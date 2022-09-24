Источник «Медузы»: в Кремле думают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии

В Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента РФ.

По данным собеседника, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.

Большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Россия после войны с Грузией 2008 года официально признала их независимость; администрации этих республик контролируются Кремлем. В 2022 году югоосетинский экс-президент Анатолий Бибилов анонсировал «юридические шаги» для «объединения» с Россией.

Украинские СМИ писали об участии военнослужащих из Южной Осетии в войне. В марте сообщалось, что группа югоосетинских контрактников отказалась от участия в войне и вернулась домой.

21 сентября в России на фоне успеха украинского контрнаступления была объявлена мобилизация. Власти РФ заявляли о планах призвать 300 тысяч военнослужащих; по неофициальным данным, под призыв могут попасть более миллиона человек. Одновременно на оккупированных территориях Украины идут референдумы о присоединении к России, которые западные страны уже отказались признать; по неподтвержденным данным, формальная аннексия может произойти до конца сентября.