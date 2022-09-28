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Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию
Посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии из-за визита белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия.
Грузинская сторона выразила дипломату «крайнюю озабоченность» и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений.
«Встреча касалась визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречи с представителями оккупационного режима», – сказано в заявлении МИД Грузии.
В ведомстве также заявили, что визит «грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права».
«Призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не предпринимать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права», – говорится в заявлении.
Лукашенко посещает Абхазию с ранее необъявленным визитом без согласования с грузинскими властями. Он рассказал, что долго обсуждал абхазскую тематику с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 30 августа абхазский лидер Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Другие новости дня
Житель Владивостока умер после протеста на призывном пункте
Во Владивостоке местный житель, 39-летний Сергей Федосеенко, умер после протеста на призывном пункте. Как пишет телеграм-канал Astra, Федосеенко пришел на призывной пункт 27 сентября и начал высказывать своё недовольство мобилизацией. Руководство военкомата вызвало полицейских, которые надели на Федосеенко наручники и увели его в служебный автомобиль. Как сообщается, после прибытия в ОВД сотрудники полиции увидели, что задержанному плохо, и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть.
Никаких подробностей о том, как Федосеенко везли в отдел полиции и что происходило с ним в автомобиле, не приводится.
Сын погибшего рассказал Сибирь.Реалии, что не знал, что тот отправится на протест. Брат ему сказал, что Федосеенко-старший собрался в армию добровольцем.
- После объявления в России частичной мобилизации по всей стране происходят одиночные и массовые протесты. Они жестоко подавляются силами полиции.
- Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации резервистов для отправки на войну в Украине 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.
В Северную Осетию закрыт въезд из других регионов РФ
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности – он ограничивает въезд автотранспорта на территорию республики. Кроме того, на въездах в регион и на подъездах к КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе будут работать мобильные оперативные группы – они начнут проверять, подлежат ли призыву въезжающие в республику. Такой указ подписал глава региона Сергей Меняйло.
«Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны. Представители военкоматов, которые есть в опергруппах, получают от Министерства обороны общие списки призывников», – заявил Меняйло в своем телеграм-канале.
Он называет решение об ограничении въезда «вынужденной мерой», связанной с «огромным количеством транзитного транспорта» и многокилометровыми очередями на пункте пропуска Верхний Ларс. По его словам, исключение будут делать только для жителей Северной Осетии, самопровозглашенной Южной Осетии и Грузии – они смогут свободно заехать в регион. Также ограничение не применяется в отношении тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.
МВД по Северной Осетии сообщило о развертывании у КПП Верхний Ларс мобилизационного пункта военкомата. Ранее власти региона заявили, что будут вручать повестки только жителям республики, пишут Кавказ.Реалии.
- На границе с Грузией со стороны России образовалась автомобильная пробка длиной более 20 километров – время ожидания в ней составляет около двух суток. 27 сентября в МВД заявили, что количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией выросло до 5,5 тысяч.
- До объявления в России военной мобилизации в Грузию через Верхний Ларс ежедневно приезжали около 5-6 тысяч граждан РФ. Сейчас ежедневный приток россиян составляет около 10-11 тысяч человек, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По его словам, 25 сентября в Грузию прибыли около 11 200 граждан России, 26 сентября – около 10 400. Вводить ограничения для россиян Грузия не планирует.
- Гражданам России, направляющимся в Грузию, разрешили переходить границу в КПП Верхний Ларс пешком, несмотря на то, что пограничный пункт для этого не предназначен. Решение принято в связи с огромной пробкой скопившихся в ожидании пересечения границы машин.
- Покидающие Россию люди жалуются на вымогательство денег полицейскими. 26 сентября к границе прибыли российские военные – на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
Лукашенко рассказал абхазскому лидеру о встречах с экс–руководителями Грузии
На встрече с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко рассказал о встречах с экс–президентами Грузии.
«Мы обсуждали проблему Абхазии и с бывшими руководителями Грузии. Они мне просто рассказывали про Абхазию. Не буду конкретизировать публично, но я ничего плохого не заметил, что удивило меня. Мы никому плохо не делаем – ни одной стороне, ни грузинам. Мы приехали с добром», – сказал Лукашенко на встрече в Пицунде.
Белорусский лидер также признал, что и ранее «забрасывал десант» в Абхазию.
«Генерал тут бывал и раньше, я просил, чтобы он изучил ситуацию», – сказал Лукашенко.
