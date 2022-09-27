«Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они относятся к тому, что Абхазию, может быть, затронет российская мобилизация.

– Как вы относитесь к тому, что Абхазию может затронуть российская военная мобилизация?

Аслан Кобахия: Абхазию не может затронуть российская военная мобилизация только по одной простой причине: Абхазия – независимое государство, в Абхазии есть свои законы. Никаким образом российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт и это реальность. И в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане, во многих странах за пределами России проживают миллионы граждан Российской Федерации. Это не говорит о том, что в этих странах будут проводить мобилизацию. Мобилизуют тех граждан Российской Федерации, которые проживают на постоянной основе на территории Российской Федерации. Военкоматы Республики Абхазия могут призывать только граждан Республики Абхазия. Никакой другой закон, кроме законов Республики Абхазия, на территории Республики Абхазия не исполняется и исполняться не будет. Сегодня, наконец, выступил спикер Народного Собрания РА Лаша Ашуба, который четко все разъяснил. Законы Республики Абхазия не позволяют на территории Абхазии проводить мобилизацию, пусть самого дружественного нам государства, но мобилизацию в интересах этого государства на территории Республики Абхазия проводить категорически запрещено нашими законами.

Денис Харчлаа: Раз у нас есть много договоров, касающихся и военной сферы, касающихся экономических общих моментов, если мы как два союзника заключили такого рода договора, естественно, при этой ситуации мы должны, я имею в виду в плане мобилизации, поддержать. Я считаю, что наша страна должна поддержать как союзник, рядом стать, потому что мы не знаем, что будет завтра. Всякие мнения в народе бытуют, что есть шанс, что Грузия, не имеющая с нами мирного договора, может свой фронт открыть. Поэтому я думаю, что туда (где проходит спецоперация) от страны должны в каком-то количестве поехать профессионалы своего дела, а их у нас, слава богу, немало.

Алхас Шамба: В том виде, в котором мобилизация затрагивает Российскую Федерацию, нас она затронуть не может. Я так, по крайней мере, думаю, потому что есть граждане России, которые живут в Австралии, в Канаде, но их же не призовут? Во-первых, повестка должна быть вручена лично, но это не самое главное. Это седьмое, восьмое, девятое. Самое главное, что человек не живет постоянно в Ростове или Краснодаре. Как могут гудаутского или пицундского парня забрать в российскую армию? На данный момент это невозможно.

Аслан Золотинскович Тыркба: Пока будет спецоперация, нас, граждан России, кто постоянно проживает в Абхазии, это не затронет. Нам бы за свои границы побеспокоиться, надо быть начеку. Когда объявят полномасштабную войну, тогда мы не сможем быть безучастными.

Руслан Барциц: Российские солдаты стоят у нас на границе с Грузией, защищают Абхазию, они защищают свои интересы. Если Россия скажет: «Ребята, нужно помочь». То нужно встать тем, кому по возрасту, по специализации, военные специалисты, которые могли бы принести, действительно, серьезную пользу в деле проведения специальной военной операции. Какие-то люди могут быть мобилизованы. Это притом, что наши ребята там воюют, они там находятся уже с 2014 года, и сейчас поехали, поэтому мы уже в этой системе взаимопомощи по мере возможности участвуем. Лично я считаю, что если мы заключили договор, если Россия выполняет свои обязательства, то и абхазская сторона тоже должна по мере своих сил и возможностей помочь в беде, в которой оказался наш союзник, наш партнер и добрый сосед.

Астик: Я против мобилизации в Абхазии.

Аслан Квеквескири: Мне интересно, а каким образом это должно касаться Абхазии? Мы что, уже субъект Российской Федерации? И потом, я не исключаю провокации со стороны заингурских соседей в угоду Украине. Вот теперь встречный вопрос: что будет делать наш стратегический партнер РФ, если грузины совершат провокацию на границе Грузии и Абхазии, когда все его силы сосредоточены на войне или спецоперации на Украине?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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