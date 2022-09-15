Парламент Грузии начинает процесс избрания нового омбудсмена. С сегодняшнего дня желающие стать новым Народным защитником могут внести заявку. Несмотря на то, что необходимость проведения прозрачных и демократических выборов омбудсмена входит в число 12 рекомендаций, разработанных Евросоюзом для Грузии, внутри страны не все считают, что они действительно могут стать таковыми.

Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в этом году. За время ее пребывания на этой должности представители правящей партии не раз отпускали колкости в ее адрес. Не обошлось без них и сегодня. Так, по словам Ираклия Кобахидзе, председателя правящей «Мечты», Ломджария не доставляла им никакого дискомфорта. Дискомфорт, как он выразился, она доставляла грузинскому государству тем, что была политизированным Народным защитником, полностью включенным в политические процессы. Впрочем, теперь, считает Кобахидзе, все будет иначе:

«Оценивать всех кандидатов будут неправительственные организации по 40-балльной шкале. Общественность сможет увидеть, что конкретный кандидат, получил, к примеру, 40 баллов, 39 или 37, а кто-то 5, 7 или 10 баллов. Другими словами, кто-то будет приемлем, а кто-то – неприемлем. После этого кандидатов назовут политические партии. Там также определится, кто из них приемлем, а кто нет. Там просто не останется пространства для спекуляций».

Описанная председателем «Мечты» система отбора в этом году будет применена впервые. Оценивать кандидатов на должность нового Народного защитника, согласно этой системе, будет рабочая группа, состоящая из девяти человек. Правящая партия обещает прозрачность процесса укомплектования этой группы, учитывая, что согласован он будет с оппозицией. Впрочем, в оппозиции особых надежд не питают.

«Это псевдодемократический, псевдопрозрачный, псевдоинклюзвиный процесс. Если бы «Грузинская мечта» действительно хотела выбрать независимого человека, профессионала, тогда бы она прибегла бы к той же практике, которая позволила выбрать Учу Нануашвили, а затем Нино Ломджария. Они бы не отменили ее», – заявил Паата Манджгаладзе из партии «Стратегия Агмашенебели».

Депутат «Лело» Давид Усупашвили тем временем обратился к потенциальным кандидатам на пост Народного защитника:

«Мечта» пытается заполучить пропагандистское преимущество, сделать пиар в этом процессе, но мы не дадим им такую возможность. Поэтому тех кандидатов, которые будут отобраны неправительственными организациями, мы просим принять участие в официальном конкурсе. Иначе мы не сможем представить официально их кандидатуры в парламенте. Остальное решат голоса».

У неправительственного сектора при этом есть серьезные сомнения по поводу специальной рабочей группы, которой предстоит вести отбор кандидатов. Ираклий Кобахидзе ранее уже заявил, что в нее не будут допущены представители двух авторитетных неправительственных организаций – «Справедливые выборы» и «Международная прозрачность – Грузия». Глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили говорит, что он также не намерен пытаться войти в состав рабочей группы, принцип укомплектования и работы которой так никому пока детально не объяснили:

«Этих людей даже не спросили, вообще, хотели ли они состоять в этой группе или не хотели. Их просто взяли и дискриминационно заблокировали. Поэтому и я считаю неприемлемым участвовать в таком процессе. И второй момент. Правила, касающиеся создания этой группы, ее дальнейшей работы, лично у меня никакого доверия не вызывают. Решение о создании этой группы принимает единолично председатель парламента. По какому принципу это будет сделано, каков будет паритет, – неизвестно. Конкретно об этом не говорят».

Заявки кандидатов на пост Народного защитника будут принимать до 29 сентября.

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