Резкой критикой и осуждением отреагировало мировое сообщество на факт аннексии Россией четырех регионов Украины. В своей речи, которую Владимир Путин произнес по этому поводу в Кремле, он призвал украинские власти к диалогу. Киев с ответом себя ждать не заставил. Президент Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вхождение страны в НАТО. Евросовет призвал все страны осудить аннексию Россией Донецка, Луганска, Запорожьея и Херсона. За событиями следили и в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили упомянул Украину в другом ключе.

Заявление российского президента Владимира Путина о присоединении к России четырех регионов Украины – Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, Георгиевский зал Кремля встретил бурными аплодисментами. Невзирая на непризнание международным сообществом итогов так называемых референдумов, Путин предложил украинским властям сесть за стол переговоров:

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все – люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем – он сделан, Россия его не предаст».

И хотя российский лидер апеллировал к статьям Устава ООН о равноправии и самоопределении, еще накануне генсек ООН Антониу Гутерриш предостерегал его:

«Любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения».

О вопиющем нарушении Устава ООН говорил и президент США Джо Байден:

«Соединенные Штаты никогда, никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины. Так называемые референдумы были фикцией, абсолютной фикцией. Результаты были сфабрикованы в Москве. Нападение России на Украину в преследовании имперских амбиций Путина является вопиющим нарушением Устава ООН и основных принципов суверенитета и территориальной целостности».

С новой волной аннексии украинских территорий не готовы смириться и в ЕС. От имени лидеров 27 стран Евросовет распространил заявление:

«Мы не признаем и никогда не признаем ни незаконные «референдумы», организованные Россией как предлог для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, ни их сфальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии».

Ответил Владимиру Путину и президент Украины Владимир Зеленский:

«Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России».

Стоя рядом с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком, президент Зеленский сообщил о решениях, принятых на заседании СНБО, – продолжать сопротивление до «полного изгнания оккупантов» и подать заявки на ускоренное вхождение Украины в НАТО. Зеленский при этом отметил, что де-факто страна и Альянс уже союзники.

«Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. Это справедливо. Справедливо и для Украины».

При этом Владимир Зеленский отметил, что, оказывая сопротивление России, Украина удерживает ее от дальнейшей агрессии против «стран Балтии, Польши, Молдовы и Грузии, Казахстана...».

Несмотря на призыв Евросовета ко всем странам осудить аннексию Россией украинских территорий, МИД Грузии пока заявлений не делал. Внешнеполитическое ведомство осудило так называемые референдумы и «попытки аннексии украинских территорий» 28 сентября. Российскую агрессию в Украине премьер-министр Ираклий Гарибашвили упомянул перед заседанием правительства. Посоветовав обществу обратить внимание на то, что «разумная политика власти» приносит стране двузначный экономический рост, стабильность и мир, в то время когда «на европейском континенте идет страшная разрушительная война. В Украине не прекращается агрессия России, а в ЕС – энергокризис и инфляция.

Такая позиция главы правительства вызвала недовольство оппозиции, напомнившей о том, что Россией оккупированы два региона Грузии – Абхазия и Южная Осетия. Наблюдатели ждут оживленной полемики и по поводу заявки Киева на ускоренное вхождение в НАТО. И хотя на эту инициативу многие смотрят со скепсисом, ожидается, что в Грузии многие предложат последовать за Киевом и внести заявку в НАТО. Как было после заявки Украины о предоставлении статуса кандидата на ускоренное членство в ЕС. Тогда вслед за ней заявку внесли Молдова и Грузия. При этом грузинские власти долго оттягивали это решение, а из-за антизападной риторики, отката на пути реформ и политической непримиримости к оппонентам Тбилиси, в отличие от Киева и Кишинева, вместо статуса кандидата получил европейские перспективы из 12 пунктов, которые должны быть выполнены до конца года.

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