19 кандидатов претендуют на должность Народного защитника Грузии

На должность Народного защитника Грузии претендуют 19 кандидатов, сообщил сегодня на брифинге спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает 8 декабря 2022 года. Прием заявок от желающих занять пост завершился накануне. В их числе оказались правозащитники, которых на должность рекомендовали НПО, а также один действующий депутат парламента, пишет агентство «Новости-Грузия».

Полный список:

Анна Абашидзе – глава НПО «Партнерство по правам человека» (PHR);

Марика Аревадзе — юрист адвокатского бюро «Аревадзе, Гонашвили и партнеры»;

Георгий Бурджанадзе – заместитель Народного защитника Грузии;

Лела Гаприндашвили – глава НПО «Женская инициатива для равенства»;

Сопио Деметрашвили – доцент факультета права и международных отношений Технического университета Грузии;

Тинатин Эрквания – доцент Школы права и политики Грузинского института общественных дел (GIPA);

Евгения Тавадзе – временно безработная;

Александр Кобаидзе – глава «Ассоциации молодых правозащитников Грузии»;

Леван Кокорашвили – председатель «Союза молодых юристов» в Кварельском районе;

Нугзар Кохреидзе – председатель научно-интеллектуального клуба «Диалог поколений»;

Георгий Мариамидзе – основатель, директор НПО «Институт защиты граждан»;

Серго Махарадзе – юрист Союза профессиональных союзов Грузии;

Мака Миндиашвили – основатель НПО «Голос народа»;

Джемал Нателашвили – член Коллегии адвокатов Грузии;

Николоз Николадзе – резерв кадров дипломатической службы Грузии;

Кетеван Чачава – исполнительный директор «Центра развития и демократии»;

Георгий Цобехия – управляющий партнер, директор юридической фирмы «Георгий Цобехия и партнеры»;

Яго Хвичия – депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Гирчи»;

Нази Джанезашвили – директор НПО Georgian Court Watch (GCW).

Сегодня встречу с кандидатами проведет оценочная группа, состоящая из девяти представителей неправительственного сектора. Они оценят каждого на соответствие критериям, указанным в регламенте.

После этого кандидаты будут представлены со своими оценками парламентским субъектам, которые, в свою очередь, должны представить не менее 7 кандидатов для избрания в парламент Грузии. Этот процесс завершится 21 октября.

Прозрачный процесс избрания омбудсмена — одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее правящая «Грузинская мечта» разработала новый порядок избрания омбудсмена и объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Некоторые оппозиционные группы в парламенте заявляют, что представят кандидатов, предложенных неправительственными организациями.