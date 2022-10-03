Накануне в центре Цхинвала прошла акция протеста горожан против сноса Старого моста, который многие жители считают историческим символом города. Акция стала реакцией на установку оградительных сооружений на мосту, что означает начало его демонтажа.

После появления бетонных ограждений на них тут же появилась надпись на осетинском – «Не разрушай свой мост, сохрани свой мост!»

28 сентября челны югоосетинского правительства еще раз обозначили непреклонность в вопросе сноса Старого моста. Председатель правительства Константин Джуссоев заявил:

«Вопрос о безопасности Старого моста стоит в повестке дня давно. Прежде чем принять окончательное решение, мы повторно пригласили специалистов, которые провели экспертизу с учетом всех характеристик мостовой конструкции. Согласно экспертному заключению, он не пригоден для дальнейшей эксплуатации… Произошедшие с сооружением критические деформации уже не допускают рассмотрения вопросов о реставрации или реконструкции моста».

Как аргумент члены правительства напомнили, что 125 жителей правобережного района «обратились в правительство с коллективной просьбой принять решение о скорейшем строительстве нового моста».

Между тем активисты, выступающие за сохранение сооружения, считают: раз уж деньги на снос и строительство выделены по Инвестпрограмме, надо построить новый мост, а из Старого сделать пешеходную зону с сохранением исторической зоны столицы. Она выступили с совместным обращением к президенту Алану Гаглоеву с призывом остановить уничтожение памятника истории:

«Старый мост с прилегающими зданиями – последний оплот того, что по своей сути всегда считалось основой Цхинвала. И все прекрасно понимают, что он еще может долгие годы спокойно служить свою службу. Тем более если сделать его пешеходным, а новый мост построить ниже. Не лишайте города его сердца! Станьте истинно Народным Президентом! Не уподобляйтесь вашим предшественникам, которые по частям уничтожали нашу историю! Вы прекрасно знаете, что есть «красные линии», которые ни в коем случае нельзя переступать. И это именно такой случай. Со Старым мостом будет окончательно прервана связь с историей. Раз и навсегда! Поддержите народ, давайте начнем возрождать наш прекрасный древний Цхинвал вместе. А его возрождение возможно только со Старого моста! Потому что это последний оплот понятия «старый Цхинвал». Нельзя обрубать свои корни!»

По словам защитников моста, заключениям экспертов, к которым отсылает местное правительство, они не доверяют. Продолжает Нелли Табуева:

«Мы не верим их заключениям, мы не верим! Мы просим независимого экспертного заключения. К тому же мы не верим им, потому что они так же хитрили с гостиницей («Ирыстон»), с третьей школой и с другими делами».

Властями Южной Осетии была предпринята попытка поговорить с общественностью, когда по их инициативе был проведен круглый стол о судьбе Старого моста. Однако большинство присутствующих восприняло ее как попытку всего лишь сделать вид, что к общественному мнению могут прислушаться. Продолжает Фатима Маргиева:

«Внизу опоры (моста) очень прочные, и их надо просто реставрировать, то есть использовать вокруг них новые материалы – стеклобетон и так далее, которые могут с внешней стороны их закрепить и в то же время придать им красивую форму. Но над этим надо поработать.

– А проект нового моста вам показали?

– Проект нового моста они никому не показали. На круглом столе были показаны какие-то мосты, но когда потом мы спрашивали, те ли это мосты, один из которых будет установлен, то они сказали: нет, мы пока вот это, другое что-то. Но что именно другое и как это будет выглядеть, этого никто не знает.

– Насколько я поняла, вы не были удовлетворены ответами чиновников.

– Я не была удовлетворена ответами чиновников, потому что они сами себе противоречили. Когда они говорили, что это уже решенный вопрос (снос), другие говорили, что вопрос нерешен и будет решаться в зависимости от того, что вы скажете. А потом опять то же самое заявили, что этот вопрос уже решен, что мост надо сносить. Но никакой логики в их утверждениях, почему надо сносить мост, мы не увидели. В Европе мосты гораздо древнее, им по несколько столетий, даже тысячелетий, и почему-то там их никто не собирается сносить. Более того, там предпринимаются меры, чтобы сохранить старые мосты, а не строить новые. Они строят новые мосты в других местах, а старые реставрируют. Почему бы нам не пойти цивилизованным путем и не отреставрировать наш мост? Почему мы должны все старое стереть с лица земли?!

– У вас есть надежда, что к мнению даже вот этих 20 человек, которые вышли на акцию в защиту Старого моста, могут прислушаться новые власти?

– Есть у меня такая надежда, она теплится, потому что слишком много старого они уже снесли, слишком они стерли наш город, вообще уничтожили. И тогда кто же они все такие? Грузины не уничтожили столько, сколько они уничтожили из того, что можно было восстановить».

Последней резонансной историей с уничтожением памятника культуры стал снос здания XIX века в Еврейском квартале Цхинвала в 2019 году, в бытность президентом Анатолия Бибилова. Сегодня защитники Старого моста сказали «Эху Кавказа», что собираются обратиться уже к новому президенту Алану Гаглоеву с просьбой защитить этот исторический объект. На момент написания материала о том, состоялась ли встреча или о результатах визита к президенту, информации не было.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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