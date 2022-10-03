Тема деолигархизации вышла за стены парламента. Обозначенная среди 12 рекомендаций Брюсселя для получения статуса кандидата в ЕС она захватила и жителей страны. «Эхо Кавказа» поинтересовалось их мнением.

– Как провести в Грузии деолигархизацию?

Темо: Это сказка. Мы все прекрасно знаем, кто в Грузии олигарх, однако провести деолигархизацию сегодня просто невозможно. В руках этого человека все государственные институты, все бизнесмены в стране поддерживают его, поскольку без него здесь невозможно что-то сделать. Рядовым гражданам остается одно – наблюдать за тем, как он прибирает к рукам все вокруг. По сути, его просто нужно лишить всех активов в Грузии, однако кто этим будет заниматься, никто сейчас не сможет этого сделать. Кто-то должен прийти и силой заставить его сделать это, но как?

Сандро: Деолигархизация завершится, когда людей не будут различать по их имуществу, то есть у богатых людей не будет таких прав, каких сейчас нет у простых людей. Как прийти к этому, я не знаю. У олигархов сейчас очень большие возможности в стране, и чем больше ресурсов у них, тем больше прав. Я не назову таких людей, многие из них все же неплохие люди и помогают народу, потому в каком-то ключе это хорошо. Потому необходимо просто принять закон, ограничивающий возможности этих людей вмешиваться во внутренние процессы государства, чтобы сохранить стабильность.

Мака: По моему мнению, в первую очередь депортировать олигарха из страны. Это единственная проблема, которая мешает нам на пути в Европу. Важно, чтобы экономика страны была распределена равномерно по всем сферам и не находилась в руках одного человека и его приближенных. Только так мы сможем продвинуться вперед, только так мы, простые люди, сможем рассчитывать на лучшую жизнь, на то, что мы станем частью европейской цивилизации, перестанем ходить по кругу и избавимся от черной напасти – России. На этом пути нам мешает лишь олигархический режим. Но пока, как мне кажется, мы идем в сторону автократии.

Георгий: Я считаю, что деолигархизация в стране может пройти с серьезными финансовыми санкциями для одного конкретного человека, – международными и внутренними санкциями. Иначе ничего не выйдет, только с помощью таких радикальных мер, поскольку этот человек не понимает другого языка.

Тамари: Деолигархизация, по моему мнению, – это выдворение из страны этих людей, которые все перевели в деньги, назначили цену всему и просто продали страну. Эти люди – Иванишвили и его компания, они утверждают, что олигархи у нас Саакашвили и Кезерашвили, не знаю насчет последнего, но мне кажется, что экс-президент не олигарх, вообще не похож он на олигарха. Я говорю так не потому, что поддерживаю кого-то конкретно, это не так, просто то, что сейчас происходит в стране, которой управляет один человек, все это уже невозможно терпеть.

Гега: Деолигархизация – это когда лишаешь возможности очень богатый слой населения каким-либо образом влиять на процессы в стране. Возможно, стоит для таких людей ввести особые налоги, чтобы процветали не только они, но и государство. В таком случае может улучшиться уровень жизни для всех слоев населения. Сегодня в Грузии очень много олигархов, парочка таких особенно влияет на страну, несмотря на то, что у них и так огромные финансовые возможности, они еще и продолжают обогащаться за счет государства, за счет народа. У нас вообще олигархическое правление, поскольку один олигарх купил все правительство, парламент и всю страну, я так считаю.

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