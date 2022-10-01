Саакашвили рассказал, что думает о массовом исходе российских призывников в Грузию

Экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что не может осуждать решение властей Грузии о допуске в страну граждан РФ, которые стремятся избежать мобилизации.

«Я не буду огульно осуждать решение грузинских властей пропустить их, так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев погибнет. А это важно и для Грузии», - говорится в публикации на странице Саакашвили в Facebook.

Одновременно политик указывает, что для такой маленькой страны как Грузия «массовый исход российских призывников создает большую демографическую опасность», а также «серьезные проблемы с безопасностью».

Саакашвили считает необходимым постоянно «создавать стимулы», чтобы прибывшие россияне «максимально выезжали в Турцию и другие страны», пишет агентство «Новости-Грузия».

«Грузинское гражданское общество должно все время напоминать новоприбывшим, что они - оккупанты и жестко мониторить, чтобы они не скупали грузинские паспорта, дабы лишить их возможности вмешательства во внутреннюю политику Грузии», - добавил он.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину.