В Тбилиси на акции протеста сожгли фотографии Лукашенко и Путина  

На государственной даче в Пицунде состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко. Информацию распространила пресс-служба абхазского лидера.

Ранее о том, что Лукашенко посещает Абхазию, сообщило «Эхо Кавказа».

Бжания на встрече заявил, что Лукашенко для Абхазии – «долгожданный и очень желанный гость». По его словам, в январе 1996 года на саммите СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии.

«Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии – это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду», – отметил Бжания.

Бжания выразил уверенность в том, что приезд Лукашенко придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами.

«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!», – сказал Бжания.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Аслана Бжания за теплые слова.

«Ностальгия никогда не покидает нас. В далёкие времена, может быть в 25-27 лет, я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным (26 сентября Лукашенко прилетел в Сочи к Путину – ред.). Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», - сказал Александр Лукашенко.



По словам Лукашенко, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией.

«У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер предложил обсудить вопрос – «как жить дальше, как укреплять отношения». Собирается ли он признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, не сообщается.

«Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения», – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь и Россия согласовывают свои действия.



«Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», – сказал он.



Аслан Бжания подтвердил, что ситуация в мире очень сложная.

«Мы внимательно отслеживаем события, которые происходят в мире. Каждого гражданина Абхазии это волнует. Вы, наверное, знаете о том, что наши граждане воюют сегодня на Донбассе. Есть, к сожалению, и погибшие граждане Абхазии», – сказал Бжания.