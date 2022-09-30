Повестка в Каноссу для гражданина Лукашенко

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Короче говоря, Александр Лукашенко приехал в Абхазию, и это если и не хорошая новость, то по крайней мере утешительная. Прежде всего, для белорусов, немного для украинцев, а значит, и для всех остальных.

Александр Лукашенко – чемпион по сохранению целого ценой потери малого. Правда, этим малым он нажертвовал столько, что целое уже выглядит изрядно уполовиненным, но тем ценнее мастерство. Все гадали – зачем после Самарканда Лукашенко снова взял курс на Сочи? Теперь ясно: Сочи – это КПП на Псоу, границы, которые Лукашенко еще никогда не переходил.

Но по дороге к мосту он все равно встретился с Путиным. Может быть, они в самом деле говорили об удобрениях. А, может быть, Путин поделился сокровенным видением мира после присоединения оккупированных в Украине территорий. Как и у всего этого мира, для Лукашенко в этой ситуации хороших продолжений не больше, чем у Шойгу под Бахмутом. Но его жизнь – это вечный выбор между плохим и кошмарным. Когда-то страшным делом считалось признание Абхазии. Потом Крыма. Но время идет, никто не молодеет, и ставки растут. То, что было Абхазией вчера, сегодня – это уже Херсон и ДНР. А, может быть, и вообще полноценное братство по оружию – в ОДКБ он, похоже, последний, у кого нет очевидных способов уклониться от объятий.

Потому нет такого вчерашнего ужаса, который сегодня не выглядел бы спасением, это Лукашенко тоже знает лучше многих. И он едет в Сухуми, тем более что теперь это уже не так страшно, как казалось в той жизни, которой больше нет. Лукашенко явился по повестке в Каноссу добровольно, и потому мог вести себя с широтой Остапа Бендера в Васюках – раздавая аллюзии на любой вкус, хоть до расширения Союзного государства со штаб-квартирой на злополучной госдаче в Пицунде.

Да и формально пока он если что и нарушил, то лишь суровый грузинский закон об оккупированных территориях. Но ведь все по-прежнему можно делать поэтапным, и дальнейшее вступление в клуб имени Башара Асада можно дробить как выплаты по бессрочному кредиту. День выигран, от мобилизации ускользнул. А больше себя сегодня не с чем поздравлять не только Лукашенко.