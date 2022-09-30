ПРАГА---«Так, как прежде, уже не будет», – заявил сегодня президент России Владимир Путин, объявляя об аннексии четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Он пригрозил «защищать» эти территории всеми доступными средствами, в том числе ядерным оружием. В ответ Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. О резком повышении ставок и новом витке эскалации конфликта говорим с депутатом Верховной рады Украины, бывшим вице-президентом ПАСЕ Владимиром Арьевым.

– Президент (Владимир) Зеленский заявил, что страна де-факто уже в НАТО, остается оформить это де-юре. Какой ответ альянса вы ждете, точнее, какой ответ не будет разочарованием для Киева?

Столтенберг прямого ответа на инициативу Киева не дал. Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми

– Я только что слушал срочный брифинг генерального секретаря НАТО (Йенса) Столтенберга, и он прямого ответа на инициативу Киева не дал. Он сказал, что двери НАТО остаются открытыми, и будут решать 30 стран, которые входят в альянс, консенсусным решением. А сейчас, по его словам, самое главное – это сконцентрировать усилия на защите Украины от продолжающейся агрессии, и что именно это сейчас будет в НАТО номером один на повестке дня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что на самом деле это заявление было согласовано с альянсом, но пока что мы получили только такой, достаточно обтекаемый ответ от генерального секретаря. И, возможно, что мы просто будем пока в ближайшее время, поскольку вопрос решается все-таки на саммите НАТО, а не генеральным секретарем, получать просто военную и другую помощь от Североатлантического альянса в связи с эскалацией, которую сейчас организовывает российская агрессивная власть.

– На ваш взгляд, этот ответ обусловлен, в том числе, поднятием градуса со стороны Москвы, которая заявляет, что отныне любая атака на аннексированные территории Украины Россия будет расценивать как акт агрессии против себя, и грозит прибегнуть ко всем средствам защиты, в том числе применить ядерное оружие? Как эту угрозу воспринимают в Киеве? Связываете ли вы тональность Столтенберга с нежеланием еще больше поднимать этот градус в условиях ядерного шантажа?

– Я думаю, что в НАТО понимают, что градус будет подниматься, независимо от их желания или нежелания что-то признавать или нет, поскольку все очень просто: если Украина не сможет устоять, то дальше будет агрессия и против республик Кавказа, и Грузии, в том числе, и против Молдовы, и против стран Балтии. Я уверен, что Россия останавливаться не собирается, и если право силы победит, то тогда сила права может просто уйти в сторону, и больше в этом мире вся международная система безопасности просто умножается на ноль.

Что касается ядерного оружия, то я не исключаю ничего, но тем не менее для Путина должно быть сейчас уже очень понятно: многие союзные страны прислали сигнал о том, что ядерное оружие использовать против любой страны – это будет слишком высокая цена для него лично и для России. Давайте вспомним не только Будапештский меморандум, который был гарантией безопасности Украины, когда она отдавала свое ядерное оружие, причем Российской Федерации, но также и резолюцию 948 Совета Безопасности ООН, подписанную в 1995 году, где, в том числе, Россия обязалась не использовать ядерное оружие против неядерных государств.

Если Путину дать возможность подорвать мир, то от этого пострадают не только США, Европа, Великобритания, но пострадают все страны, которые на сегодняшний день считаются одними из лидеров в экономическом плане

На самом деле, мы понимаем, что любые договоры еще по Бисмарку, подписанные Россией, не стоят бумаги, на которой они подписаны, но для всего остального мира система безопасности, которая существовала после Второй мировой войны, все-таки более или менее – гарантия стабильного и условно стабильного существования. И если Путину дать возможность подорвать мир, то от этого пострадают не только США, Европа, Великобритания, но пострадает Индия, пострадает Китай, пострадает Бразилия – все страны, которые на сегодняшний день считаются одними из лидеров в экономическом плане. Поэтому сейчас все должны занять одну позицию – это проактивная позиция на опережение, чтобы заставить Путина…

– А в чем она должна заключаться? Запад ввел новые санкции, обещал Киеву новую помощь – в частности, Вашингтон объявил о том, что выделит дополнительные средства, помощь обещает НАТО… Что еще?

