-либо ограничений для граждан России.
Оппозиция и ряд общественных организаций с марта требуют введения регуляций для россиян, въезжающих в Грузию - от сокращения сроков безвизового пребывания до введения виз.
КНДР запустила баллистическую ракету перед визитом Харрис в Сеул
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Генштаб Южной Кореи.
Береговая охрана Японии подтвердила запуск предположительно баллистической ракеты. Телеканал NHK сообщил, что снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Запуск произошел спустя несколько дней после того, как в регион прибыл авианосец США для участия в первых за пять лет совместных военных учениях с Южной Кореей.
На следующей неделе ожидается визит в Южную Корею вице-президента США Камалы Харрис. Сеул и Вашингтон опасаются, что Пхеньян впервые после 21017 года может провести испытания ядерного оружия.
- В начале сентября КНДР объявила себя ядерным государством. Верховное народное собрание страны приняло закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения.
- В 2021 году КНДР потратила на ядерную программу более 640 миллионов долларов. С начала года Северная Корея провела около 20 пусков ракет.
- В августе Южная Корея предложила Пхеньяну план по денуклеаризации КНДР. Документ предполагал предоставление Пхеньяну экономической и технологической помощи в ответ на отказ от ядерного оружия на полуострове. КНДР отвергла предложение, назвав его «вздором».
Кинотеатр в Казахстане предоставляет ночлег бегущим из России
Руководство кинотеатра CinemaPark в Уральске (Казахстан) пригласило россиян, которые не могут найти ночлег, прийти к ним в кинозалы, сообщает издание Kazakh24.info. Директор кинотеатра заявил, что из-за наплыва российских граждан, пытающихся избежать мобилизации, места в гостиницах города практически закончились, а цены на съемное жилье выросли в разы, и он готов предоставить приезжим возможность переночевать в залах кинотеатра.
Город Уральск на северо-западе Казахстана находится в непосредственной близости к границе с Россией. После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации населения для отправки на войну в Украине многие жители России предпочли покинуть страну. Одним из государств, в которые они переезжают, является Казахстан, куда россияне могут въехать без визы. Ранее СМИ сообщали о том, что на погранпунктах граничащих с Россией стран выстаиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации.
На фоне массового приезда в Казахстан россиян отмечается дефицит жилья в аренду и повышение арендных цен на то жилье, что пока доступно.
- Указ президента России о частичной мобилизации вступил в силу 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Абхазский МИД назвал провокацией акцию грузинских активистов
У Ингурского моста 24 сентября прошла акция, организованная грузинскими активистами, на которой звучали призывы вернуть в Абхазию грузинских беженцев.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики расценило подобные действия в качестве «очередной провокации, нацеленной на дестабилизацию ситуации в приграничной зоне».
«Несмотря на заявления высокопоставленных грузинских чиновников о стремлении Грузии решать существующие противоречия в мирном русле, на практике Грузия предпринимает различные шаги, способные подорвать основы безопасности в нашем регионе», – отмечается в комментарии абхазского МИДа.
«По имеющейся информации, посольством США и USAID перед грузинскими общественными активистами была поставлена задача активизировать тему возвращения беженцев в Абхазию. Провокации, стимулируемые американскими кураторами, вызывают крайне негативную реакцию в абхазском обществе и несут прямую угрозу миру и стабильности в регионе», – приводит заявление МИД информагентство «Апсныпресс».
Ираклий Гарибашвили поздравил еврейский народ с Новым годом
«Наших еврейских братьев в Грузии и тех, кто вернулся на историческую родину – в Израиль, еврейский народ всего мира сердечно поздравляю с Новым годом – Рош ха-Шана», - написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook, передает Общественный вещатель.
Как отмечает глава правительства, многовековая дружба между грузинами и евреями является уникальным историческим событием, которым гордятся оба народа.
