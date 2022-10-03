Командир бригады «Пятнашка», которая воюет на Донбассе на российской стороне, Ахра Авидзба вернулся в Абхазию и в ходе полуторачасовой пресс-конференции в Сухуме высказался по вопросу передачи России комплекса госдач в Пицунде. В частности, он сказал, что бойцы его подразделения категорически не согласны и будут бороться против этого решения, а тех, кто его примет, будут рассматривать как врагов.

Командир бригады «Пятнашка», герой ДНР Ахра Авидзба с бойцами своего подразделения приехал в Абхазию, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы. Он сообщил, что перед отъездом обсудил со своими бойцами, выходцами из Абхазии, вопрос передачи части территории Пицунды Российской Федерации, и все они единогласно были против:

«Не только абхазы, у нас есть этнические армяне, этнические русские, которые из Абхазии, греки, мы их всех с позиций в один момент собрали у себя на базе, обсудили этот вопрос, единогласное мнение было, что никому ничего дарить нельзя. Потому что служб в России много, всем мы угодить не сможем, на 10 млн населения Российской Федерации 250 тысяч чиновников, скольким мы сможем угодить, если население 150 млн? Нам не останется ни земли, ничего. Другой вопрос, когда мы рассказываем сегодня, что в глобальном мире идут потрясения, частью всего этого также является Абхазия, что мы всем интересны, что без нас миру не быть, зададимся простым вопросом: мы интересны или наша земля? Интересны ли мы будем кому-то без нашей земли? Сможем ли мы где-то принимать участие, не имея почвы под ногой, не имея своих исконных земель, которые мы раздали?»

На аргумент сторонников передачи пицундской госдачи, что землю не продают, а здания никто не унесет с собой, он возразил, что президент Абхазии уже сейчас не может вместе со своей охраной войти на территорию этого объекта, а входя, вынужден оставлять ее за забором:

«Если на своей земле он не может заходить туда, куда хочет со своей охраной, то о чем мы говорим? Что если это официально только здания будут? Может, будем откровенны друг с другом? Больше всего меня начало распирать, когда мы начали объезжать могилы наших бойцов, и в селе от сельской женщины, которая далека от политики, преклонного возраста, я услышал эту фразу, что Владимиру Владимировичу надо эту землю подарить. Одну шестую часть суши человек имеет, и мы должны ему подарить еще в Абхазии 200 гектаров земли? А он о ней даже не знает, а мы такие щедрые, что дарим и рассказываем народу, что на переговорах именно это обсуждается. Ну зачем нести вот это в народ? Зачем народ этому верит? Я не поверю, что мы стали настолько малограмотными, чтобы не понимать, что это блеф? Или мы хотим прикрыть ту правду и тот политический лагерь, в котором мы состоим, вот такой ахинеей?»

Ахра Авидзба проинформировал, что к 2025 году по договору Российская Федерация сократит размер финансовой помощи Абхазии до 15% и перестанет платить те зарплаты бюджетникам, которые платит сегодня. По его словам, Россия понимает, что настанет момент, когда Абхазия окажется на краю пропасти и сама попросится принять ее в состав России. «Мы будем загнаны в угол и вспомним то время, когда Абхазия просила принять ее в состав Краснодарского края», – сказал он.

Инвестиционная помощь, которая приходила в Абхазию многие годы, не была использована по назначению, во власть принимают на работу тех, кто поддерживал ее во время избирательной кампании, а на профессиональные качества и компетенцию никто не обращает внимания. Таким образом, засорили все государственные органы, которые могли бы приносить пользу, зарабатывать деньги и пополнять бюджет.

Ахра Авидзба предположил, что катастрофа начнется тогда, когда Россия перестанет платить зарплаты и не будет направлять финансовую помощь в Абхазию. Он уверен, что Грузия намерена военным путем вернуть ее в состав Грузии. По поводу прошедших недавно в Абхазии антитеррористических учений Ахра Авидзба скептически отметил, что: «Они веселят даже нас, а представьте, как они веселят нашего противника, когда БТР чуть не утопили, когда люди спотыкаются и падают!»

Авидзба предупредил, что нынешняя война не похожа на ту войну, которая была ранее, появились современные виды вооружений, он призвал все «здравые силы мобилизоваться» и упрекнул руководство страны в том, что они не торопятся признать вслед за Россией вхождение аннексированных территорий Украины в ее состав.

Вернувшись к вопросу Пицунды, Ахра Авидзба огласил решение своего подразделения, воюющего на Донбассе:

«Призываю тех ветеранов, которые такие щедрые, что раздаривают земли, на каждого из вас я приведу одного российского чиновника, подарите ему свой отцовский дом, подарите свою квартиру. Когда все те, кто призывает подарить Пицунду, когда вы свои отцовские дома раздарите, тогда вернемся к вопросу о Пицунде. А дарить то, что вам не принадлежит, так я вам Луну дарю, ребята, забирайте. И все, не стесняясь, пришли в парк Славы, и все туда цветы положили, как вы думаете, вот те ребята, которые пролили кровь, отдали свои жизни, вот на тот момент они тоже так думали, что кому-то что-то подарить нужно? Так спустя годы что вас к этому привело? Каким жирком вы так обросли? Единое мнение нашего подразделения – ни пяди земли дарить не имеем права!»

Он предложил Москве сделать такой же щедрый подарок Абхазии в виде 200 гектаров около Кремля:

«Есть практика такая, что посольства обмениваются землями, церкви обмениваются землями, чтобы закрепиться и показать, что они на долгие годы вместе. Российское посольство мы видим, и землю под ним тоже видим, абхазского посольства с такой же землей я не вижу. Я вижу арендованное помещение, в котором перегорела розетка, и мы должны ждать реставратора, чтобы он пришел и отреставрировал, потому что сами мы поменять розетку не можем, потому что арендуем. Да, за рубль, да, арендуем, почему нет нашей земли? А потому что была и продали! И никто за это не отвечает. Другой момент, в том, что хотят двести гектаров земли в подарок, я думаю, что возле Кремля 200 гектаров и абхазам не помешают, в Сибири нам не надо, по гектару и так раздавали каждому гражданину, мы на 90% граждане, надо было, пошли бы и получили. Мы не можем так щедро раскидываться тем, что не наше».

На вопрос журналиста о том, что, по словам министра иностранных дел Инала Ардзинба, Россия откажется от помощи Абхазии, если соглашение по Пицунде не будет подписано, Ахра Авидзба дал министру жесткую характеристику:

«Марианна Котова: Действительно Россия может от нас отказаться, если мы вдруг не ратифицируем это соглашение?

Ахра Авидзба: Я считаю, что это – наглая ложь. Сегодня министр иностранных дел как политик состоялся в России. И инструментарий, который он применяет в Абхазии, не подходит. Сегодня министр иностранных дел был неоднократно засвечен в телеграм-каналах, которые его сторонники ведут, и там скверно говорят обо всех, кроме него, а он у них там царь и бог. Поэтому его мышление, его якалка, она понятна. И как он многим людям объясняет, что у него со мной хорошо, не знаю, что у меня с ним хорошего, и не знаю, что у меня с ним плохого, но точно, я с ним не в команде, пусть он это знает. Потому что с такими людьми я не могу быть в команде. Родина у нас одна, и красиво говорить не значит, что красивые помыслы. Россия от нас не откажется».

Ахра Авидзба сообщил, что он и бойцы его подразделения будут рассматривать каждого депутата, который проголосует за это соглашение, как врага. И сообщил, что они будут бороться против его принятия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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