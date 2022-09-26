В России назвали число граждан, пересекших границу с Грузией

Российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек. Об этом заявил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

Это, по его словам, на 23,3% больше по сравнению с прошлой отчетной неделей, передает ТАСС.

Сколько российских граждан прибыли из России в Грузию, Томаев не уточнил.

«В связи с проводимой в стране частичной мобилизацией через нашу республику за последние несколько дней значительно увеличился поток легкового автотранспорта в направлении Грузии. На сегодня ожидают проезда через таможенный пункт пропуска «Верхний Ларс» около 3,5 тыс. единиц легкового транспорта, в которых в основном лица призывного возраста. Кроме того, на административных границах с Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Ингушетией скопилось примерно 800 единиц легкового транспорта. Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4891, в том числе большегрузов 1391 и 3,5 тысяч легкового грузового транспорта», – рассказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что в соответствии с указанием главы региона Сергея Меняйло, в целях снятия напряженности на дорогах была организована временная стоянка легкового автотранспорта на участке строящейся автодороги в объезд города Владикавказ.

Как уточнили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления, «таможня работает в усиленном режиме».

Сегодня ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.