Лукашенко посещает Абхазию с ранее необъявленным визитом. Он рассказал, что долго обсуждал абхазскую тематику с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 30 августа абхазский лидер Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Американское посольство призвало граждан США покинуть Россию
Посольство США в Москве призвало своих граждан, находящихся на территории России, немедленно покинуть страну, пока границы РФ открыты, говорится в сообщении дипмиссии.
Свое решение в посольстве обосновывают тем, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации существует вероятность, что проживающих в России и имеющих двойное гражданство американцев могут мобилизовать на войну в Украину.
"Россия может отказаться признавать двойное гражданство американцев, отказать им в доступе к консульским услугам, препятствовать их выезду из страны и призвать их на службу в российскую армию", – предостерегают в дипмиссии США.
Посольство США также просит своих граждан, находящихся на территории РФ, не принимать участия в политических и социальных акциях протеста, не фотографировать российских силовиков на этих мероприятиях и напоминает, что "право на мирные собрания и свободу слова в России не гарантируются".
"Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе", – уточняется в сообщении дипмиссии.
В посольстве также сообщили, что "российские власти арестовывали граждан США, которые принимали участие в демонстрациях".
С просьбой покинуть территорию России в связи с войной в Украине к своим гражданам ранее также обратились МИД Польши и Болгарии. В МИД Польши подчеркнули, что предостережение прежде всего касается поляков, у которых есть двойное гражданство. "В случае резкого ухудшения обстановки в плане безопасности, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться гораздо более трудной или даже невозможной", – предупредили в ведомстве.
В министерстве иностранных дел Болгарии призвали своих граждан, которые находятся в РФ, "проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления большого количества людей, в то же время с должным вниманием учитывать обстоятельства и развитие ситуации".
В связи с объявленной в России мобилизацией ряд граничащих с ней стран существенно ограничили или полностью закрыли въезд граждан РФ.
Правительство Латвии с 28 сентября из-за объявленной в России мобилизации вводит режим чрезвычайной ситуации в граничащих с Псковской областью районах, а также в аэропортах, морских портах, пунктах пересечения границы и на железной дороге.
В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска. Приказ был подписан 19 сентября, в документе говорилось, что он реализует совместные договоренности Польши, Эстонии, Латвии и Литвы от 7 сентября.
Вместе с Польшей с 19 сентября въезд для россиян закрыли Эстония, Латвия и Литва. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объясняла ограничения необходимостью "охраны общественного порядка и безопасности". По ее словам, поездка в страны ЕС – это привилегия, а не право человека. "В настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности", – отметила Каллас.
Александр Лукашенко прибыл в Абхазию после обсуждений с Путиным
На государственной даче в Пицунде состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко. Информацию распространила пресс-служба абхазского лидера.
Ранее о том, что Лукашенко посещает Абхазию, сообщило «Эхо Кавказа».
Бжания на встрече заявил, что Лукашенко для Абхазии – «долгожданный и очень желанный гость». По его словам, в январе 1996 года на саммите СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии.
«Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии – это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду», – отметил Бжания.
Бжания выразил уверенность в том, что приезд Лукашенко придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами.
«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!», – сказал Бжания.
Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Аслана Бжания за теплые слова.
«Ностальгия никогда не покидает нас. В далёкие времена, может быть в 25-27 лет, я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным (26 сентября Лукашенко прилетел в Сочи к Путину – ред.). Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», - сказал Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией.
«У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано», – отметил Лукашенко.
Белорусский лидер предложил обсудить вопрос – «как жить дальше, как укреплять отношения». Собирается ли он признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, не сообщается.
«Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения», – подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что Беларусь и Россия согласовывают свои действия.
«Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», – сказал он.
Аслан Бжания подтвердил, что ситуация в мире очень сложная.
«Мы внимательно отслеживаем события, которые происходят в мире. Каждого гражданина Абхазии это волнует. Вы, наверное, знаете о том, что наши граждане воюют сегодня на Донбассе. Есть, к сожалению, и погибшие граждане Абхазии», – сказал Бжания.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 30 августа абхазский лидер Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
В Абхазию с неофициальным визитом прибыл Александр Лукашенко
Самопровозглашенную республику Абхазия с неофициальным визитом посещает белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.
Информацию, которую распространило «Эхо Кавказа» со ссылкой на источник, подтвердило агентство «Апсныпресс». Сообщается, что Лукашенко проводит встречу с абхазским лидером Асланом Бжания.
