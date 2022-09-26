В грузинском сегменте соцсетей активно обсуждают ситуацию, сложившуюся на границе с РФ после объявления частичной мобилизации. Многие пользователи призывают власти отказать во въезде в страну тем, кто «бежит от призыва», есть и другие мнения.

– Должна ли Грузия закрыть границу для россиян призывного возраста?

Георгий: Официально в России объявлена частичная мобилизация, впервые после Второй мировой, но на деле мы видим, что это не частичная, а всеобщая мобилизация. Забирают в армию всех подряд, это сообщают все СМИ и телеграм-каналы. Вы посмотрите, что происходит на нашей границе! Там непроходимые очереди в несколько километров. В такой ситуации Грузия может оказаться на грани демографической ситуации, тем более, когда проблемой остается миграция коренного населения за рубеж. Мне это очень не нравится. Но, с другой стороны, каждый гражданин России, скрывающийся от войны, – это минус один солдат. Это серьезная дилемма, но я все же склоняюсь к тому, чтобы ограничить въезд гражданам РФ.

Галя: Я считаю, что было бы правильно не отказывать им во въезде. Это ведь люди, которые бегут от войны и которые не желают смерти украинцам, потому они не должны воевать против людей, которых поддерживают. Это, я думаю, правильно.

Дато: По моему мнению, необходимо просто ужесточить правила проверки граждан России на границе. Уточнять, с какой целью они прибывают в Грузию, к кому едут, где работали, просто для того, чтобы в страну не попадали агенты. В остальном меня не беспокоит тот факт, что в государство въезжает большое количество людей из России, мне все равно, бегут они от войны или просто туристы. Нужно также сказать, что сюда часто впускают тех, кто ранее побывал в Сухуми и Цхинвали, – это принципиальный момент, мы не должны впускать в страну людей, которые нарушают наши законы. И подобное отношение к проблеме указывает на то, с каким безразличием работают наши государственные институты.

Тако: Я не понимаю, за что должны погибать 20-летние мальчики, их ведь отправляют в Украину на смерть, вне зависимости от того, хотят они воевать против украинцев или нет. Но все же вместе с ребятами, которые не желают плохого украинскому народу, в Грузию въезжают и те, кто придерживается совершенно других взглядов. Таких необходимо вычислять и отказывать им во въезде. Их много, тех, кто аплодировал Путину, когда тот объявил о начале, как они это называют, операции. Теперь, когда дошло дело до них, они поняли, что не хотят умирать за непонятные цели, вот и сбегают. Спрашивают у них, считают ли они, что 20% Грузии оккупированы Россией, а они отвечают, что не вмешиваются в политику. Если тебя не беспокоит политика, тогда зачем ты бежишь из своей страны?

Гурам: Частичная мобилизация – это, на самом деле, всеобщая мобилизация. И, да, я считаю, что власти Грузии должны закрыть границы для граждан России, которых касается призыв. Столько месяцев они знали о войне, о том, что творят их солдаты в Украине, и никак не действовали. Почему эти тысячи людей не вышли на митинги и не осудили действия руководства РФ, когда у них было на это время. Такое количество людей могли бы что-то изменить, как-то повлиять на ситуацию. Сейчас было бы неправильно их пускать сюда, особенно эту категорию людей (призывного возраста).

Мари: Я считаю, что границы не должны закрываться. Ведь из РФ сейчас уезжают и многие коренные украинцы, и грузины с российским гражданством, которые считают неприемлемым воевать против Украины. Но мы все-таки должны принять визовый режим, причем необходимо выдавать визы на краткий период, не нужны в таком случае долгосрочные визы.

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