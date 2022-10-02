МВД Грузии сообщило о задержаниях по «делу о колл-центрах»

МВД Грузии сообщило о задержании четырех человек по факту международного интернет-мошенничества, так называемому «делу о колл-центре». Еще восьмерым предъявлены обвинения. Среди фигурантов дела - граждане России, Израиля и Бельгии.

По данным следствия, некий И.В, гражданин России и Израиля, зарегистрировал в Грузии компанию, которая обманным путем получила от граждан иностранных государств более 760 тысяч евро.

Схема заключалась в том, что иностранным пользователям, в основном, во Франции, рассылались сообщения в виде всплывающего окна о том, что их компьютер заражен вирусом и тут же был указан номер, на который предлагалось звонить для решения проблемы.

Сотрудники колл-центра убеждали клиентов в том, что проблема крайне серьезная и ее нужно решить срочно. Получив деньги за услугу, компания подключалась к компьютерам пользователей через удаленный доступ и имитировала установку антивирусного обеспечения, пишет агентство «Новости-Грузия».

Расследование фактов несанкционированного доступа к компьютерным системам, мошенничеству, совершенного организованной группой, и легализации незаконных доходов ведется по статьям 284, 180 и 194 УК Грузии. Обвиняемым грозит от семи до 12 лет лишения свободы.