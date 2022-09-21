Будет ли ЕС в конце года рассматривать вопрос предоставления статуса кандидата на членство Грузии в этой организации? Вопрос остается открытым. По завершении заседания комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия глава делегации Европарламента Марина Кальюранд обратилась к грузинским политикам с просьбой объединить усилия по выполнению необходимых для этого 12-ти рекомендаций.

«Евросоюз не может решить ваши внутренние вопросы. Двери для европейских устремлений открыты, все в ваших руках, в руках ваших политиков», – заявила по завершении заседания комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия европарламентарий Марина Кальюранд, обратившись с просьбой к грузинским политикам объединиться, встать выше партийных интересов для выполнения 12-ти рекомендаций Брюсселя по предоставлению стране статуса кандидата на вхождение в ЕС. Это было, пожалуй, единственное заявление Марины Кальюранд в течение двухдневного визита в Грузию вместе с коллегой, содокладчиком по ситуации в Грузии Свеном Миксером.

В ответ глава комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили заявила, что «Грузинская мечта» делает все, чтобы выполнить рекомендации, и давно приглашает в созданные ею для этого рабочие группы:

«Важно не только достижение результатов, но и сам процесс, за который ответственность несут все парламентарии. Правящая команда создала все механизмы, и в них может участвовать каждый член парламента для будущего страны. Но не существует такого механизма, с помощью которого мы могли бы заставить члена парламента, если он того не желает, участвовать в рабочих группах».

В доказательство обратного бойкотирующие рабочие группы «Грузинской мечты» три парламентские оппозиционные партии («Нацдвижение», «Стратегия Агмашенебели» и «Лело»), а вместе с ними и независимые депутаты, сегодня сообщили, что готовы рассматривать с правящей силой лишь часть своего альтернативного плана, а не весь пакет из 12 пунктов, который был разработан вместе с гражданским сектором. В новом перечне вопросов, который в оппозиции назвали «базисным подходом», в первую очередь партии власти предлагают вернуться к соглашению Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса от 19 апреля 2020 года, принять конституционные поправки для снижения избирательного барьера и решить еще несколько вопросов, касающихся реформы системы правосудия и свободы СМИ.

Лидер «Стратегии Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе расценивает эти базисные подходы как демонстрацию конструктивности оппозиции, хотя не может удержаться от соблазна назвать «Грузинскую мечту» пророссийской:

«Мы учли рекомендации гражданского сектора: чтобы хоть как-то получить статус кандидата, нужно предложить пророссийской «Грузинской мечте» выполнить хотя минимум условий. Мы так и сделали, и это и есть с нашей стороны проявление государственного мышления. С одной стороны находится полностью проевропейский спектр, с другой – пророссийская «Грузинская мечта», которая вместе со своими сателлитными партиями вовлечена в ложные рабочие группы и делает все, чтобы мы потеряли европейскую перспективу и остались один на один с Россией».

Георгий Вашадзе, как и другие авторы инициативы, считает, что они таким образом продемонстрировали свое умение идти на компромиссы. Они обратили внимание на то, что в свои базисные подходы они не внесли пункт о деолигархизации, которую болезненно воспринимают в «Грузинской мечте», ведь оппозиция, по сути, считает, что этот пункт напрямую касается основателя правящей силы Бидзины Иванишвили.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе отклонил базовые подходы оппозиции. Он знает, почему в них не оказалось вопроса о деолигархизации: из-за боязни, что этот вопрос затронет самих оппозиционных лидеров и владельцев оппозиционных телеканалов:

«Соглашение Мишеля от 19 апреля аннулировано, и об этом они знают прекрасно. Что касается снижения избирательного барьера – в этом году мы не будем рассматривать этот вопрос. Возможно, мы рассмотрим его в будущем году или в году 2024-м. Что же касается деолигархизации, они боятся, что под рассматриваемый нами законопроект подпадут Кезерашвили (владелец ТВ «Формула»), Хазарадзе (лидер «Лело») и другие. Что касается антикоррупционных законопроектов, то, как и по всем остальным направлениям, у нас будут свои инициативы, и будем следовать нашим законопроектам».

Ираклий Кобахидзе свел до минимума и теоретическую вероятность того, что во время обсуждений парламентское большинство учтет предложения оппозиции. В то же время он отметил, что правящей силе все-таки придется рассматривать предложения оппозиции, потому что к этому ее обязывает закон.

Грузинским СМИ так и не удалось узнать подробности заседания комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия, как и о том, будет ли Брюссель рассматривать вопрос предоставления стране статуса кандидата. Журналистам пришлось довольствоваться комментарием главы комитета по евроинтеграции Маки Бочоришвили, который больше походил на попытку свыкнутся с мыслью, что к концу года прорыва ждать не стоит. По ее словам, прогресс Грузии будет оценен в рамках отчета Еврокомиссии по политике расширения в будущем году, но «когда будет принято решение о предоставлении статуса, не конкретизируется».

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