Выписывают ли камеры штрафы на иностранные номера - объяснения МВД Грузии

МВД Грузии работает над урегулированием вопроса начисления штрафов, выписанных машинам с иностранными номерами с помощью дорожных видеокамер. Об этом журналистам заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

По его словам, информация о том, что камеры не могут распознавать иностранные номера, неверна. Тем не менее, чиновник признал, что механизмы исполнения нуждаются в доработке.

«Умные камеры» распознают и фиксируют эти номера. Однако со штрафами есть определенные правовые проблемы, поскольку, когда лицо штрафуют по видео-штрафу, напомню, что штраф должны отправить по адресу проживания, это создает трудности, и мы работаем, чтобы урегулировать этот вопрос и происходило эффективное исполнение», - сказал Дарахвелидзе журналистам.

На дорогах в масштабах Грузии установлено до 3 тысяч «умных камер», сообщает агентство «Новости-Грузия». После того, как камера фиксирует автомобиль, нарушивший ПДД, автоматически составляется протокол о штрафе, который по SMS посылают на телефонный номер владельца машины.

Если в течение 10 дней штраф не оплачивается, квитанцию отправляют автовладельцу по почте. В том случае, если физическая передача невозможна, квитанция публикуется на сайте МВД Грузии. На 30 день она считается врученной. После этого на оплату штрафа у автовладельца есть еще 30 дней. В противном случае применяется порядок принудительного исполнения, установленный законодательством Грузии.