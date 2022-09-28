Абхазию сегодня посетил белорусский президент Александр Лукашенко, его встреча с президентом Асланом Бжания прошла за закрытыми дверями на госдаче в Пицунде. Визит продлился пять часов, в половине шестого гость покинул Абхазию морем. Итогового документа нет, ожидается заявление президента Аслана Бжания.

С утра и до обеда вся Абхазия полнилась слухами о том, что прибыл невероятно важный гость, уточняли, что это президент дружественной страны. По социальным сетям гуляло видео кортежа, который рассекает воздух по центральной абхазской трассе и сворачивает на Пицундскую дорогу. В кортеже девять черных машин представительского класса, пять белых машин сопровождения и реанимобиль.

Заинтригованная публика обсуждала, строила догадки и выдвигала версии, в основном отталкиваясь от фразы «очень важный гость – президент». Называли трех возможных президентов, подходящих под это определение, – Эрдогана, Путина и Лукашенко.

Однако в середине дня со ссылкой на газету «Нужная» телеграм-каналы начали публиковать первое фото белорусского президента в Абхазии, на котором он сидит за столом и с ним по одну сторону сидят члены его делегации. Кто представляет противоположную сторону стола и с кем ведет беседу Лукашенко, было непонятно. Газета «Нужная» сообщила, что встреча проходит на госдаче в Пицунде.

И только в три часа дня, когда уже вся страна обсудила и обрядила данное событие, государственное информационное агентство «Апсныпресс» выложило, наконец, информацию.

Из сообщения следует, что встреча президента Абхазии Аслана Бжания и президента Беларуси Александра Лукашенко на самом деле прошла на государственной даче в Пицунде. Аслан Бжания вспомнил, что в 1996 году на Совете глав государств – членов СНГ Лукашенко высказался против введения экономической блокады в отношении Абхазии, и поблагодарил его.

Александр Лукашенко тоже стал вспоминать, как в возрасте 25-27 лет побывал в Абхазии, и далее сообщил:

«Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально». По его словам, приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией: «Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано».

«Наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения», – подчеркнул Лукашенко и отметил, что «Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», – заявил гость.

В чем будут заключаться «очень серьезные отношения» и что значит «Россия готова подставить свое плечо», публике не расшифровали, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Ситуацию прокомментировала Наира Амалыа, блогер, общественный деятель, председатель Сухумского отделения партии «Апсны»:

«Надо полагать, что это почти случайный визит. Лукашенко был в Сочи и, видимо, его пригласили в Абхазию. Серьезные вопросы поднимались на встрече в Сочи, насколько мне известно, и, видимо, здесь продолжение, и каким-то образом это касается и нас. Возможно, речь идет о союзном государстве, возможно, речь идет о признании, что-то готовится, я думаю.

– Есть еще такая версия, я ее слышала, что Лукашенко просто заехал на экскурсию, чтобы посмотреть Абхазию, и это неофициальный визит. Что вы об этом думаете?

– Ну, прекрасно, я совершенно не против, пускай к нам приезжают такие гости, встречи без галстуков ведь бывают, и это нормальное явление. Мы же не закрытое государство, это говорит совершенно о противоположном, что мы демократическая состоявшаяся страна. Мы все рады, лишь бы было признание независимости.

– Вы ждете от этого визита признание независимости Абхазии, правильно я вас поняла?

– Ну, конечно, на таких закрытых встречах многие вопросы решаются, лучше понимают друг друга, при любой власти я была бы рада тому, что к нам приехал Лукашенко, пускай приезжает и президент Казахстана, мы были бы очень рады, да, даже если приедет Эрдоган, вот на моей странице в Facebook пишут всякие предположения, ну, Владимиру Владимировичу Путину мы всегда рады».

Амалыа добавила, что уже «сам факт визита Лукашенко в Абхазию означает признание».

Ближе к вечеру стало известно, что Лукашенко прибыл в Пицунду морем, на катере, часть его делегации въехала через КПП «Псоу».

Об итогах визита и договоренностях, если они были, пока ничего не сообщается.

Между тем ТАСС сообщает, ссылаясь на грузинский телеканал «Имеди», что посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии в связи с визитом президента Александра Лукашенко в Абхазию. Внешнеполитическое ведомство Грузии планирует передать ноту белорусскому дипломату, но официальных комментариев пока не дает. Президент Грузии Соломе Зурабишвили осудила приезд Лукашенко в Абхазию, она обвинила его в нарушении двусторонних отношений и международного права.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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