«На повестке вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, анализ международной ситуации, текущих вызовов и угроз», – говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях опубликовали видеокадры кортежа, который передвигается по Абхазии в сопровождении машин дорожно-патрульной службы.
Telegram-канал АМРА- life писал, что «кортеж с президентом дружественной страны уже проехал Гагру». D News Abkhazia предполагал, что «встреча гостя пройдёт в Пицунде».
По словам журналистки Изиды Чаниа, «очень плохо, что общество не знает достоверной информации». «Вся Абхазия гадает, кто заехал к нам в гости», – отметила она.
26 сентября Александр Лукашенко прилетел в Сочи с рабочим визитом к президенту России Владимиру Путину.
- Александр Лукашенко заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 30 августа абхазский лидер Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
Грузия осудила «незаконный референдум РФ на оккупированных территориях Украины»
Власти Грузии осудили т.н. референдумы, которые прошли на оккупированных Россией территориях Украины. С заявлениями выступили МИД страны и президент Саломе Зурабишвили.
«Грузия осуждает незаконный референдум России на оккупированных территориях Украины. Эти попытки аннексии украинских территорий неприемлемы. Грузия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.«Грузия категорически осуждает неприемлемые референдумы в оккупированных Россией регионах Украины. Это циничные нарушения международного права и воли украинского народа, который продолжает героически бороться против вторжения. Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и национальный суверенитет Украины. Эти слова исходят от народа, познавшего боль оккупации», – заявила накануне Саломе Зурабишвили.
Пророссийские избирательные комиссии заявили, что в Донецкой области за её вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента от числа пришедших на избирательные участки, в Луганской - 98,42 %, в Запорожской - 93,11 %, в Херсонской - 87,05%.
Псевдоеферендумы проходили на оккупированных территориях Украины («ДНР», «ЛНР» и части Херсонской и Запорожской областей) с 23 по 27 сентября. Голосование проводилось в регионах, находящихся под военным управлением, и откуда от войны и российской оккупации бежали сотни тысяч украинских граждан.
Россия дала правительству «Талибана» скидку на пшеницу и нефтепродукты
Российское правительство договорилось с правительством движения "Талибан" в Афганистане о поставке в страну пшеницы, сжиженного природного газа, дизельного топлива и бензина. При этом Москва предложила талибам скидку на нефтепродукты по сравнению с мировыми ценами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра промышленности талибов Нуриддина Азизи.
"Талибан" признан в России террористической организацией. Однако движение уже больше года контролирует власть в Афганистане после падения международно-признанного правительства Ашрафа Гани. Москва стала одной из немногих стран, оставивших открытым своё посольство в стране. Делегации талибов регулярно посещают Россию, в том числе они были на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
По словам Азизи, Россия согласилась поставлять Афганистану ежегодно два миллиона тонн пшеницы, по одному миллиону тонн дизельного топлива и бензина и 500 тысяч тонн сжиженного газа. Он отказался назвать стоимость соглашения, отметив только, что Москва согласилась предоставить скидку по сравнению с мировыми ценами.
Неизвестно, как будет оплачена сделка. Афганистан фактически отрезан санкциями от мировой финансовой системы. Соглашение с Москвой — первый известный крупный контракт после прихода талибов к власти. Ранее Вашингтон анонсировал создание специального фонда, в который пойдёт часть замороженных международных резервов афганского правительства, чтобы оплачивать закупку критически важных товаров для страны.
Москва сделку не комментировала. Финансирование террористов запрещено сразу несколькими статьями российского уголовного кодекса. Год назад, в октябре 2021 года президент России Владимир Путин заявлял, что позиция России — двигаться в направлении исключения талибов из списка террористов.
Журналистка Радио Свобода Юлия Вишневецкая арестована на 5 суток
Документалист и журналист, внештатный корреспондент Русской службы Радио Свобода Юлия Вишневецкая, задержанная 26 сентября в Махачкале, арестована судом на 5 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации.
На судебном заседании Вишневецкая объясняла, что по заданию редакции, как журналист, пришла на митинг, чтобы выяснить мнение людей относительно мобилизации.
Вишневецкую, как и других журналистов, задержали на акции в понедельник, доставили в отделении полиции, у многих отобрали телефоны, долгое время не допускали к ним адвокатов.
Задержание документалиста осудил президент медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Юлия всего лишь выполняла свою журналистскую работу, действуя в интересах российской аудитории, - напомнил он, — Она должна быть немедленно освобождена".
26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.
- 25 сентября в Махачкале уже проходил стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, среди его участников много женщин. Было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела.
