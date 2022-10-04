Председатель Госдумы РФ принял абхазскую делегацию

В Москве сегодня прошла встреча председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина с абхазской делегацией под руководством спикера парламента самопровозглашенной республики Лаши Ашуба.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, Вячеслав Володин отметил, что парламентам России и Абхазии необходимо активизировать совместную работу.

«Предлагаю нам вместе изучить соглашение между Государственной Думой и парламентом Абхазии и выйти на его подписание как можно быстрее, чтобы в рамках нового формата мы с вами смогли работать более эффективно, решая проблемы граждан наших стран», – заявил Володин.

Ашуба, в свою очередь, выразил уверенность в том, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Он также заявил, что народ Абхазии «хорошо знает цену свободы и независимости».

«Наш собственный опыт служит истинному пониманию того, что происходит сегодня в Донбассе, как жили люди на территории «ЛНР», «ДНР» восемь лет, что к этому привело и на чем основывается позиция Российской Федерации. И мы эту позицию поддерживаем», – отметил он.

По его словам, право народов на свободу выбора собственной судьбы является приоритетным.

«Сегодняшняя борьба России с неонацизмом, коллективным Западом – это борьба за будущее многих людей, это справедливое устройство мировой конфигурации, где нет однополярности и гегемонии со стороны одного государства», – заключил Лаша Ашуба.

Ранее делегация абхазского парламента провела встречу с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым. Визит делегации продлится до 6 октября.