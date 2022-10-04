Адвокат Саакашвили заявил, что политика могут передать Киеву для допроса

Украинский суд может потребовать передачи заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для допроса по делу о ненадлежащем обращении в грузинской тюрьме. Об этом сегодня заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

В начале года в Украине начали производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии в отношении Саакашвили (часть 3 статьи 365 УК Украины). Экс-президента признали потерпевшим с учетом того, что из-за «неправомерных действий» ему был «причинен физический и моральный ущерб».

«6 октября состоится суд, на котором адвокат подаст ходатайство о допросе Михаила Саакашвили в качестве свидетеля и о его доставке в Украину. Прокуратура поддержала это ходатайство, и мы отправляем в Украину документы о том, что Саакашвили находится под стражей. Не исключено, что 6 октября украинский суд примет решение о передаче Саакашвили Украине», – заявил Хачапуридзе.

Адвокат пояснил, что в случае, если суд поддержит ходатайство, вопрос отправки Саакашвили в Украину будет зависеть только «от воли грузинских властей».

Как пишет агентство «Новости-Грузия», сегодня же сторонники экс-президента Грузии провели акцию протеста у здания Министерства здравоохранения, требуя допустить в больницу к заключенному политику иностранных специалистов.

Накануне стало известно, что в тбилисскую клинику «Вивамед» к экс-президенту не пускают американского хирурга-ортопеда, лауреата Нобелевской премии мира Джеймса Коби. В Минздраве заявили, что сочли «нецелесообразным предоставление права на врачебную деятельность этому конкретному человеку», поскольку «представленная им документация не соответствовала запрошенной».