- Юлия Вишневецкая - корреспондент Русской службы Радио Свободы и журналист-документалист, автор документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни".
«Никого никуда возвращать не собираемся» – Ардзинба о грузинских беженцах
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал акцию активистов, прошедшую 24 сентября у Ингурского моста с требованием вернуть в Абхазию грузинских беженцев.
«Мы никого никуда возвращать не собираемся и обсуждать это тоже не собираемся. Мы воспринимаем такие акции как провокации», – сказал он в интервью телеканалу Россия 24.
Ардзинба уверен, что «эту тему», а также «группу грузинских общественников» курируют посольство США и USAID.
«Такие акции у нашей границы не способствуют делу укрепления мира и архитектуры безопасности в нашем регионе», – добавил он.
Глава абхазского МИДа также призвал Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы.
«Мы считаем, что Грузия должна его подписать, и после этого мы уже можем выходить на какой-то диалог. Пока ситуация находится в достаточно замороженном состоянии», – отметил он.
Ардзинба говорит, что через неделю состоится очередной раунд Женевских дискуссий.
«Мы уверены, что Грузия в очередной раз не подпишет соглашение о неприменении силы. Это для нас, абхазской стороны, является подтверждением того, что Грузия готовится к самым разным сценариям развития событий. Мы прекрасно видим, как Грузия работает по наращиванию военного потенциала, работает с натовцами, проводит учения, закупает военные, ударные, разведовательные беспилотники. Я думаю, что страна, которая готовится к миру, так бы не поступала», – сказал он.
Накануне Ардзинба встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны подписали Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Из цхинвальской тюрьмы освободили гражданина Грузии Нукри Калашникова
Из цхинвальской тюрьмы накануне освободили и передали грузинской стороне гражданина Грузии Нукри Калашникова. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Задержанный 22 июня за незаконное пересечение государственной границы Южной Осетии гражданин Грузии Калашников Нукри Васильевич, 1972 г.р., 24 июня 2022 года был признан Цхинвальским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорен к четырем месяцам лишения свободы», – сказали в пресс-службе югоосетинского ведомства.
О задержании жителей Сачхерского и Карельского районов – Гелы Иобашвили и Нукри Калашникова представители Службы государственной безопасности Грузии сообщили журналистам лишь 23 сентября.
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
Российского баскетболиста не выпустили из страны в Абхазию
Баскетболиста 3х3 команды «Байкал» Егора Гатина не выпустили из России в самопровозглашенную республику Абхазию. Гатин должен принять участие в Кубке дружбы, который пройдет в Сухуми.
«Игрока не пропустили на российской границе, когда он ехал на автобусе из Сочи», – сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Кубок дружбы по баскетболу 3х3 пройдет сегодня. В нем примут участие восемь команд из России, Беларуси и Абхазии.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны уже получают повестки на границе с Грузией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
WSJ: США и Евросоюз готовят новые санкции против России
Соединенные Штаты и Евросоюз готовятся ввести серию санкций против России. О некоторых из них может быть объявлено в среду, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным газеты, Еврокомиссия намерена предложить новые экспортно-импортные ограничения, включая запрет на импорт части российских алмазов. Она также намерена расширить список российских официальных лиц и функционеров в сепаратистских регионах подвергнутых санкциям.
Соединенные Штаты собираются ввести более масштабные санкции с целью усилить финансовое давление на Кремль и изоляцию российской экономики. Объектами санкций могут стать связанные с государством финансовые институции, имеющие ключевое значение для функционирования экономики: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), гарантирующее банковские вклады россиян, и платежная система Мир. Санкции также могут быть введены против Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, обеспечивающих нормальное функционирование российского рынка ценных бумаг. Администрация Байдена также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще нескольких российских банков, расширение числа товаров, запрещенных к экспорту в Россию и введения санкций против нескольких российских компаний.
Окончательное решение о том, какие из этих санкций будут введены, пока не принято, пишет газета.
Обсуждения в Еврокомиссии проходят на фоне трений в Евросоюзе относительно будущего санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает ослабить санкции, решение о продлении которых должно быть принято в январе. Польша и страны Балтии настаивают на том, что лишь ужесточение санкций лишит Кремль финансовых возможностей для ведения войны. Евросоюз не вводил санкций против России с июля.
Объявлены итоги т.н. референдумов на оккупированных территориях Украины
Пророссийские избирательные комиссии на оккупированных украинских территориях объявили итоги так называемых референдумов, которые завершились во вторник вечером.