«Многовековая дружба грузин и евреев - уникальное историческое событие, которым гордятся оба народа. Ежедневная работа еврейской общины на благо нашей общей Родины еще больше укрепит братство между нашими государствами и народами. Поэтому ваша радость – это радость каждого нашего соотечественника. Присоединяюсь к вашему праздничному настроению и желаю мира, здоровья и счастья вам и вашим семьям», - написал премьер-министр.
Мобилизованные из Кабардино-Балкарии сообщили о плохих условиях размещения в Ингушетии
Группу мобилизованных для участия в войне в Украине из Кабардино-Балкарии разместили в призывном пункте в Ингушетии в непригодном помещении в антисанитарных условиях.
На опубликованном «Фортангой» видео, снятом одним из мобилизованных, видны грязные матрасы, на некоторых койках матрасов нет вовсе, потолок осыпается, голос за кадром говорит (перевод с кабардинского «Фортанги»), что людям не выдали постельного белья. Это видео опубликовано также и некоторыми провластными телеграм-каналами.
Один из мобилизованных сообщил Фортанге, что в Ингушетию доставили 120 жителей кабардинских сел Заюково и Чегем Второй. Предполагалось, что они будут проходить подготовку перед отправкой на фронт в течение 10 дней, однако затем решением командования этот срок был сокращен до трех дней.
- Президент Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию, назвав ее «частичной». Власти заявили о планах набрать в армию 300 тысяч резервистов, которые прошли службу и имеют опыт участия в боевых действиях. Эти утверждения не прописаны в официальном указе о мобилизации, и с первого дня ее проведения из разных регионов поступают сообщения о нарушении заявленных ограничений. По данным СМИ, на войну с Украиной власти планируют мобилизовать более миллиона граждан.
- Из-за объявленной мобилизации в России проходят протесты, которые в большинстве случаев заканчиваются задержаниями. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек. В Бабаюртовском районе Дагестана протестующие перекрыли федеральную трассу. Также опубликована видеозапись, на которой несколько десятков местных мужчин собрались у военкомата и высказались против мобилизации.
- Поступают многочисленные сообщения о нарушении законодательства при проведении мобилизации, в том числе в регионах Юга России и Северного Кавказа.
В результате обстрела Херсона погиб пророссийский экс-депутат Верховной Рады
Утром в воскресенье был совершён ракетный удар по центру Херсона. Под обстрелом оказалась гостиница Play Hotel by Ribas, в которой проживала съемочная группа российского телеканала RT. Никто из журналистов не пострадал.
Официальные российские СМИ сообщают, что в результате обстрела погибли два человека. Один из них - бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Он начал свою политическую карьеру как борец за права инвалидов (он родился без одной руки и с деформациями ног).
Журавко избирался в Раду от пророссийской Партии регионов. В декабре 2020 года переехал в Россию. Служба безопасности Украины подозревала Журавко в создании террористической организации.
В 2022 году, после взятия Херсонской области под контроль российских войск, Журавко вернулся в Херсон. Экс-депутат призывал Россию ввести экономическую блокаду Украины и выступал за «денацификацию» всей украинской территории.
ВСУ и украинские власти пока не прокомментировали обстрел Херсона.
Кроме того, в ночь на воскресенье произошли обстрелы Одессы российскими беспилотниками. Также были обстреляны Николаев, Запорожье, ряд населенных пунктов Днепропетровской области.
Утром в воскресенье член совета пророссийской администрации Мелитополя Владимир Рогов сообщил, что в городе произошел взрыв. Подробности пока неизвестны.
- В сепаратистских «ЛНР» и «ДНР», Херсонской и части Запорожской области Украины сейчас проходят так называемые референдумы (противоречащие международному праву и уставу ООН ) о присоединении к России. Голосование началось 23 сентября и продлится пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.
Зеленский - россиянам: Не взять повестку лучше, чем погибнуть
Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за неделю обратился к гражданам России на русском языке - в связи с объявлением в России мобилизации.
