Российский БТР выдвинулся к границе с Грузией «на всякий случай»

ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.

«БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», – сообщили РБК в Пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания.

Ранее очевидцы сообщили о появлении бронетранспортёра с российскими военными на дороге у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Фотографии, в частности, опубликованы в телеграм-канале блогера Николая Левшица и в чате «Верхний Ларс».

Сегодня же правозащитник Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны в Грузию военнообязанным гражданам.

Слухи, что власти могут объявить военное положение и закрыть границы, активно распространяются с момента объявления мобилизации на прошлой неделе. Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакие решения по этому поводу еще не приняты, пишет Би-би-си.