По данным ЦИК, в Донецкой области за её вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента от числа пришедших на избирательные участки, в Луганской - 98,42 %, в Запорожской - 93,11 %, в Херсонской - 87,05%.
За несколько часов до окончания голосования заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в телеграме: "Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!".
Вопрос о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России предположительно будет рассмотрен на заседании Совета Федерации, которое назначено на 4 октября. При этом глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с заявлением, в котором попросил Владимира Путина принять область в состав РФ уже 28 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "фарс на оккупированных территориях нельзя назвать даже имитацией референдумов", и что украинская армия ни при каких обстоятельствах не откажется от планов освобождения земель. Отдельно он подчеркнул, что если Россия признает результаты референдумов, то ему с Путин "больше не о чем будет разговаривать".
Страны Запада неоднократно предупреждали о том, что итоги проведённых Россией референдумов признаны не будут. Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Украина имеет абсолютное право на самооборону всей своей территории, в том числе – на возвращение земель, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией". Также Блинкен повторил слова президента США Джо Байдена о том, что за проведение так называемых референдумов против России будут введены дополнительные жёсткие санкции.
- Псевдоеферендумы о вхождении в состав России проходили на оккупированных территориях Украины ("ДНР", "ЛНР" и части Херсонской и Запорожской областей) с 23 по 27 сентября. Голосование проводилось в регионах, находящихся под военным управлением, и откуда от войны и российской оккупации бежали сотни тысяч украинских граждан.
В Польше открыли газопровод, призванный заменить российский газ
Власти Польши открыли во вторник в городе Голенюв газопровод Baltic Pipe, который призван частично заменить поставки российского газа.
По новому газопроводу, пролегающему между Польшей и Данией, в несколько европейских стран будет поставляться газ из Норвегии - до 10 миллиардов кубометров в год. Начало поставок запланировано на 1 октября, а выход на полную мощность ожидается к началу зимы.
"Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу, эпоха отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством", - прокомментировал открытие Baltic Pipe премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польша потребляет около 20 миллиардов кубометров газа в год, примерно половину от этого объема поставляла Россия по газопроводу "Ямал-Европа". В апреле польские власти отказались платить за российский газ в рублях. После этого "Газпром" остановил поставки, а Польша разорвала газовое соглашение с Россией.
Ранее в ответ на военную агрессию России в отношении Украины было полностью остановлено введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", хотя ему оставалось только пройти сертификацию. В сентябре уже российский "Газпром" остановил прокачку газа по газопроводу "Северный поток – 1", объяснив это техническими неполадками. Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления и шантажа. В Кремле эти обвинения отвергают.
Белый дом: бегущим из России могут дать убежище в США
Российские граждане, которые бегут из страны от объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации, могут подавать заявления на предоставление убежище в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, подчеркнув, что американские власти приветствуют "всех, кто ищет убежища".
При этом Жан-Пьер уточнила, что "каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе".
Ранее с подобным заявлением выступили власти Германии. В числе тех, кто может рассчитывать на убежище в ФРГ, они назвали "дезертиров из российской армии" и "противников путинского режима". Тем не менее, официального решения по поводу выдачи специальных виз или предоставления убежища указанным категориям граждан России пока нет. Ожидается, что оно будет принято, или отклонено, в течение месяца.
Некоторые страны Евросоюза — в частности, Латвия и Чехия, — заявили, что не будут выдавать визы россиянам, которые скрываются от мобилизации.
21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, российские власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста. На границах с Казахстаном и Грузией подлежащих мобилизации разворачивают уже сейчас.
Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации президента России сообщила, что за первые четыре дня после объявления мобилизации из России выехали 261 тысяча мужчин. Официального подтверждения этой информации нет.
Латвия объявила режим ЧС на границе с Россией из-за мобилизации
Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Россией из-за объявленной Москвой мобилизации. Он начнет действовать с 28 сентября и продлится три месяца, говорится на сайте правительства.
В сообщении говорится, что режим ЧС будет действовать в Алуксненском, Балвском и Лудзенском районах страны. Действие режима распространяется также на порты, аэропорты, пункты пересечения границы и железные дороги.
Власти Латвии закрывают пограничный переход Педедзе в целях сокращения потока россиян. Государственная пограничная служба страны получила предписание об усилении надзора за пересекающими границу гражданами России.
Ранее Латвия решила не выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим избежать мобилизации в армию, или пропускать их через границу в случае, если у них уже есть шенгенская виза. В МИДе страны это объяснили "соображениями безопасности".
