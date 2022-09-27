Подлежащие призыву граждане РФ уже получают повестки на границе с Грузией, об этом пишут российские СМИ, а руководство Северной Осетии намерено ввести на границе режим чрезвычайной ситуации. По другую сторону границы в МВД Грузии не видят оснований для закрытия границы с Россией или ограничения въезда для россиян, чего продолжает требовать оппозиция.

Граждане России седьмой день подряд буквально штурмуют пропускной пункт Грузии через КПП «Дариали» (название со стороны России «Верхний Ларс»). Сегодня в Telegram-каналах появились фотографии, на которых видно передвижение российских солдат и бронетехники с российской стороны в районе КПП «Верхний Ларс», что позже подтвердили в ФСБ России.

26 сентября вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил, что за последнюю неделю через таможенный пост России «Верхний Ларс» в обоих направлениях пересекли границу 37 тысяч автомобилей и более 115 тысяч человек. В некоторых СМИ были названы более внушительные цифры – порядка 250 тысяч.

Сегодня глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури опроверг эту статистику. Сейчас, по его словам, ежедневно границу с Северной Осетией пересекает не более 10 тысяч человек в день.

«Что касается того, что въехало 250 тысяч граждан России, то это абсолютно неверно, это ложь, въехало не так уж много, и я не знаю, откуда вы берете эти цифры. Дня 4-5 назад было пять тысяч в день … сейчас увеличилось до 10 тысяч, но не 250 тысяч, не два миллиона… Я не думаю, что поток будет расти дальше, мы уже физически не можем такое количество пропустить. В то же время обратно в Россию выезжает около 60 процентов въехавших», – подчеркнул министр внутренних дел Грузии.

Следует отметить, что, согласно официальной статистике МВД, за август в Грузию через все пункты пропуска въехало 260 тысяч россиян. Из них через КПП «Верхний Ларс» – 213 тысяч. Если исходить из информации министра, максимальная пропускная способность Дарьяльского КПП не превышает 300 тысяч человек в месяц.

В то же время ситуация на пропускном пункте в Верхнем Ларсе остается сложной. Сегодня было объявлено, что на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата РФ. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, Грузия уже закрыла въезд для жителей северокавказских республик России. По словам чиновника, официально не пускают «определенный контингент» – «жителей Чеченской Республики и других северокавказских республик».

В ответ глава МВД заверил, что Грузия не будет ограничивать въезд россиян. Ситуация находится под контролем, заявил Вахтанг Гомелаури.

«Поток почти достиг своего пика, и с нашей стороны тоже очереди. У нас нет двадцати линий пропусков, нам трудно работать, хотя мы усилили наши подразделения, чтобы фильтровать как можно больше людей и не позволить недоброжелателям проникнуть внутрь. Служба безопасности нам тоже помогает. Преступность может увеличиваться по мере прихода большего количества людей, есть вероятность, что повысится, а может, и нет», – развел руками министр.

В оппозиции считают, что поток беженцев из России может уничтожить государственность Грузии. «Наша граница должна быть немедленно закрыта, чтобы предотвратить аннексию Грузии», – заявил журналистам председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

«Грузии угрожает серьезнейшая опасность, мы можем назвать процесс, который сейчас происходит, «аннексией без танков». Для Грузии, 20% территории которой оккупировано Россией, это сегодня угроза номер один. Я обращаюсь к Ираклию Гарибашвили и Ираклию Кобахидзе, почему вы не выходите и не говорите об этих проблемах, что вы собираетесь делать?! Необходимо предпринимать конкретные шаги – лично я не собираюсь сдавать родину гражданам России, которые фактически проводят аннексию. Я спрашиваю граждан Грузия, через несколько недель, когда мы обнаружим на своей родине полмиллиона граждан России, где будет наше место? Это антигрузинский, антиевропейский и противоречащий нашим национальным интересам процесс!» – сказал Вашадзе.

Ответ прозвучал спустя полчаса. Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что въезд людей из России в Грузию не представляет угрозы для страны, а закрытие границы нанесет ущерб этническим грузинам.

«Ситуация отслеживается ежедневно в целях защиты интересов людей и, с другой стороны, чтобы не было угроз национальной безопасности. Одна из причин, по которой нельзя закрывать границу, заключается в том, что многие наши сограждане живут в Российской Федерации и у них тоже есть интерес к въезду в Грузию. Поэтому закрытие границы будет неправильным. Главное, чтобы не было проблем с национальной безопасностью», – отметил Кобахидзе.

По мнению политолога Гии Хухашвили, власти играют с огнем:

«Согласно статистике МВД, с учетом вернувшихся обратно в Россию за 10 дней в Грузию въехало 78 тысяч человек. Туристический сезон закончен, а динамика не снижается. Эти люди не покинут и не могут покинуть Грузию до окончания войны в Украине, а это произойдет нескоро. По примерным подсчетам к зиме мы можем получить в Грузии дополнительные 100-150 тысяч агрессивно настроенных россиян, большинство из которых останутся без денег, потому что сегодняшняя волна, в отличие от предыдущей, не принадлежит к среднему классу, они просто убегают от войны спонтанно».

Выводы политолога неутешительны – при сохранении нынешнего уровня миграции из России в ближайшие месяцы Грузия может столкнуться с демографическими, социальными, криминальными и, в конечном счете, политическими рисками, считает Гия Хухашвили.

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