– Я думаю, что сейчас один из самых важных моментов – это перекрыть абсолютно все финансовые потоки для российского руководства и для Путина, для его окружения: это арест и конфискация всех активов без исключения, а также арест всего имущества, всех активов, которые находятся в собственности бенефициаров из Российской Федерации. Ну и потом разбираться, конфисковать или нет, но арест должен произойти. Это будет болезненно для России. Это может остановить, потому что полная изоляция, в том числе, и со стороны тех, кто сегодня находится в таком, сомневающемся состоянии, – это гарантия того, что ядерное оружие применено Путиным не будет, поскольку тут это уже будет действительно высокая цена. А там, – будем смотреть. Сами понимаете, после того, как никто не верил в мире, хотя были все предпосылки для того, чтобы понимать, что полномасштабная война против Украины начнется, что полномасштабная агрессия будет, но все думали, что обойдется. Ну, точно так же сейчас с ядерным оружием. Если жестко не действовать на опережение, то тогда да – все возможно.

– Вы наверняка слышали сегодняшнее выступление Владимира Путина – антизападное, прежде всего, антиамериканское…

– …Нет, не слушал, абсолютно неинтересно – все и так понятно.

– …Тогда я вам коротко скажу, и вы не будете наверняка удивлены, что, по сути, вашу страну – Украину – он объявил полем битвы «за наш народ и за большую историческую Россию», что бы в его представлении это ни значило.

– Ну да, ничего нового, на самом деле.

– Путин сегодня прошел точку невозврата, не оставил, можно сказать, никаких шансов на переговоры, что подтвердил президент Зеленский. Он отметил, что Киев готов вести переговоры, но не с этим президентом России. Тем не менее у России этот президент, и шансы на то, что будет другой в ближайшем будущем, весьма призрачны, вряд ли мы можем на это рассчитывать. Какой тут выход, что дальше?

Никакого сотрудничества с режимом в Кремле цивилизованный мир, а вместе с ним и те, кто ориентируется на него, – просто этого не должно быть в принципе

– Никакого сотрудничества с режимом в Кремле цивилизованный мир, а вместе с ним и те, кто ориентируется на него, – просто этого не должно быть в принципе. Потому что мы предупреждали о том, что так будет, еще начиная с 2014 года, но многие тогда считали, что мы преувеличиваем. И поэтому все, что можно сейчас сделать, – это фактически те же самые действия, которые произвела администрация (Рональда) Рейгана в 80-х. То есть, если мы будем одной рукой (неразборчиво), а второй рукой подписывать договоры о покупке нефти и газа из Российской Федерации, финансируя таким образом войну, – это я имею в виду для любой страны, которая это делает, – значит, тогда они должны понимать, что они участвуют в том, чтобы поставить мир на грани краха.

– После сегодняшней радикальной антизападной речи Владимира Путина многие заговорили о большой конфронтации, которая, в принципе, уже идет. Некоторые западные аналитики задаются вопросом: не началась ли уже некая третья мировая война демократического мира с авторитарным? Как вы для себя отвечаете на этот вопрос и как не допустить, чтобы конфликт разросся за пределы Украины?

– Пока Путин не имеет успеха в Украине, это не будет третьей мировой войной называться – не считаю это возможным, скажем, так называть пока что, с моей точки зрения. Но это обязательно случится, если Путин будет иметь успех в Украине. Потому что он не успокоится. Вы же сами понимаете, мы не можем даже представить, что у этого человека в голове. У него все есть: он очень богат, у него влияние, власть – все, и теперь он хочет подорвать мир. Ну, войти в историю, скажем так, на уровне Александра Македонского, но пока что получается только Герострат.

Сейчас все решается от того, насколько активными и решительными будут действия всего мирового сообщества. Один против всех он не выстоит

Поэтому сейчас именно тот момент, когда решается вопрос: будет это все переходить в третью мировую войну или удастся остановить? Потому что при успехе Путина в Украине будут развязаны руки Китая, например, на Тайване, а Тайвань имеет протекцию под названием Taiwan Relation Act, который был принят в конце 70-х годов законодателями США, и это означает, что в случае нападения Америка обязана давать полную военную помощь Тайваню. То есть вот тогда начнется беда. А сейчас еще можно остановиться. Мы на грани, да, мы совершенно подошли опять к грани третьей мировой войны, как во время Карибского кризиса, например, может быть, еще дальше продвинулись, но сейчас все решается от того, насколько активными и решительными будут действия всего мирового сообщества, – это будет и НАТО, и демократическая и понимающая опасность часть ООН, – вот, на самом деле, и все. Один против всех он не выстоит.

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