МИД Польши тем временем вслед за Болгарией рекомендовал своим гражданам покинуть Россию и воздержаться от поездок в страну.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- Российские власти могут запретить выезд из страны военнообязанным — прежде всего, мужчинам возрастов, подходящих под мобилизацию. Об этом сообщают издания "Вёрстка", "Медуза", "Сота" и канал "Ходорковский LIVE" со ссылкой на анонимные источники, в том числе, близкие к Кремлю и ФСБ.
- Два источника "Медузы" сообщили, что закрытие границ произойдёт в районе 28 сентября. По данным источника "Вёрстки", запрет вступит в силу до 30 сентября.
Мухтарлы: Азербайджан заплатил Грузии $3 миллиона за мое похищение
Азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы после дачи показаний в прокуратуре Грузии заявил, что Азербайджан заплатил Грузии 3 миллиона долларов за его похищение из Тбилиси.
Прокуратура Грузии официально признала Мухтарлы потерпевшим в деле о его похищении в Тбилиси в мае 2017 года. Признанный в Европе политическим беженцем Мухтарлы в настоящее время требует опроса бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури, которых он считает причастными к организации его покушения. Кроме того, азербайджанский журналист требует, чтобы Гомелаури покинул свою должность, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Если прокуратура не получит показаний от Иванишвили и Гомелаури, мы обратимся сначала в суд в Грузии, а когда исчерпаем здесь все инстанции, обратимся в Европейский суд по правам человека. Я обязательно сделаю все, чтобы были опрошены Иванишвили и Гомелаури. По закону они граждане Грузии и закон требует от них дачи показаний, отказаться от этого они не могут. Я свидетельствовал в этом здании, что Мисаи Сейдол, заместитель Пенитенциарной службы Азербайджана, сказал мне, что Азербайджан заплатил Грузии 3 миллиона долларов за мое похищение. Об этом мне говорили и другие. В частности, представители пограничного ведомства Азербайджана и я дали показания обо всем в прокуратуре. Вместе с нами находится Акиф Шордаров, генерал, которого обвиняли в растрате на территории Грузии 10 миллионов долларов, принадлежащих контрразведке. Его суд закрыли, проводили в закрытом режиме какое-то время, а потом с этого генерала сняли обвинения», - сказал Афган Мухтарлы.
Недавно арестованный бывший заместитель главы Служба госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили подтвердил в одном из своих скандальных заявлений, что похищение Мухтарлы из Тбилиси и его передачу азербайджанской стороне организовали и провели грузинские спецслужбы.
Ответственность за похищение Мухтарлы Гогашвили возлагает на тогдашнего руководителя Служба госбезопасности Вахтанга Гомелаури. Он же утверждает, что Бидзина Иванишвили также был в курсе планов похищения и передачи Мухтарлы.
«Нам не разрешили ознакомиться с информацией, предоставленной Гогашвили. Нам выдали решение об ограничении этого права, что мы обязательно обжалуем в вышестоящей инстанции. Ничего нового, чего мы не знали раньше, нам известно не стало», - сказал журналистам адвокат Мухтарлы Арчил Чопикашвили.
- Афгана Мухтарлы похитили из Тбилиси 29 мая 2017 года, после чего 30 мая оказалось, что он арестован в Азербайджане. Мухтарлы уже много лет требует полного расследования его похищения из Грузии и утверждает, что к этой спецоперации причастны влиятельные грузинские высокопоставленные чиновники. После признания Гогашвили Мухтарлы приехал в Тбилиси и обратился в главное следственное управление с требованием возобновить расследование по его делу.
Блинкен: Украина имеет абсолютное право вернуть свои территории
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 27 сентября, заявил, что страны Запада никогда не признают аннексию Россией украинских регионов и поддержат Украину в ее борьбе за возвращение территорий.
«Я также подчеркиваю, что Украина имеет абсолютное право на самооборону всей своей территории, в том числе – на возвращение земель, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией», – сказал Блинкен на совместной пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
Госсекретарь США также повторил слова президента Джо Байдена о том, что за проведение так называемых референдумов против России будут введены дополнительные жесткие санкции.
«Россия вторглась в Украину, захватила территорию и реализует на ней свою дьявольскую схему, в том числе выселяя оттуда часть населения», – сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что одних людей Россия депортирует с оккупированных территорий, а другие просто пропадают. После чего, по словам Блинкена, российские власти устанавливают марионеточные правительства и манипулируют результатами псевдореферендумов, чтобы объявить захваченную территорию частью России.
