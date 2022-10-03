В Абхазии объявили призыв на военную службу

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о призыве на военную службу.

Как пишет агентство «Апсныпресс», с 1 октября по 31 декабря 2022 года в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

Согласно указу, военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек, будут уволены.

Абхазскому Кабмину, сухумской администрации и администрациям районов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу и их увольнением с военной службы.

Ранее в Абхазии была создана рабочая группа для выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки, а 26 сентября Аслан Бжания провел встречу с главами городов и районов, на которой поинтересовался проводимыми в этом направлении мероприятиями.

После объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации в Абхазии активно обсуждают вопрос, подпадает ли под нее эта республика. В Сухуми считают, что мобилизация не затронет граждан с двойным гражданством, проживающих в Абхазии.

Источник, близкий к администрации президента РФ, рассказал «Медузе», что в Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной граждан Абхазии и Южной Осетии.