Правозащитник: россиянам начали запрещать выезд в Грузию

Российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«КПП «Верхний Ларс»​ на границе России и Грузии со вчерашнего дня также стал отказывать в выезде из страны со ссылкой на закон о мобилизации», – пишет Чиков, публикую соответствующий документ.

Ранее правозащитник сообщал о случаях, когда подлежащих мобилизации мужчин не выпускали в Казахстан.

Сегодня в пограничном управлении Федеральной службы безопасности по Курганской и Тюменской областям заявили, что российские пограничники пресекают попытки подлежащих мобилизации россиян пересечь границу России и Казахстана на территории Курганской области.

«Мы продолжаем нести службу, как и несли, без каких-то изменений. Отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу. Со всеми вопросами, почему принято такое решение о непропуске, нужно обращаться в военкомат — они комментарии по этому поводу должны им дать», – отметили в управлении.

Многочасовые очереди на сухопутных пограничных пунктах на российской границе образовались после объявления в России мобилизации 21 сентября. Помимо КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, пробки возникли на границе с Казахстаном, с Монголией и Финляндией.