- 13 сентября Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы большой дальности, которые, по словам Киева, понадобятся для «продолжения наступления в 2023 году». США предоставляют Украине вооружение на условиях, что она наносит удары лишь по оккупированным землям, но не по территории России.
- Псевдореферендумы о вхождении в состав России проходили на оккупированных территориях Украины («ДНР», «ЛНР» и части Херсонской и Запорожской областей) с 23 по 27 сентября. Голосование проводилось в регионах, находящихся под военным управлением, многие жители оказались беженцами. Согласно результатам, которые предоставили пророссийские власти, во всех регионах более 87% избирателей проголосовали за вхождение в состав России.
За неделю число россиян, пересекших границы Евросоюза, выросло на 30%
За прошедшую неделю почти 66 тысяч граждан России пересекли границы государств - членов Евросоюза, сообщает европейское агентство по контролю границ, отмечая, что это на 30 процентов больше, чем было двумя неделями ранее.
Агентство связывает увеличение потока через границы с объявленной Владимиром Путиным в России «частичной мобилизацией». Отмечается при этом, что большинство приехавших в ЕС россиян имеют вид на жительство в Европе, шенгенские визы или двойное гражданство.
Ранее издание «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России сообщила, что за первые четыре дня после объявления мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин. Официального подтверждения этой информации нет.
21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки. В связи с этим, по данным некоторых СМИ, власти планируют запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста. На границах с Казахстаном и Грузией подлежащих мобилизации разворачивают уже сейчас.
Власти Северной Осетии ограничат въезд в республику из других регионов
Власти Северной Осетии ограничат въезд транспортных средств в республику из других регионов России. Соответствующий указ глава региона Сергея Меняйло подпишет в ближайшее время, говорится на официальном сайте республики.
Такое решение связано с «большим скоплением на территории республики транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь государственную границу» с Грузией. Исключение будут делать только для жителей самой Северной Осетии – они смогут свободно заехать в регион.
Кроме того, Меняйло заявил, что в ближайшее время в Северной Осетии будет введен режим повышенной готовности. При этом у границы с Грузией – на пункте пропуска Верхний Ларс – планируется организовать временные пункты обогрева и питания.
МВД по республике Северная Осетия – Алания сообщило, что планирует развернуть там мобилизационный пункт военкомата. Ранее власти региона заявили, что будут вручать повестки не только жителям республики, но всем россиянам, подлежащим призыву в рамках «частичной» мобилизации, сообщало РИА Новости.
- На границе с Грузией со стороны России образовалась автомобильная пробка длиной более 20 километров – время ожидания в ней составляет около двух суток. 27 сентября в МВД заявили, что количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией выросло до 5,5 тысяч.
Хавьер Коломина: Гарибашвили отмежевался от антизападной риторики
«Неприемлема антизападная риторика, что нам не нравится, мы очень четко видим, что 70 процентов населения продолжает поддерживать НАТО, а 75 процентов продолжает поддерживать Евросоюз», - заявил спецпредставитель генерального секретаря Североатлантического Альянса на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, передает Общественный вещатель Грузии.
По словам Коломины, разговор с представителями «Грузинской мечты» касался заявлений о том, якобы Евросоюз и США хотят втянуть Грузию в войну и открыть второй фронт.
«Это тот вопрос, о котором мы также говорили. Антизападная риторика, которую мы наблюдаем, в целом также настораживает, и она нам не нравится. В то же время мы ясно видим, что 70 процентов населения продолжает поддерживать НАТО, а 75 процентов продолжает поддерживать Евросоюз. Существует определенное пространство между политической поляризацией и единством, которое есть среди населения. Возможно, важнее то, как реагирует общество. Нам нужно доставлять сообщения, и то, что я делаю, так это доставляю сообщения вашему правительству и политикам.
Фундаментально осознавать, что такая риторика нам совсем не помогает. Я поговорил о четырех бывших депутатов «Грузинской мечты», на эту тему и поднял этот вопрос. Критика, которую они высказывают в адрес посла США и посла ЕС, совершенно неуместна. Премьер-министр Гарибашвили отмежевался от этого. Он четко сказал, что не поддерживает эту риторику. Я выслушал позицию премьер-министра. В целом недопустима антизападная риторика, что нам не нравится», - заявил Коломина.