«Для вас наступил ключевой момент: именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь» - обратился Зеленский к тем, кто может быть призван. Президент Украины вновь посоветовал им всеми способами избегать мобилизации:
«Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником». Уже призванным в армию и отправленным на войну он предложил сдаваться в плен.
По словам Зеленского, Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, цивилизованное обращение. Кроме того, он пообещал скрывать от российских властей обстоятельства сдачи военных в плен, а также в случае, если российский пленный не захочет возвращаться на родину, дать ему возможность обеспечить это.
Зеленский и другие руководители Украины подчеркивают, что объявление мобилизации в России не меняет стратегии Киева, который намерен добиваться победы в войне.
Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Власти называют ее частичной.
24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовное наказание до 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен. Закон был принят за день до объявления мобилизации.
Украина созывает срочное заседание ООН из-за псевдореферендумов
Украина потребовала от Совета безопасности ООН провести чрезвычайное заседание из-за так называемых референдумов, которые Россия планирует использовать для присоединения части территории Украины. Об этом сообщил в официальном твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко. Он заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН.
Референдумы об отделении от Украины и присоединении к России начались в Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области 23 сентября и продлятся пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.
СМИ сообщают, что так называемые референдумы в украинских регионах проходят с масштабными нарушениями правил: вне избирательных участков, без соблюдения тайны голосования и под контролем вооруженных людей.
Многие эксперты опасаются, что результаты так называемых референдумов будут подделаны, а сразу после их окончания - 29-30 сентября - Россия может объявить «проголосовавшие» регионы частью своей территории, что позволит ей объявить в стране военное положение и усилить военную агрессию вплоть до возможного применения ядерного оружия.
В двух городах Чечни эвакуировали больницы – предположительно, из-за сообщений о бомбах
В чеченском городе Аргун 24 сентября была эвакуирована центральная больница. Как утверждает оппозиционное движение 1ADAT, это произошло после анонимного сообщения о бомбе.
«Больница заминирована, мне не нравится [глава Чечни Рамзан] Кадыров, моя цель – повторить теракт в Буденновске», – указано в предполагаемом письме в ФСБ, фотографию которого опубликовал 1ADAT. Подлинность этого сообщения проверить невозможно.
При этом сам факт того, что больница в Аргуне была эвакуирована, подтвердили источники Кавказ.Реалии. По их данным, силовики также проверили сообщение о бомбе в больнице города Шали.
Власти Чечни и местные правоохранительные органы сведения об эвакуациях из-за угроз минирования не комментируют.
- Утром 21 сентября в Грозном прошел митинг матерей против отправки местных мужчин на войну с Украиной. Это первая публичная протестная акция в Грозном против действий властей Чечни за годы правления Рамзана Кадырова.
- В Махачкале 13 сентября в очередной раз были эвакуированы десятки школ из-за сообщений о минировании, которые поступили на электронные почты учебных учреждений. МВД сообщило о доставлении в полицию подростка, который, как заявляется, участвовал в этой рассылке.
Источник «Медузы»: в Кремле думают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии
В Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента РФ.
По данным собеседника, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.
Большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Россия после войны с Грузией 2008 года официально признала их независимость; администрации этих республик контролируются Кремлем. В 2022 году югоосетинский экс-президент Анатолий Бибилов анонсировал «юридические шаги» для «объединения» с Россией.
Украинские СМИ писали об участии военнослужащих из Южной Осетии в войне. В марте сообщалось, что группа югоосетинских контрактников отказалась от участия в войне и вернулась домой.
21 сентября в России на фоне успеха украинского контрнаступления была объявлена мобилизация. Власти РФ заявляли о планах призвать 300 тысяч военнослужащих; по неофициальным данным, под призыв могут попасть более миллиона человек. Одновременно на оккупированных территориях Украины идут референдумы о присоединении к России, которые западные страны уже отказались признать; по неподтвержденным данным, формальная аннексия может произойти до конца сентября.
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