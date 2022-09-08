В опубликованном Агентством развития США (USAID) списке рекомендаций по противодействию коррупции речь идет и о Грузии. Содержание доклада стало причиной очередного витка полемики между властью и оппозицией.

Общий список рекомендаций USAID включает прекращение помощи коррумпированным режимам и введение санкций в отношении коррумпированных чиновников высокого уровня.

В документе отдельно описывается ситуация в Грузии, где со ссылкой на грузинское отделение Transparency International приведен детальный обзор реформ, проведенных в Грузии в рамках борьбы с клептократией с 2004 года. Согласно выводам международных экспертов, для этого явления характерна вертикально интегрированная коррупция в верхах, поэтому «Использование ресурсов власти для личного обогащения и политического влияния с помощью расхищения государственных средств является одной из порочных форм правления».

«С 2004 по 2012 год в Грузии были проведены реформы государственного сектора, от сокращения бюрократии до пересмотра налогового законодательства и улучшения государственных услуг, что привело к сокращению коррупции. В этом контексте упоминается реформа патрульной полиции, проведенная в течение года после «революции роз», которая привела к сокращению взяточничества на 80 процентов».

Однако, как говорится в документе, после 2012 года окно возможностей вновь стало сужаться:

«За последнее десятилетие стало ясно, что богатейший олигарх Грузии захватил государство, что привело к безнаказанности коррумпированных чиновников, растущую экономическую зависимость Грузии от России и тайный бизнес олигарха в России. Антиреформаторские элементы постепенно возвращают себе власть, поэтому приведенные оценки должны поддержать более активное вмешательство правительства США – инструменты воздействия могут включать замораживание помощи коррумпированному правительству, усиление общественной дипломатии и введение санкций в отношении коррумпированных чиновников высокого уровня», – говорится в публикации.

За документом последуют санкции против конкретных лиц – так оценил документ один из лидеров «Нацдвижения» депутат Леван Бежашвили:

«Международное сообщество осведомлено, что после 2012 года коррупция стала визитной карточкой правящего режима. Установление олигархического режима привело к усилению коррупции в верхах, поэтому приведенная в документе терминология является своеобразным диагнозом правящей элите. За публикацией подобных материалов обычно следуют санкции в отношении некоторых лиц. Поэтому в ближайшее время следует ожидать конкретных санкций в отношении узкого круга лиц. В противном случае станет невозможным исправление ситуации. Деолигархизация Грузии невозможна без санкций».

В «Грузинской мечте» выводы международной организации сочли неприемлемыми. Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал заявления организации абсурдом.

Еще дальше пошел депутат Ираклий Кадагишвили, по мнению которого, рекомендации USAID основаны на ложных выводах:

«Это абсолютно предвзятое и политически ангажированное заявление. Оно основано на лжи и преследует грязные интересы определенной группировки. Я не знаю, какой интерес могут преследовать авторы этого послания, по всей видимости, они незнакомы с грузинским законодательством и работой наших институтов власти».

А по мнению депутата Ираклия Заркуа, документ подрывает доверие населения Грузии к американским организациям:

«Я хотел бы обратиться к послу США в Грузии госпоже Дегнан: USAID является организацией, которая уже много лет поддерживает Грузию в ряде реформ. Однако туда внедрены люди, которые давно тиражируют то, что придумано активистами «Национального движения». До 2012 года Грузия находилась на 70-м месте в индексе коррупции, а сейчас мы на 31-м месте. Таковы оценки международных организаций. Как можно утверждать, что страна тонет в водовороте коррупции?! Это говорит лишь о том, что организация опирается на неверные выводы руководителя «Международной прозрачности» госпожи Эки Гигаури. Это та госпожа, которая была одним из руководителей МВД в бытность министра Вано Мерабишвили», – подчеркнул Ираклий Заркуа.

В целом, документ является справочным ресурсом для сотрудников USAID, работающих в странах, «глубоко погрязших в коррупции», «особенно для тех, чьи граждане открывают возможности для реформ», поясняется в документе.

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