Хвича Кварацхелия стал самым дорогим игроком в истории грузинского футбола
Немецкое менеджерское агентство «Трансфермаркт» значительно увеличило сумму трансфера футболиста Хвичи Кварацхелия - она достигла рекордной для Грузии цифры в 35 миллионов евро.
Цена 21-летнего грузинского нападающего при переходе в «Наполи» составляла 15 миллионов евро, а сейчас поднялась до 35 миллионов. Такой оценки и одновременного повышения в 20 миллионов не было ни у одного игрока в истории грузинского футбола.
23 сентября «Трансфермаркт» резко увеличил стоимость вратаря клуба «Валенсия» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили - с 10 до 20 миллионов евро. Тогда Мамардашвили вышел на первое место в рейтинге грузинских футболистов и опередил Хвичу Кварацхелия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Теперь же Кварацхелия вернул себе первое место в топ-5 самых дорогих игроков сборной Грузии:
- Хвича Кварацхелия, «Наполи» (Италия) - 35,00 млн евро
- Георгий Мамардашвили, «Валенсия» (Испания) - 20 млн евро
- Саба Лобжанидзе, «Хатаиспор» (Турция) – 4,30 млн евро
- Дата Хочолава, «Копенгаген» (Дания) - 3 млн евро
- Георгий Микутадзе, «Мец» (Франция) - 2 млн евро
Сейсмологи зафиксировали взрывы в день повреждения Nord Stream
Сейсмологи в Швеции и Дании 26 сентября зафиксировали не менее двух землетрясений в Балтийском море. В этот же день стало известно о масштабных повреждениях подводных газопроводов из России в Германию - сначала "Северного потока-2", а затем и обеих веток "Северного потока-1".
Как сообщает Reuters со ссылкой на германский сейсмологический центр GFZ, сейсмограф на датском острове Борнхольм зарегистрировал первый толчок в ночь на понедельник, а второй - вечером в тот же день. Их эпицентры находились в море недалеко от Борнхольма. Там же были зафиксированы масштабные утечки газа из газопроводов. Землетрясения произошли на фоне очень низкой сейсмической активности, обычной для этих мест.
Также о двух землетрясениях сообщили и шведские сейсмологи. Они прямо говорят о том, что их причиной были взрывы. "Нет сомнений, что это были взрывы" - цитирует шведский телеканал SVT сейсмолога из университета Уппсалы Бьорна Лунда.
Датские военные во вторник опубликовали видео утечки газа из "Северного потока". Утечкой затронуто более 1 километра морской поверхности в диаметре:
Власти Швеции и Дании предписали судам не приближаться к опасному месту на расстояние ближе 5 км.
По газопроводам в момент утечки не велась перекачка топлива, однако они были заполнены газом. В понедельник стало известно, что во всех трёх ветках газопроводов резко упало давление. Одной из возможных причин случившегося называют диверсию, - сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии.
"Мы не можем представить сценарий, в котором это не было бы целенаправленной атакой", – сказал собеседник издания. Чтобы подтвердить версию, необходимо исследовать морское дно с помощью подводных лодок и водолазов.
По информации Tagesspiegel, сейчас рассматриваются две гипотезы. Согласно первой, газопроводы повредила Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши. По второй версии, газопроводы были повреждены Россией "под чужим флагом", чтобы обвинить в диверсии Украину, усугубить энергетический кризис и, возможно, ещё больше поднять цену на газ.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что диверсия не исключена. Она отметила, что утечки произошли почти одновременно в трёх разных местах, что практически исключает случайность.
- В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока – 2" сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Хотя "Северный поток – 2" так и не был введён в эксплуатацию, его успели заполнить 300 миллионами кубометров газа – Германия отменила запуск из-за признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Вечером того же дня оператор "Северного потока – 1" также зафиксировал падение давления на обеих нитках газопровода. О причинах не сообщалось. Повреждения одновременно трёх ниток системы газопроводов "Северный поток" оператор назвал "беспрецедентным". Утечка произошла за день до запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
- Кремль не исключает вариант диверсии. К расследованию произошедшего подключились Дания и Швеция. "Там не маленькая трещина. Это действительно огромная дыра", – заявили в датском энергетическом управлении. Ремонт газопроводов, как утверждается, может занять несколько лет.
- В ответ на вторжение России в Украину введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было полностью остановлено, хотя ему оставалось пройти только сертификацию. Газопровод "Северный поток – 1" продолжил работать, но в июне 2022 года "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием, а со 2 сентября прокачка газа была прекращена "из-за технических неполадок".
- Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.
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